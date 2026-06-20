இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான் 3ஆவது ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டிங் தேர்வு
மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் பிரஷித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷ் தூபே மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது
Published : June 20, 2026 at 1:14 PM IST
சென்னை: இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளின் முடிவிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று, 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி, இன்று சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த போட்டிக்கான் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில் முகமது நபி, அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய் உள்ளிட்ட 4 பேர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
🚨 Toss update from Chennai 🚨— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Afghanistan have won the toss & elected to bat first in the 3rd ODI.
Updates ▶️ https://t.co/kHgF4bqTg3#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/J52qBBAtxm
மறுபக்கம் இந்திய அணியில் பிரஷித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷ் தூபே மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எந்தவித மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. இப்போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், ஒருநாள் தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுவதுடன் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்யும் என்பதால் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 6 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டபடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the 3️⃣rd and final #INDvAFG ODI 🙌— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Updates ▶️ https://t.co/kHgF4bqTg3@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vCWoOEkiKJ
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பிளேயிங் லெவன்
ஆஃப்கானிஸ்தான் (பிளேயிங் லெவன்): ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் சத்ரான், ரஹ்மத் ஷா, ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி(கேப்டன்), தர்வீஷ் ரசூலி, முகமது நபி, அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய், ரஷித் கான், அல்லா கசன்ஃபர், ஜியா உர் ரஹ்மான், ஃபரீத் மலிக்
இந்தியா (பிளேயிங் லெவன்): யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இஷான் கிஷன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷ் துபே, குர்னூர் பிரார், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ்.