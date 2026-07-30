விடைபெறுகிறது ‘கேப் எண் 278’ - கிரிக்கெட்டில் இருந்து ரஹானே ஓய்வு
சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் அனைத்து வடிவங்களிலிருந்தும் விடைபெற்று, என் வாழ்வின் அடுத்த அத்தியாயத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான சரியான தருணம் இது என்று உணர்கிறேன் என்று அஜிங்கியா ரஹானே தனது ஓய்வுப் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : July 30, 2026 at 11:28 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான அஜிங்கியா ரஹானே அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், மிகச்சிறந்த டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவருமான அஜிங்கியா ரஹானே, அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். தனது அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் "கேப் எண் 278 விடைபெறுகிறேன்" (Cap number 278, signing off) என்ற நெகிழ்ச்சியான வாசகத்துடன் கூடிய காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டு அவர் இந்த முடிவை அறிவித்துள்ளார்.
அந்த பதிவில், "சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் அனைத்து வடிவங்களிலிருந்தும் விடைபெற்று, என் வாழ்வின் அடுத்த அத்தியாயத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான சரியான தருணம் இது என்று உணர்கிறேன். பயிற்சிக்காக சிறு வயதில் நீண்ட தூரம் பயணித்த காலம் தொட்டு, இந்த விளையாட்டுக்காக நான் அனைத்தையும் கொடுத்திருக்கிறேன். நான் விளையாடிய ஒவ்வொரு இன்னிங்ஸிலும், எனக்குக் கிடைத்த ஒவ்வொரு பேட்டிங் வாய்ப்பிலும் இந்தியாவின் பெருமைமிகு தொப்பியை அணிவதே என் வாழ்நாள் கனவாக இருந்தது.
என் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் வாழ்க்கையும் ஒரே ஒரு எளிய விதியின் கீழ் தான் இயங்கியது. நாடும் என் அணியும் தான் எனக்கு எல்லாமே, அதபிறகு தான் நான். அந்தவகையில், இந்த விளையாட்டை நான் முழு நேர்மையோடு விளையாடினேன். எண்ணம் தூய்மையாக இருந்தால், கிரிக்கெட் நம்மை எப்போதும் வாழ வைக்கும், அது நம்மை என்றும் கைவிடாது என்பதை நான் முழுமையாக நம்புகிறேன்." என்று கூறியுள்ளார்.
இந்திய அணிக்காக 2011ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான அஜிங்கியா ரஹானே, 85 டெஸ்ட், 90 ஒருநாள் மற்றும் 20 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 12 சதங்கள், 26 அரைசதங்கள் என 5,077 ரன்களையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 3 சதங்கள், 24 அரைசதங்களுடன் 2,962 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 375 ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.
இதுதவிர, இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ள ரஹானே, ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் 2-1 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனையையும் படைத்தார். மேலும் இந்திய அணியை 6 போட்டிகளில் வழி நடத்திய இவர், 4 வெற்றிகள், 2 டிரா என ஒரு தோல்வியைக் கூட தழுவாத கேப்டனாகவும் திகழ்ந்துள்ளார். லார்ட்ஸ், மெல்போர்ன், வெலிங்டன் போன்ற கடினமான ஆடுகளங்களிலும் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவியுள்ளார்.
STORY | Ajinkya Rahane announces retirement from international cricket— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026
Senior India batter Ajinkya Rahane on Thursday announced his retirement from international cricket with immediate effect, saying that the time is right for him to " move on".
the 38-year-old played an overall… pic.twitter.com/OZckyYOQI9
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மேலும், ஸ்லிப் திசையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஃபீல்டராக அறியப்படும் ரஹானே, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் 8 கேட்சுகளைப் பிடித்து, ஒரே டெஸ்டில் அதிக கேட்சுகள் பிடித்த வீரர் என்ற தனித்துவமான உலகச் சாதனையையும் படைத்துள்ளார். ரஹானேவின் இந்த திடீர் ஓய்வு முடிவு, அவரது ரசிகர்களைப் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.