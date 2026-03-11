ETV Bharat / sports

டி20 உலக கோப்பை வெற்றி எதிரொலி: ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் இந்திய வீரர்கள் ஆதிக்கம்

பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசையில் நீண்ட நாள்களாக முதலிடத்தில் இருந்த இந்திய வீரர் வருண் சக்ரவர்த்தி, தற்போது ஒரு இடம் சரிந்து இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா
சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: டி20 பேட்டர்கள் தரவரிசையில் இந்திய வீரர் அபிஷேக் சர்மா தனது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் முதலிடத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் 2026 இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.

அபிஷேக் முதலிடம்

இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் டி20 வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை இன்று வெளியிடப்பட்டது. இதில் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய அணியின் அபிஷேக் சர்மா 875 புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறார். அதே சமயம் மற்றொரு இந்திய வீரரான இஷான் கிஷன் இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 871 புள்ளிகளை பெற்று இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

இதன் காரனமாக பாகிஸ்தானின் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் மற்றும் இங்கிலாந்தின் பில் சால்ட் ஆகியோர் ஒரு இடம் பின் தங்கி 3 மற்றும் நான்காம் இடங்களை பிடித்துள்ளனர். மேற்கொண்டு உலகக் கோப்பை தொடரில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறிய இந்திய அணி வீரர் திலக் வர்மா 7ஆவது இடத்திற்கும், இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 9ஆம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

பெத்தெல் - சாம்சன் அபார வளர்ச்சி

மறுபக்கம் இந்தியாவுக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டியில் சதம் அடித்து விளாசிய இங்கிலாந்து வீரர் ஜேக்கக் பெத்தெல் 17 இடங்கள் முன்னேறி 16 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல உதவியதுடன், தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்ற சஞ்சு சாம்சன் 18 இடங்கள் முன்னேறி 22 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். கடந்த வாரம் இவர் 40ஆவது இடத்தில் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதலிடத்தை இழந்த வருண்

டி20 பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்த இந்திய அணியின் வருண் சக்ரவர்த்தியை பின்னுக்கு தள்ளி ஆஃப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். இந்த டி20 உலகக் கோப்பையின் அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிகளில் சோபிக்க தவறியதன் காரணமாக வருண் சக்ரவர்த்தி ஒரு இடம் பின் தங்கி இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

இறுதிப் போட்டியில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்ற ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஒரு இடம் முன்னேறி 6ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். அவர்கள் தவிர்த்து இந்திய அணியின் நட்சத்திர் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அக்ஸர் படேல் 6 இடங்கள் முன்னேறி 17ஆவது இடத்தை பிடித்திருக்கும் நிலையில், அர்ஷ்தீப் சிங் இரண்டு இடங்கள் சரிவை சந்தித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க

ஆல் ரவுண்டர்கள் தரவரிசை

டி20 ஆல் ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் ஜிம்பாப்வே அணியின் சிக்கந்தர் ரஸா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வரும் நிலையில், இந்திய அணியின் ஹர்திக் பாண்டியா இரண்டாம் இடத்திலும், பாகிஸ்தானின் சைம் அயுப் மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். அதேசமயம் நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 3 இடங்கள் முன்னேறி 09ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ள நிலையில், ஷிவம் தூபே இரண்டு இடங்கள் பின் தங்கியுள்ளார்.

TAGGED:

ICC T20 RANKINGS
ABHISHEK SHARMA NO 1 T20 BATTER
VARUN CHAKRAVARTHY VS RASHID KHAN
ஐசிசி டி20 தரவரிசை
ICC T20 RANKINGS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.