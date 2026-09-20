பெல்ஜியம் கார் பந்தயத்தில் 2-வது இடம் பிடித்து அஜித்குமார் ரேசிங் அணி அசத்தல்
நடிகரும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித்குமார், திரைத்துறையில் தொடர்ந்து தனது பயணத்தை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில், கார் பந்தயத்திலும் சர்வதேச அளவில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார்.
Published : September 20, 2026 at 8:53 PM IST
சென்னை: பெல்ஜியத்தில் நடைபெற்ற 24H Series GT3 Pro-Am கார் பந்தயத்தில் அஜித்குமார் ரேசிங் அணி 2-வது இடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது.
நடிகரும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித்குமார், திரைத்துறையில் தொடர்ந்து தனது பயணத்தை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில், கார் பந்தயத்திலும் சர்வதேச அளவில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். அந்த வகையில், அவரது அஜித்குமார் ரேசிங் அணி பெல்ஜியத்தில் நடைபெற்ற 24H Series GT3 Pro-Am கார் பந்தயத்தில் 2-வது இடத்தைப் பிடித்து அசத்தியது.
உலகின் புகழ்பெற்ற பந்தயத் தளங்களில் ஒன்றான Circuit de Spa-Francorchamps-ல் இந்தப் போட்டி நடைபெற்றது. கடுமையான சவால்களும் நீண்ட நேர ஓட்டமும் கொண்ட இந்த கார் பந்தயத்தில் அஜித்குமார் அணியின் செயல்பாடு கவனம் பெற்றது. போட்டியின் முடிவில் 2-வது இடத்தைப் பிடித்து அஜித்குமார் ரேசிங் அணி போடியம் இடத்தை உறுதி செய்தது.
இதையடுத்து அஜித்குமார் வெற்றிக் கோப்பையை பெற்றுக் கொண்டு தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். மேலும் இந்திய தேசியக் கொடியை கையில் ஏந்தியபடி அவர் கோப்பையுடன் போஸ் கொடுத்த காட்சிகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.
பந்தயத்தில் கிடைத்த இந்த வெற்றியை அஜித்குமார் ரேசிங் அணி தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கங்களிலும் பகிர்ந்துள்ளது. அதில், ஆர்வம், மன உறுதி மற்றும் விடாமுயற்சி ஆகியவற்றுக்கு எல்லை இல்லை என்பதை இந்த வெற்றி வெளிப்படுத்துவதாக அணி தெரிவித்துள்ளது.
கார் ரேசிங்கில் அடுத்தடுத்த வெற்றிகளை குவிக்கும் அஜித்குமார்
நடிகர் அஜித்குமாருக்கு கார் பந்தயம் புதிதான ஒன்றல்ல. ஏற்கனவே சர்வதேச அளவில் பல்வேறு கார் பந்தயங்களில் அவர் பங்கேற்று வந்துள்ளார். குறிப்பாக Spa-Francorchamps பந்தயக் களத்தில் அஜித்குமார் ரேசிங் அணிக்கு இது முக்கியமான மற்றொரு போடியம் சாதனையாக அமைந்தது.
இதற்கு முந்தைய ஆண்டிலும் இதே பந்தயத் தளத்தில் நடைபெற்ற Creventic Endurance Race-ல் அஜித்குமார் அணியினர் 2-வது இடத்தைப் பிடித்திருந்தனர். அதற்கு முன்பு துபாய் Autodrome மற்றும் இத்தாலியின் Mugello Circuit ஆகிய இடங்களிலும் அணி போடியம் சாதனைகளைப் பதிவு செய்திருந்தது.
திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் அஜித்குமார், தனது தனிப்பட்ட ஆர்வங்களில் ஒன்றான கார் ரேஸிங்கை தொழில்முறை அளவிலும் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறார். நடிகராக மட்டுமின்றி ரேசராகவும் சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்பது அவரது ரசிகர்களிடையே தனி கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்போது பெல்ஜிங்கில் நடந்து முடிந்த பந்தயத்தில் கிடைத்த இந்த போடியம் வெற்றியை அஜித்குமார் தனது அணியினருடன் இணைந்து கொண்டாடினார். சர்வதேச மோட்டார் பந்தய அரங்கில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒரு அணியாக அஜித்குமார் ரேசிங் அணி தொடர்ந்து பங்கேற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. கார் பந்தயத்தில் வேகம் மட்டுமின்றி ஓட்டுநர்களின் ஒருங்கிணைப்பு, தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு மற்றும் நீண்ட நேரம் நிலைத்திருக்கும் திறன் ஆகியவையும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
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அந்த வகையில் GT3 Pro-Am பந்தயத்தில் 2-வது இடத்தைப் பிடித்திருப்பது அஜித்குமார் ரேசிங் அணியின் சர்வதேச பந்தயப் பயணத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக அமைந்துள்ளது. இது நடிகர் அஜித்குமார் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நடிகர் அஜித்குமாரின் ரேஸிங் ஆவண திரைப்படமான ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ திரைப்படம் நவம்பர் 2026-ல் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில் இந்த பந்தய வெற்றி அவரது ரசிகர்களுக்கும் அவருக்கும் உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது.