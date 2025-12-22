சிஎஸ்கே-வ கூட சமாளிக்கலாம், ஆனால் இந்த சென்னை அணியை சமாளிப்பது கடினம் - நடிகர் ஆர்யா
சென்னை ரைனோஸ் அணியின் பெயரானது வேல்ஸ் சென்னை கிங்ஸ் என மாற்றப்பட்டுள்ளதுடன், அணியின் இலச்சினையும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
சென்னை: ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடும் சிஎஸ்கே அணியை வாங்கி இருந்தால் கூட சமாளிக்கலாம், ஆனால் இந்த சென்னை அணியை உங்களால் சமாளிப்பது கடினமாக இருக்கும் என்று சிசிஎல் தொடரில் பங்கேற்கும் சென்னை அணி குறித்து நடிகர் ஆர்யா பேசினார்.
சினிமா பிரபலங்கள் பங்கேற்கும் செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் லீக் தொடரானது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் கடைசி வாரத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இதில், சென்னை ரைனோஸ், மும்பை ஹீரோஸ், கர்நாடகா புல்டோசர்ஸ், தெலுங்கு வாரியர்ஸ், போஜ்புரி தபாங்ஸ், பெங்கால் டைகர்ஸ், கேரளா ஸ்டிரைக்கர்ஸ், பஞ்சாப் தி ஷெர் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடவுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை ரைனோஸ் அணியை திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் வாங்கியதை அடுத்து, அணியின் புதிய பெயர் மற்றும் இலச்சினை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் சென்னை ரைனோஸ் அணியின் பெயரானது வேல்ஸ் சென்னை கிங்ஸ் என மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் சென்னை ரைனோஸின் புதிய இலச்சினையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய சென்னை அணியின் இணை உரிமையாளர் ஸ்ரீபிரியா, "என்னுடைய சங்கடமான சூழ்நிலையில் எனக்கு கிரிக்கெட் வீரர் பாலாஜி ஒரு குறுந்தகவல் அனுப்பி இருந்தார். அது எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தது. இந்தத் தருணத்தில் நான் அதை நினைவு படுத்தி பார்க்கிறேன். ஸ்ரீபிரியாவுக்கு கிரிக்கெட் பத்தி என்ன தெரியும் என பலரும் கேள்வி எழுப்பலாம்.
இருந்த போதிலும் சென்னையில் இருப்பவர்கள் யார் கிரிக்கெட்டை ரசிகக்காமல் இருப்பார்கள். சின்ன வயதில் நான் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் பைத்தியம். வானொலியில் தான் அந்த காலகட்டத்தில் கிரிக்கெட்டை கேட்போம். மேலும் எனக்கு இந்திய வீரர் சுனில் கவாஸ்கரை மிகவும் பிடிக்கும். அனைவரும் சேர்ந்து வெற்றியைப் பெற்று 50 லட்ச ரூபாய் பரிசுத் தொகையை வெல்வோம்" என்று கூறினார்.
சென்னை அணியின் ஆலோசகர் நடிகர் சரத்குமார் பேசுகையில், "கிரிக்கெட் சாதாரணமான விளையாட்டு கிடையாது. மிகவும் கடினமான அனைவருக்கும் பிடித்த விளையாட்டு. அடுத்த முறை பரிசுத்தொகையாக 5 கோடி ரூபாய் வைக்க வேண்டுமென நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன். இரண்டாவது பரிசாக இரண்டரை கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும். மேலும் மென்டராக இருக்கக்கூடிய நபருக்கு பரிசுத்தொகையை அறிவிக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து பேசிய சென்னை அணியின் கேப்டன் நடிகர் ஆர்யா, "விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி என்பது போல நடிகர் விஷ்ணு 12 வருடமாக போராடிக் கொண்டிருக்கிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக சென்னை அணி அப்பா இல்லாமல் இருந்தது. அதாவது உரிமையாளர் இல்லாமல் இருந்தது. அனால் இந்த முறை அப்படி கிடையாது. எங்களுடைய அப்பாவாக ஐசரி கணேஷ் வந்திருக்கிறார்.
ஆனால் நீங்கள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடும் சிஎஸ்கே அணியை வாங்கி இருந்தால் கூட சமாளிக்கலாம். ஆனால் இந்த சென்னை அணியை உங்களால் சமாளிப்பது கடினமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஏனெனில் இந்த அணியை சமாளிப்பது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் கிடையாது. இதனை விளையாட்டுக்காக கூறினேன். இந்த அணியைப் பொறுத்தவரையில், அவர்கள் விளையாட்டின் மீது வைத்துள்ள ஆர்வம் எனக்கே பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்தும்"என்று கூறியுள்ளார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் பாலாஜி, "விளையாட்டு வீரர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இதற்கு முந்திய சீசன்களின் மூலமாகவே நடிகர்கள் காண்பித்து விட்டனர். சென்னை அணிக்கு ஆலோசகராக இருக்கக்கூடிய நடிகர் சரத்குமாருக்கு நன்றி. அதே போல நடிகை ஸ்ரீபிரியா ஒரு காலத்தில் நான் அனுப்பிய குறுந்தகவல் குறித்து இந்த மேடையில் பேசியதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சென்னை அணிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள்"என்று கூறினார்.
இந்த நிகழ்வில் அணி உரிமையாளர் ஐசரி கணேஷ், துணை உரிமையாளர் ஸ்ரீபிரியா, நடிகர்கள் சரத்குமார், மீனா, ராதிகா, பரத், ஆர்யா, முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் லக்ஷ்மிபதி பாலாஜி, முரளி விஜய், தயாரிப்பாளர் போனி கபூர், கேரள கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் உன்னி முகுந்தன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.