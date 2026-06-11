ETV Bharat / sports

இந்தியா ஏ அணி அதிர்ச்சி தோல்வி; 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கான் த்ரில் வெற்றி

இந்திய ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணி கேப்டன் இம்ரான் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்திய அணி (கேப்புப்படம்)
இந்திய அணி (கேப்புப்படம்) (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்திய ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணி டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இந்திய ஏ அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இலங்கை மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுடன் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா ஏ மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. தம்புளையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணி டாஸை வென்று முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி - பிரப்சிம்ரன் சிங் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 74 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைந்த்தனர். அதன்பின் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 44 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய பிரியான்ஷ் ஆர்யா 8 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

மேற்கொண்டு அரைசதம் கடந்து அசத்திய பிரப்சிம்ரன் சிங் 84 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட்-கேப்டன் திலக் வர்மா இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்திய நிலையில், தலா 66 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதன் மூலம் இந்திய ஏ அணி 49 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 349 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் மழை குறுக்கிட்டது. இதனால் இந்திய அணியின் இன்னிங்ஸ் அத்துடன் முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டதுடன், டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு 38 ஓவர்களில் 294 ரன்கள் என்ற இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அந்த அணியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அப்துல்லா அகமதுசாய் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

அதன்பின் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணிக்கு கேப்டன் இம்ரான் மிர் - ஹசன் ஈசாகில் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஹசன் ஈசாகில் 34 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய காலித் தனிவால் 2 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இம்ரான் மிருடன் ஜோடி சேர்ந்த பஹிர் ஷா அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர்.

தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த இருவரும் தங்களது அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். மேற்கொண்டு இம்ரான் மிர் 75 ரன்களையும், பஹிர் ஷா 51 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தபோது, ஆப்கானிஸ்தான் அணி 25.5 ஓவர்களில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 177 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் மழை குறுக்கிட்டது. தொடர்ந்து மழை நீடித்த காரணத்தால், ஆட்டத்தின் முடிவைத் தீர்மானிக்க டக்வொர்த் லூயிஸ் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிக்கவும்

அதன்படி, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி குறிப்பிட்ட இலக்கைக் காட்டிலும் 4 ரன்கள் கூடுதலாக எடுத்திருந்தது. அதன் அடிப்படையில், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய ஏ அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணி கேப்டன் இம்ரான் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

ஆப்கானிஸ்தான் ஏ கிரிக்கெட் அணி
INDIA A VS AFGHANISTAN A
IMRAN MIR
ABDULLAH AHMADZAI
IND A VS AFG A

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.