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'மெஸ்ஸி வருகையின் போது நடந்த குழப்பம் மீண்டும் நிகழாது' - ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப் தலைவர் கல்யாண் சௌபே திட்டவட்டம்

கடந்த ஆண்டு மெஸ்ஸி கொல்கத்தா வந்திருந்தபோது நேரிட்ட குழப்பம், இந்தியா - பிரேசில் இடையிலான போட்டியில் மீண்டும் நிகழாது என்று அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் தலைவர் கல்யாண் சௌபே திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்

ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப் தலைவர் கல்யாண் சௌபே
ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப் தலைவர் கல்யாண் சௌபே (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 1:54 PM IST

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கொல்கத்தா: இந்தியா-பிரேசில் அணிகளுக்கு இடையிலான நட்பு ரீதியிலான கால்பந்து போட்டி, இந்திய கால்பந்து வீரர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப் தலைவர் கல்யாண் சௌபே தெரிவித்துள்ளார்.

உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், அண்மையில் பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தது. அதைத்தொடர்ந்து இந்திய ரசிகர்களுக்கு மேலும் ஒரு உற்சாகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஐந்து முறை உலகக் கோப்பையை வென்ற பலம் வாய்ந்த பிரேசில் அணி, இந்திய மண்ணில் இந்திய அணிக்கு எதிராக சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளது.

பிரேசில் தேசிய ஆடவர் அணி இந்திய மண்ணில் சர்வதேச போட்டி ஒன்றில் விளையாட இருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டி, வரும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி கொல்கத்தாவின் புகழ்பெற்ற சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு (AIFF) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து இப்போட்டியைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

இப்போட்டி குறித்து ஏ.என்.ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப் தலைவர் கல்யாண் சௌபே, "ஒவ்வொரு வீரரும் விளையாட விரும்பும் ஒரு போட்டி இது. இந்தியா அணி, பிரேசிலுக்கு எதிராக விளையாடுவது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வு. இந்தியா - பிரேசில் போட்டி குறித்த செய்தி வெளியானதில் இருந்தே, கால்பந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகம் காணப்படுகிறது. அவர்கள் இப்போட்டியின் ஏற்பாடுகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள்.

இந்த போட்டியின் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள கால்பந்து ஆர்வலர்கள் பயனடைய வேண்டும் என்றும், அவர்கள் முன்வந்து கால்பந்தாட்டத்துடன் மேலும் இணைய வேண்டும் என்றும் நான் விரும்புகிறேன். இந்தியாவிலும், குறிப்பாக மேற்கு வங்காளத்திலும் பல பிரேசில் ரசிகர்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று நான் நினைக்கிறேன். மேலும் இது வீரர்களின் தொழில்முறை வாழ்க்கைக்குப் பயனளிப்பதோடு, அவர்களின் சர்வதேச விளையாட்டு அனுபவத்தையும் அதிகரிக்கும்" என்று கூறினார்.

முன்னதாக கடந்த டிசம்பர் 13 அன்று அர்ஜென்டினா கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி கொல்கத்தா வந்திருந்தபோது, மைதானத்தில் போதிய பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகக் குறைபாடுகளால் பெரும் குழப்பம் நிலவின. இதனால் ஆத்திரமடைந்த ரசிகர்கள் மைதானத்தை சேதப்படுத்திய நிலையில், அத்தகைய கசப்பான சம்பவங்கள் இந்த முறை மீண்டும் நடந்துவிடக் கூடாது என்பதில் நிர்வாகம் மிக உறுதியுடன் உள்ளதாக ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப் தலைவர் கல்யாண் சௌபே கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய அவர், சர்வதேச நெறிமுறைகளின்படி போட்டியின் ஏற்பாடுகள் சரியாகச் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், கடந்த காலத்தில் மெஸ்ஸி வருகையின்போது ஏற்பட்ட குழப்பம் இங்கு மீண்டும் நடக்கக்கூடாது என்றும் திட்டவட்டமாகக் கூறினார். இப்போட்டியைச் சிறப்பாக நடத்த மாநில அரசிடமிருந்து தேவையான உதவிகளைப் பெறுவது மற்றும் ஃபிஃபா நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது குறித்து மேற்கு வங்க முதல்வருடன் விரிவான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், நாளை தாங்கள் மைதானத்தை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்யவுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

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இதன் முதற்கட்டமாக, மைதானத்தின் உள்கட்டமைப்பை ஆய்வு செய்வதற்கான பிரத்யேகக் குழு நாளை நேரில் சென்று பார்வையிடவுள்ளது. மேலும், இந்த ஆகஸ்ட் மாத இறுதிக்குள் மைதானத்தின் முழுமையான இறுதிப் பரிசோதனை நிறைவடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய கால்பந்து வரலாற்றின் மிக பிரம்மாண்டமான இந்த ஆட்டத்தைக் காண ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு ரசிகர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

INDIA VS BRAZIL
FIFA SECURITY PROTOCOLS
AIFF PRESIDENT KALYAN CHAUBEY
இந்தியா பிரேசில் கால்பந்து போட்டி
SECURITY PROTOCOLS INDIA BRAZIL

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