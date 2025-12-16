ETV Bharat / sports

20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தங்கப்பதக்கம்; தேசிய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் ஹாக்கி போட்டியில் வரலாறு படைத்த தமிழ்நாடு வீரர்கள்

தமிழ்நாட்டில் இருந்து 10 அணிகள் விளையாட சென்ற நிலையில், 8 அணிகள் பதக்கங்கள் பெற்றுள்ளன.

December 16, 2025

தஞ்சாவூர்: 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தேசிய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் ஹாக்கி போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றது.

ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினத்தில் கடந்த 5ந் தேதி முதல் 15ந் தேதி வரை 63வது தேசிய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் ஹாக்கி போட்டி நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு, ஹரியானா, சண்டிகர், ஆந்திரா, பஞ்சாப் உள்பட 23 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 120 அணிகள் பங்கேற்றன. தமிழ்நாட்டின் சார்பில் பல்வேறு பிரிவுகளில் 10 அணிகள் பங்கேற்றன. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி மைதானத்தில் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர்.

இதையடுத்து தஞ்சைக்கு திரும்பிய வீரர்களை பட்டாசு வெடித்தும், பூங்கொத்து கொடுத்தும் பெற்றோர், விளையாட்டு வீரர்கள் வரவேற்றனர். இந்நிகழ்ச்சியில் பயிற்சியாளர் ராஜ், தமிழ்நாடு ரோலர் ஸ்கேட்டிங் அசோசியேசன் மாவட்டத் தலைவர் ரவிக்குமார் மற்றும் வீரர்களின் பெற்றோர் கலந்துக்கொண்டு விளையாட்டு வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தி பாராட்டினர்.

இது குறித்து விளையாட்டு வீரர் விஸ்வரூபன் கூறுகையில், '' ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற 63வது தேசிய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் ஹாக்கி இன்லைன் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி சார்பில் விளையாடி, ஜுனியர் ஆண்கள் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றுள்ளோம். முதலில் கர்நாடகா அணியுடன் விளையாடி அந்த அணியை தோற்கடித்து, பின்னர் தெலங்கானா மாநில அணியை தோற்கடித்து, அதைத் தொடர்ந்து சண்டிகர் மாநில அணியுடன் விளையாடி தோல்வி அடைந்தோம்.

அதனை அடுத்து அரை இறுதி ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் மாநில அணியுடன் விளையாடி வெற்றி பெற்றோம். அதைத் தொடர்ந்து இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சண்டிகர் மாநில அணியுடன் விளையாடி போட்டி டிரா ஆனது. பின்னர் பெனால்டி சுற்றில் வெற்றி அடைந்து தங்கப்பதக்கம் பெற்றோம்.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து 10 அணிகள் விளையாட சென்ற நிலையில், 8 அணிகள் பதக்கங்கள் பெற்றுள்ளன. அதில் 4 அணி தங்கம், 2 அணி வெள்ளி, 2 அணி வெண்கலம் பெற்றுள்ளோம். ஒட்டு மொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை தமிழ்நாடு அணி பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் புதிய வரலாறு படைத்துள்ளோம்.'' என்று கூறினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

