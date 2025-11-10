ETV Bharat / sports

பிப்ரவரி 7 முதல் தொடங்கும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை- தகவல்!

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி, தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது மார்ச் 8ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் போட்டி மற்றும் இறுதிப் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது அடுத்த அண்டு பிப்ரவரி மாதம் முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுபாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) நடத்தவுள்ளது. முன்னதாக போட்டிகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் மட்டுமே நடத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லை பிரச்சனை காரணமாக, பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் மட்டும் பொதுவான இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தன.

அதன்படி, பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகளை இலங்கையில் நடத்த ஐசிசி திட்டமிட்டுள்ளது. இம்முறை மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்க இருப்பதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்கும் இந்திய அணி, கோப்பையை தக்கவைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

சமீப காலமாகவே இந்திய அணி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருவதன் காரணமாக, சொந்த மண்ணில் நடைபெற இருக்கும் இந்த தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றன. இந்த நிலையில், எதிவரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது எப்போது தொடங்கும், போட்டிகள் எந்தெந்த மைதானங்களில் நடத்தப்படும் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஊடக அறிக்கைகளின்படி, ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி, தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது மார்ச் 8ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்த தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்தியாவில் மும்பை, டெல்லி, சென்னை, கொல்கத்தா மற்றும் அகமதாபாத் உள்ளிட்ட நான்கு இடங்களிலும், இலங்கையில் கொழும்பு மற்றும் கலே என இரண்டு இடங்களிலும் நடத்தப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை 2025 - சாதனைப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த வோல்வார்ட், தீப்தி சர்மா!
  2. இந்திய ஹாக்கி அணியில் தமிழக வீரர்கள் இடம் பிடிப்பார்கள்! முன்னாள் கேப்டன் பாஸ்கரன் பிரத்யேக பேட்டி!

மேற்கொண்டு இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்றும், அரையிறுதி போட்டிகள் மும்பையிலும், இறுதிப்போட்டி அஹ்மதாபாத்திலும் நடைபெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேசமயம் பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெறும் பட்சத்தில், அப்போட்டிகள் இலங்கையில் நடத்தப்படும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ICC MENS T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE
T20 WORLD CUP 2026 VENUES
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026
T20 WORLD CUP 2026 VENUES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.