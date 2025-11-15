Bihar Election Results 2025

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு விழுந்த பேரிடி..! மற்றொரு நட்சத்திர வீரரும் விலகல்!

ஆஷஸ் முதல் டெஸ்டில் இருந்து விலகிய ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டிற்கு மாற்றாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் மைக்கேல் நேசர் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய அணி
ஆஸ்திரேலிய அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய அணி இங்கிலாந்து அணியுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இத்தொடரில் பங்கேற்கும் பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் காயம் காரணமாக கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் விலகிய நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இந்த அணியில் அறிமுக வீரர்களான ஜேக் வெதர்லெட், பிரெண்டன் டாகெட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், முதல் போட்டி தொடங்க சில தினங்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் காயம் காரணமாக போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்தவகையில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான ஜோஷ் ஹேசில்வுட் காயம் காரணமாக ஆஷஸ் தொடரின் முதல் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார். முன்னதாக ஷஃபீல்ட் ஷீல்ட் உள்ளூர் போட்டியில் நியூ சௌத் வெல்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய போது ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் சீன் அபோட் ஆகியோர் காயத்தை சந்தித்தனர். இதன் காரணமாக அவர்கள் அந்த போட்டியில் இருந்தும் பாதியிலேயே வெளியேறி இருந்தனர்.

இதையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனை முடிவில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பதாகவும், மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான சீன் அபோட் காயம் காரணமாக முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், தற்சமயம் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டும் காயம் காரணமாக முதல் போட்டியில் இருந்து விலகியதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் கூறியுள்ளது.

மேலும் ஹேசில்வுட்டிற்கு மாற்றாக மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் மைக்கேல் நேசர் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே அணியின் கேப்டன் பாட் காம்மின்ஸ் மற்றும் சீன் அபோட் ஆகியோர் காயம் காரணமாக ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ள நிலையில், தற்சமயம் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டும் விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்தின் சவாலை எப்படி சமாளிக்கும் என்ற கேள்விகள் எழத்தொடங்கியுள்ளன.

ஆஷஸ் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி (முதல் டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதர்லட், பியூ வெப்ஸ்டர், மைக்கேல் நேசர்.

ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்

