சாதிப்பதற்கு வயது தடையா? 70 வயதிலும் கிரிக்கெட்டில் கலக்கும் உதயகிரி தாத்தா!

நியூசிலாந்தில் நடைபெறும் முதியோர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி சார்பில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் தமிழக வீரர் உதயகிரி குறித்து விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு...

கிரிக்கெட்டை கலக்கும் உதயகிரி தாத்தா
கிரிக்கெட்டை கலக்கும் உதயகிரி தாத்தா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 6:28 PM IST

-By எஸ்.சீனிவாசன்

"போட்டியில் வெற்றி தோல்வி முக்கியம் அல்ல, எவ்வாறு விளையாடினோம் என்பதே முக்கியம்" என்கிறார் அண்டர்-70 இந்திய அணிக்காக தேர்வாகியுள்ள தமிழக வீரர் உதயகிரி காசியப்பன்.

சாதிப்பதற்கு வயது தடையில்லை என்பதை நாம் பல்வேறு துறைகளில் கண்டுள்ளோம். அதிலும் குறிப்பாக விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்த சொல் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும். ஆனால், கிரிக்கெட் விளையாட்டைப் பொறுத்தவரையில் ஒருவர் 35-ல் இருந்து 40 வயதை கடந்து விட்டாலே, அவர் எப்போது ஓய்வை அறிவிப்பார்? என்ற கேள்விகளை நாம் கேட்க தொடங்கி விடுவோம்.

அதற்கான சரியான உதாரணம் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனியைக் கூறலாம். ஏனெனில் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டே சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த எம்.எஸ்.தோனி, தற்போது 44 வயதை எட்டிய நிலையிலும், ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆஸ்தான வீரராக இருப்பதுடன், கேப்டனாகவும் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறார்.

Age Is Just a Number
மகேந்திர சிங் தோனி (IANS)

இதனால் கடந்த சில சீசன்களாகவே அவர் எப்போது ஓய்வை அறிவிப்பார்? இத்தனை வயதில் அவர் ஏன் விளையாடுகிறார்? இளம் வீரருக்கான வாய்ப்பை அவர் பறித்து வருகிறார் போன்ற கேள்விகளும், விமர்சனங்களையும் நாம் பார்த்திருப்போம். ஆனால், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 70 வயது வீரர் ஒருவர் இந்தியாவுக்காக உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடுகிறார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா?

ஆம்... அது உண்மை தான்... நியூசிலாந்தில் நடைபெறும் முதியோர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி சார்பில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் அந்த தமிழக கிரிக்கெட் வீரர் யார்? அவர் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு....

Age Is Just a Number
பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள முதியவர் உதயகிரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

யார் அந்த வீரர்?

கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள காளியப்ப கவுண்டன் புதூரைச் சேர்ந்த 70 வயதான விவசாயி உதயகிரி காசியப்பன். இவர் தான் நியூசிலாந்தில் நடைபெற இருக்கும் அண்டர்-70 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் தேர்வாகி சாதனை படைத்துள்ளார். அது மட்டுமில்லாமல், 16 பேர் அடங்கிய இந்திய அணியில் தேர்வான ஒரே தமிழக வீரர் இவர் மட்டும் தான் என்பது கூடுதல் தகவல்.

சிறுவயது ஆர்வம்

தனது ஆரம்ப காலம் குறித்து பேசிய கிரிக்கெட் வீரர் உதயகிரி, "சிறு வயதில் கோவையில் உள்ள ஆங்கிலோ இந்தியன் பள்ளியில் படித்ததால் வெளிநாட்டினர் விளையாடும் அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் எனக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது. அதனால், அனைத்து போட்டிகளிலும் நான் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வேன். குறிப்பாக கிரிக்கெட்டில் எனக்கு அதிக ஆர்வம் இருந்ததால், நேரம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் விளையாடி வந்தேன்.

70-Year-Old Udayagiri Still Dominates the Cricket Field
70 வயதிலும் கிரிக்கெட் களத்தை ஆளும் உதயகிரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பிறகு நான் வணிகவியல் துறையில் இளங்கலை பட்டப் படிப்பை முடித்த பிறகு, விவசாயத்தை பார்க்க சென்று விட்டதால், நேரம் கிடைக்கும் போது மட்டும் கிரிக்கெட் விளையாடுவது வழக்கம். அதன் பின் கடந்த 45 ஆண்டுகளாக சொந்த ஊரில் விவசாயம் செய்து வருகிறேன்" என்று கூறினார்.

இந்திய அணியில் இடம்

இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டது குறித்து பேசிய அவர், "மூத்தோருக்கான உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அணிக்கான தேர்வு மும்பையில் நடைபெறுவதாக எனது சகோதரர் மூலம் அறிந்தேன். அதில் பங்கேற்க மும்பை சென்று அங்கு நடைபெற்ற, தேர்வு போட்டிகளில் பங்கேற்றேன். அதில் சிறப்பாக விளையாடியதால், தேர்வாளர்கள் இந்திய அணிக்காக என்னைத் தேர்ந்தெடுத்தனர்.

இந்திய அணிக்காக விளையாடுவது பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. தற்போது தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறேன். ஏனெனில் இந்த தொடரில் முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர். அதனால் போட்டி கடினமாக இருக்கும். இருந்தாலும் இந்தியாவிற்காக விளையாடி வெற்றி பெறுவதே என்னுடைய இலக்கு" என்றார்.

70-Year-Old Udayagiri Still Dominates the Cricket Field
கிரிக்கெட்டில் கலக்கும் முதியவர் உதயகிரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

70 வயது இளைஞனின் ரகசியம்

தொடர்ந்து பேசிய உதயகிரி, "போட்டியில் வெற்றி தோல்வி முக்கியம் அல்ல, எவ்வாறு விளையாடினோம் என்பதே முக்கியம். இளம் தலைமுறையினர் உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டுகளில் ஆர்வம் செலுத்த வேண்டும். அது நமது உடல் மற்றும் மன நலத்திற்கு முக்கியமாகும். 70 வயதிலும் நான் சுறுசுறுப்பாக இருக்க காரணம் உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டு தான். அதனை கட்டாயம் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும்" என்று கூறினார்.

தற்போதுள்ள காலத்தில் இளைஞர்கள் கூட விளையாட்டு மீது ஆர்வம் காட்டாமல் இருந்து வரும் சூழ்நிலையில், 70 வயதிலும் ஆர்வத்துடன் கிரிக்கெட் விளையாடி, நாட்டிற்காக உலக அரங்களில் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தற்போது உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாட இருக்கும் முதியவர் உதயகிரியின் இந்த முயற்சி இளம் தலைமுறைக்கு உத்வேகம் அளிப்பதாக உள்ளது. அவரது சாதனை பயணம் தொடர்வதுடன், கோப்பையை வெல்லவும் வாழ்த்துக்கள்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

