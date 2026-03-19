ஆப்கன் மருத்துவமனை தாக்குதல்: பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்த கிரிக்கெட் வீரர்கள்
தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆதரவையும் ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : March 19, 2026 at 1:46 PM IST
காபூல்: பாகிஸ்தான் நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலில் காயமடைந்து, மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் அணி வீரர்கள் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தனர்.
பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் இடையிலான போர் பதற்றம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த மார்ச் 16ஆம் தேதி இரவு ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகரான காபூலில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை மீது பாகிஸ்தான் வான்வெளி தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதலில் 400-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர். மேலும் 250-க்கும் அதிகமானோர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
மேலும் இந்த தாக்குதலில் காயமடைந்தவர்கள் காபூலில் உள்ள மற்றொரு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி நசீப் கான் தலைமையில், ஆப்கானிஸ்தானின் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணி கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, குல்பதின் நைப் மற்றும் கைஸ் அகமது உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் பாதிக்கப்பட்டோரை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்துள்ளனர்.
Led by CEO Naseeb Khan, they inquired about the injured’s health, condemned the attack, and expressed condolences. They assured aid would be organized and urged support from citizens and businesses during this difficult time. 2/2 pic.twitter.com/WXX8Xc375Y— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 18, 2026
மேலும், இந்தத் துயரமான நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு தங்களது ஆதரவைத் தெரிவித்த வீரர்கள், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தேவையன உதவிகளை செய்வதாகவும் கூறியுள்ளனர். அதேசமயம் ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தரப்பிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைத் திரட்டப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஆப்கான் கிரிக்கெட் வாரியம் தங்கள் எக்ஸ் பதிவில்,"பாகிஸ்தான் நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலில் காயமடைந்தவர்களை, ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஆப்கான் அணி வீரர்கள் நேரில் சென்று சந்தித்தனர். காபூலில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு அவர்கள் தங்களது ஆதரவையும் ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொண்டனர்" என்று பதிவிட்டு, அதற்கான காணொளியையும் இணைத்துள்ளது.
Video: The ACB officials and a number of national team players visited and checked on those injured in the tragic incident of the previous night. They went to Wazir Akbar Khan & Kabul Emergency hospitals, prayed for the victims’ recovery, and expressed their sympathy and support. pic.twitter.com/jVthQdfGxz— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 18, 2026
இதனையடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்களின் காணொளியானது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. முன்னதாக, இந்தச் சம்பவத்திற்கு ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் கேப்டன்களான ரஷீத் கான், முகமது நபி போன்றோர் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகத் தங்களது கடும் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.