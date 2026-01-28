முதல் டி20: மார்க்ரம் அதிரடியில் வெஸ்ட் இண்டீஸை பந்தாடியது தென்னாப்பிரிக்கா
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த ஜார்ஜ் லிண்டே ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : January 28, 2026 at 2:38 PM IST
பார்ல்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக முன்னாள் டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியன்களான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகளை கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி பார்லில் உள்ள போலண்ட் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு பிராண்டன் கிங் மற்றும் ஜான்சன் சார்லஸ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். இதில் சார்லஸ் 13 ரன்களிலும், கிங் 27 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
Exciting to watch with every shot!⚡️💥— Windies Cricket (@windiescricket) January 27, 2026
Hetmyer sets the tone in South Africa!🇿🇦 #SAvWI #MenInMaroon pic.twitter.com/JPyNkYjJT1
அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 6 ரன்களிலும், மேத்யூ ஃபோர்ட் 16 ரன்களிலும், கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 22 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் - ரொவ்மன் பாவெல் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். இதில் அரைசதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஹெட்மையர் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 48 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
மறுபக்கம் இறுதி வரை களத்தில் இருந்த ரோவ்மன் பாவெல் 29 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 173 ரன்களை சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் ஜார்ஜ் லிண்டே 3 விக்கெட்டுகளையும், கேசவ் மஹாரா மற்றும் கார்பின் போஷ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் - லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது. இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 83 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுத்தனர்.
A superb captain’s knock! 🫡— Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 27, 2026
Aiden Markram brings up a splendid half-century as he anchors the innings for #TheProteas. 🇿🇦🏏#Unbreakable pic.twitter.com/XSOh2AKvmG
பின்னர் அரைசதத்தை நெருங்கிய லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் 44 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரியான் ரிக்கெல்டன் ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாட, மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த மார்க்ரம் அரைசதம் கடந்தார். மேலும் இந்த போட்டியில் மார்க்ரம் 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 86 ரன்களையும், ரிக்கெல்டன் 40 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்தனர்.
🚨 MATCH RESULT 🚨#TheProteas claim victory by 9 wickets, taking a 1-0 lead in the three match KFC T20I series! 🏏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 27, 2026
A splendid all-around performance from #TheProteas, who were disciplined with the ball and dominant with the bat. 💪🇿🇦#Unbreakable pic.twitter.com/1n1idnIuKn
இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 17.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த ஜார்ஜ் லிண்டே ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.