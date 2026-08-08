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அயர்லாந்தை வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் அபார வெற்றி: உலகக் கோப்பைக் தொடருக்கு நேரடித் தகுதியை உறுதி செய்தும் அசத்தல்!

அயர்லாந்துக்கு எதிரான இந்த அபார வெற்றியின் மூலம், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி எதிர்வரும் ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 3:10 PM IST

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ஹைதராபாத்: அயர்லாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

அயர்லாந்து மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் ஒருநாள் போட்டி ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் பலத்த மழையினால் கைவிடப்பட்ட நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று வடக்கு அயர்லாந்தில் உள்ள பிரெடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இப்போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னரே மழை குறுக்கிட்டதால், ஆட்டம் தலா 47 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டு டாஸ் வீசப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்ய, ஆப்கானிஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கியது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 47 ஓவர்களின் முடிவில், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 299 ரன்கள் என்ற வலுவான ஸ்கோரைக் குவித்தது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக இப்ராஹிம் ஜத்ரான் அதிரடியாக விளையாடி அதிகபட்சமாக 84 ரன்களையும், செதிகுல்லா அடல் 45 ரன்களையும், கேப்டன் ஹஷ்மதுல்லா ஷாஹிதி 36 ரன்களையும் சேர்த்தனர். அயர்லாந்து அணியின் பந்துவீச்சில் மார்க் அதிர் மற்றும் ஜெய் முந்த்ரா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய அயர்லாந்து அணியில், கேட் கார்மைக்கேல் 62 ரன்களையும், ஆண்ட்ரூ பால்பிர்னி 36 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இவர்களைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக, அயர்லாந்து அணி 33.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 207 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் நட்சத்திர வீரர் ரஷித் கான் 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், ஒருநாள் தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இப்போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ரஷித் கான், அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதன் மூலம் இப்போட்டிக்கான ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

அதே சமயம், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி இந்த வெற்றியின் மூலம் 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளது. ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி எட்டாவது இடத்தில் நீடிக்கும் நிலையில், அயர்லாந்துக்கு எதிரான நடப்புத் தொடரின் முடிவுகள் மூலம் தகுதிச் சுற்றுகளைத் தவிர்த்து, முதன்மைத் தொடருக்குள் நுழையும் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளது.

இந்த ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி மழையினால் ரத்து செய்யப்பட்ட போதே, அயர்லாந்து அணி தரவரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தானை முந்தக்கூடிய வாய்ப்பை இழந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் நேரடியாகத் தகுதிப்பெற்றது. ஐசிசி விதிகளின்படி, 2026 செப்டம்பர் இறுதி நிலவரப்படி தரவரிசையில் முன்னிலையில் இருக்கும் முதல் எட்டு அணிகள் நேரடியாக உலகக் கோப்பைக்குத் தகுதி பெறும்.

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அந்த வகையில், ஆஃப்கானிஸ்தான் தற்போது ஒன்பதாவது நாடாக (தொடரை நடத்தும் நாடுகளான தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வேயைத் தவிர்த்து) தனது இடத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஆஃப்கானிஸ்தானுடன் சேர்த்து இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, இலங்கை, பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட முக்கிய அணிகளும் இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

IRELAND VS AFGHANISTAN
RASHID KHAN
ODI WORLD CUP 2027
அயர்லாந்து VS ஆஃப்கானிஸ்தான்
AFGHANISTAN VS IRELAND

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