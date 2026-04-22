அபிஷேக் சர்மா சாதனை சதம்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அபார வெற்றி

அபிஷேக் சர்மா சதம் (135*) அடித்ததன் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் 5வது இடம் பிடித்தார்.

அபிஷேக் சர்மா சாதனை சதம்
அபிஷேக் சர்மா சாதனை சதம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 7:40 AM IST

ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா அசத்தல் சதம் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 47 ரன்களில் அபார வெற்றி பெற்றது

ஐபிஎல் தொடரில் ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 31வது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் ரன் மழை பொழிந்தனர். அபிஷேக் சர்மா ஆரம்ப கட்டத்தில் பவுண்டரிகளாக விளாசினார். மறுபக்கம் சற்று பொறுமையாக ஆடிய டிராவிஸ் ஹெட் பார்ட் டைம் பவுலராக பந்துவீச வந்த நிதிஷ் ராணா ஓவரை பதம் பார்த்தார்.

அந்த ஓவரில் மட்டும் அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் இணைந்து 20 ரன்கள் எடுத்தனர். இருவரும் வேகமாக ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா ரன் அவுட் வாய்ப்பை கே.எல்.ராகுல் கோட்டைவிட்டார். 37 ரன்கள் எடுத்திருந்த டிராவிஸ் ஹெட் அக்சர் படேல் பந்தில் அவுட்டானார். ஆனால் அபிஷேக் சர்மா தனது அதிரடிய் மூலம் ரன் ரேட் குறையாமல் பார்த்து கொண்டார். குல்தீப் யாதவ் வீசிய 10வது ஓவரில் 22 ரன்கள் எடுத்தார். இஷன் கிஷன் 25 ரன்களுக்கு ரன் அவுட்டானார்.

அபிஷேக் சர்மா சாதனை

தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சதம் கடந்தார். கடைசி கட்ட ஓவர்களில் கிளாசென் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தார். சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 242 ரன்கள் எடுத்தது. அபிஷேக் சர்மா அவுட்டாகாமல் 135 ரன்களும் (10 பவுண்டரி, 10 சிக்சர்கள்), கிளாசென் 37 ரன்களுடனும் (3 பவுண்டரி, 3 சிக்சர்கள்) களத்தில் இருந்தனர். அபிஷேக் சர்மா சதம் அடித்ததன் மூலம் பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்தார். இந்த சதம் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் 5வது இடம் பிடித்தார்.

டெல்லி திணறல் ஆட்டம்

மிகப்பெரும் இலக்கை விரட்டிய டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. வந்த வேகத்தில் சிக்சர் அடித்த நிசங்கா 8 ரன்களில் நடைய கட்டினார். பின்னர் கே.எல்.ராகுல், நிதிஷ் ராணா ஜோடி நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். அவ்வப்போது பவுண்டரி, சிக்சர்கள் விளாசினர். இந்த நேரத்தில் சாகிப் ஹுசைன் பந்துவீச வந்தது ஹைதராபாத் அணிக்கு பலன் அளித்தது. கே.எல்.ராகுல் 37 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். உடனடியாக நிதிஷ் ராணாவும் 57 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினார். அவரை தொடர்ந்து அதிரடி ஆட்டக்காரர் மில்லர் டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி அளித்தார்.

பின்னர் டெல்லி அணிக்கு கடைசி நம்பிக்கையாக ஸ்டப்ஸ், ரிஸ்வி களமிறங்கினர். ரன் ரேட் எகிறியதால் இருவரும் வேகமாக ரன்கள் சேர்த்தனர். இந்த நேரத்தில் இஷன் மலிங்கா பந்துவீச்சில் ஸ்டப்ஸ் 27 ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், ஹைதராபாத் அணி வெற்றி கிட்டதட்ட உறுதியானது. கடைசி கட்ட ஓவர்களில் அதிரடியாக ஆடிய அஷுதோஷ் சர்மா 14 ரன்களுக்கும், சமீர் ரிஸ்வி 41 ரன்களுக்கும் அவுட்டாகினர். இறுதியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 47 ரன்களுக்கு அபார வெற்றி பெற்றது. சன்ரைசர்ஸ் அணியின் இஷன் மலிங்கா அபாரமாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்கள் கைப்பற்றினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 8 புள்ளிகளுடன் 3வது இடத்திற்கு முன்னேறியது.

