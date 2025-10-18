ETV Bharat / sports

பாகிஸ்தான் தாக்குதலில் 3 கிரிக்கெட் வீரர்கள் உயிரிழப்பு! ஆப்கானிஸ்தான் அதிரடி முடிவு!

வரும் நவம்பர் மாதம் 5 ஆம் தேதி முதல் 29 ஆம் தேதி வரை பாகிஸ்தானில் நடைபெறும் முத்தரப்பு தொடரில் ஆப்கானிஸ்தான், இலங்கை, பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் பங்கேற்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி
ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி (AFP)
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்கள் உயிரிழந்ததால் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் அணியினர் முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடரை புறக்கணித்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் எல்லையில் பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால் எல்லையில் இரு நாட்டு படைகளுக்கு இடையே கடுமையாக மோதல் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை பகுதியில் பாகிஸ்தான் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. அந்த தக்குதலில் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் பக்டிகா மாகாணத்தில் 8 பேர் உயிரிழந்தனர். அதில் 3 ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியை சேர்ந்த சிப்கதுல்லா, ஹாரூன், கபீர் ஆகிய வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இதன் எதிரொலியாக ஆப்கானிஸ்தான் அணி அடுத்த மாதம் பாகிஸ்தான் நாட்டில் விளையாட இருந்த முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடரை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. வரும் நவம்பர் மாதம் 5 ஆம் தேதி முதல் 29ஆம் தேதி வரை பாகிஸ்தான் நாட்டில் நடைபெறும் முத்தரப்பு தொடரில் ஆப்கானிஸ்தான், இலங்கை, பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் பங்கேற்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

தற்போது ஆப்கானிஸ்தான் இத்தொடரை புறக்கணிப்பது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ”இது பாகிஸ்தான் அரசின் கோழைத்தனமான தாக்குதல். இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்த மூன்று ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்கள் (கபீர், சிப்கதுல்லா, ஹரூன்) மற்றும் 5 ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எங்களின் இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பாகிஸ்தானின் இந்த தாக்குதல் காரணமாக அடுத்த மாதம் அந்நாட்டில் நடைபெறுவதாக் இருந்த முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடரை புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் இந்த முடிவிற்கு அந்நாட்டு வீரர் ரஷித் கான் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஆப்கானிஸ்தான் மீது பாகிஸ்தான் நடத்திய வான்வழித் தாக்குதல் பொதுமக்கள் உயிரிழந்தது மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. சாமானிய மக்களின் மீது தாக்குவது கண்டிக்கத்தக்கது. அப்பாவி பொதுமக்கள் மற்றும் 3 கிரிக்கெட் வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானில் நடைபெறவுள்ள தொடரை புறக்கணிப்பதாக ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் எடுத்துள்ள முடிவிற்கு எனது ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவிற்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: கிரீன் விலகியதால் ஆஸி.,க்கு பின்னடைவு!

இந்த கடினமான நேரத்தில், அனைத்தையும் விட தேச ஒற்றுமையே முக்கியம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

