டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான அதிக வயதுடைய வீரர்கள்! முதலிடத்தை பிடித்தவர் யார்?
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில், குறிப்பாக 2000 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு அறிமுகமான மிக அதிக வயதுடைய டாப் 5 வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்ககலாம்.
Published : November 2, 2025 at 3:40 PM IST
ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் வீரருக்கும் சர்வதேச அளவில் தங்களின் சொந்த நாட்டிற்காக கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்ற கனவு, ஆசைகள் இருக்கும். அதிலும் குறிப்பாக கிரிக்கெட்டின் மிகச்சிறந்த வடிவம் என்றழைக்கப்படும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாடுவதை கூடுதல் பெருமையாக கருதுகின்றனர். ஏனெனில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாட தனி மனநிலையை கொண்டிருப்பதுடன், அதற்கான பொறுமையையும் கடை பிடிப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.
அதனால் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் வீரர்கள் மீது ரசிகர்களுக்கும் தனி கவனம் உண்டு. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் வீரர்களின் திறமைக்கே அதிக மதிப்பு கொடுக்கப்படும் என்பதால், 16 வயதில் அறிமுகமான வீரர்கள் முதல் 49 வயதில் வயதில் அறிமுகமான வீரர்களைக் கூட நம்மால் பார்க்க இயலும். அந்தவகையில் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் மிக இளம் வயதில் அறிமுகமான வீரர் என்ற பெருமையை, பாகிஸ்தானின் ஹசன் ரஸா பெற்றுள்ளார்.
கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் ஹசன் ரஸா தனது 14 வயதில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். அதேசமயம் மிக அதிக வயதில் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான வீரர் என்ற சாதனையை இங்கிலாந்தின் ஜேம்ஸ் சதர்டன் படைத்துள்ளார். 1877ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் ஜேம்ஸ் சதர்டன் தனது 49ஆவது வயதில் அறிமுகமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், சமீபத்தில் பாகிஸ்தான் அணிக்காக அறிமுகமான வீரர் தலைப்புச் செய்திகளில் இடம் பிடித்திருந்தார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் பாகிஸ்தான் அணிக்காக ஆசிஃப் அஃப்ரிடி என்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர் தனது 38ஆவது வயதில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகி, ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார். இந்நிலையில் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில், குறிப்பாக 2000ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு அறிமுகமான மிக அதிக வயதுடைய டாப் 5 வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
எட் ஜாய்ஸ் (அயர்லாந்து)
இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பவர் அயர்லாந்து அணியின் முன்னாள் வீரரான எட் ஜாய்ஸ் தான். இவர் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம் அறிமுக வீரராக விளையாடினார். அப்போது அவருடைய வயது 39 வருடம், 231 நாள்களாகும். இடதுகை பேட்டரான இவர் கடைசியாக விளையாடிய டெஸ்ட் போட்டியும் அதுதான். அந்த போட்டியில் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் சேர்த்து ஜாய்ஸ் மொத்தமாக 47 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆசிஃப் அஃப்ரிடி (பாகிஸ்தான்)
இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள வீரர் பாகிஸ்தானின் ஆசிஃப் அஃப்ரிடி. இவர் சமீபத்தில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் பாகிஸ்தான் அணிக்காக அறிமுகமானர். இவரது வயது 38ஆண்டுகள், 299 நாள்களாகும். தனது அறிமுக ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆசிஃப் அஃப்ரிடி, ஒரு 5 விக்கெட் ஹாலுடன் மொத்தமாக 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியும் அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஷான் வான் பெர்க் (தென்னாப்பிரிக்கா)
இந்த பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடிப்பவர் தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஷான் வான் பெர்க். இவர் கடந்தாண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஹாமில்டன் டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானம். அப்போது அவருடைய வயது 37ஆண்டுகள், 150 நாள்களாகும். தனது முதல் போட்டியில் பெரிதளவில் கவனத்தை ஈர்க்க தவறிய வான் பெர்க், அதன்பின் தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணியில் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரைஸ் மெக்கெய்ன் (ஆஸ்திரேலியா)
இந்த பட்டியலில் நான்காம் இடத்தை பிடிப்பவர் பிரைஸ் மெக்கெய்ன். இவர் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு கேப்டவுனில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானர். அப்போது அவருடைய வயது 36 ஆண்டுகள், 359 நாள்களாகும். அப்போட்டியில் கவனம் ஈர்க்க தவறிய மெக்கெய்ன் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியதால், அதுவே அவருடைய கடைசி டெஸ்ட் போட்டியாகவும் அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
டிம் முர்டாக் (அயர்லாந்து)
இந்த பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தைப் பிடிக்கும் வீரர் டிம் முர்டாக். அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த ஆல் ரவுண்டரான இவர், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானர். அப்போது அவருடைய வயது 36 ஆண்டுகள், 282 நாள்களாகும். அதன்பின் அயர்லாந்து அணிக்காக 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள முர்டாக் மொத்தமாக 13 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதில் ஒரு 5 விக்கெட் ஹாலும், ஒரு நான்கு விக்கெட் ஹாலும் அடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியர்கள்..
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக மிக அதிக வயதில் அறிமுகமான வீரராக ருஸ்தம்ஜி ஜாம்ஷெட்ஜி உள்ளார். அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான போது அவருடிய வயதானது 41ஆண்டுகள் 27 நாள்களாகும். இந்த பட்டியலில் கோட்டா ராமசாமி (40 வயது) இரண்டாம் இடத்தையும், சரதிந்து நாத் பானர்ஜி (37வயது) மூன்றாம் இடத்திலும், திலிப் ஜோஷி (32வயது, 270 நாள்கள்) நான்காம் இடத்தையும், அஜித் வதேகர் (32 வயது, 260 நாள்கள்) ஐந்தாம் இடத்திலும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.