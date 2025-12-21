ஹாக்கி இந்தியா லீக் தொடரில் பங்கேற்கும் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் அணி அறிமுகம்
ஹாக்கி இந்தியா லீக் தொடரில் தமிழ்நாடு, ஹைதராபாத், பஞ்சாப், டெல்லி, உத்தரப்பிரதேசம், கொல்கத்தா, புவனேஸ்வர், ராஞ்சி ஆகிய 8 அணிகள் மோதுகின்றன.
Published : December 21, 2025 at 10:48 AM IST
சென்னை: ஹாக்கி இந்தியா லீக் தொடரில் பங்கேற்க உள்ள தமிழ்நாடு ஹாக்கி அணியின் அறிமுக விழா சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது.
ஹாக்கி இந்தியா லீக் தொடர் வரும் ஜனவரி மாதம் 3ஆம் தேதி - 26ஆம் தேதி வரை, சென்னை, ராஞ்சி, புவனேஸ்வர் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற உள்ளது. முதற்கட்ட போட்டிகள் சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் ஜனவரி 3ஆம் தேதி துவங்குகின்றன. இதில் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் - ஹைதராபாத் டூபான்ஸ் ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன.
இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் ஜனவரி 11ஆம் தேதி முதல் 19ஆம் தேதி வரை ராஞ்சியிலும்; மூன்றாம் கட்ட போட்டிகள் ஜனவரி 17ஆம் தேதி முதல் 26ஆம் தேதி வரை புவனேஸ்வரத்திலும் நடைபெறுகிறது. இறுதிப்போட்டி, ஜன.26-ல் நடைபெறுகிறது. இந்த ஹாக்கி இந்தியா லீக் தொடரில் தமிழ்நாடு, ஹைதராபாத், பஞ்சாப், டெல்லி, உத்தரப் பிரதேசம், கொல்கத்தா, புவனேஸ்வர், ராஞ்சி ஆகிய 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. தமிழ்நாடு சார்பில் "அக்கார்டு தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ்" (Accord Tamil Nadu Dragons) அணி விளையாடுகிறது.
இந்த அணியின் அறிமுக விழா சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள ‘தி அக்கார்டு மெட்ரோபாலிட்டன்’ ஹோட்டலில் சனிக்கிழமை (டிச.20) நடைபெற்றது. இந்த விழாவில், தமிழ்நாடு அணியின் உரிமையாளரும், பாரத் பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாக இயக்குநருமான ஸ்வேதா சந்தீப் ஆனந்த் அணியை அறிமுகம் செய்து வைத்தார். தொடர்ந்து, அணியின் சின்னம் (Logo) மற்றும் வீரர்கள் அணியும் புதிய சீருடை (Jersey) ஆகியவை வெளியிடப்பட்டன.
|இதையும் படிங்க: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்திய அணி அறிவிப்பு; ஷுப்மன் கில் அதிரடி நீக்கம்
இதுகுறித்து அக்கார்டு தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் நிர்வாகத்தினர் கூறும்போது, "சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை தொடருக்கு கிடைத்த வரவேற்பே இந்த அணியை உருவாக்குவதற்கான காரணம் என்றும், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த திறமையான வீரர்களுக்கு, ஹாக்கி இந்தியா லீக் மூலம் சர்வதேச அளவிலான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தருவதே இதன் முக்கிய நோக்கம்" என்றும் தெரிவித்தனர்.
இவ்விழாவில், ஆசிய ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவர், ஹாக்கி இந்தியாவின் பொருளாளரும் தமிழ்நாடு ஹாக்கி அமைப்பின் தலைவருமான சேகர் மனோகரன், அணியின் உதவி பயிற்சியாளர் விக்ரம் காந்த், அக்கார்டு தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் அணியின் முதன்மை செயல் அதிகாரி ஜோசப், அணியின் கேப்டன் அமித் ரோஹிதாஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.