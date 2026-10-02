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தொடர் தோல்விகளின் போது துணை நின்ற தந்தை - ஆசிய விளையாட்டில் வெண்கலம் வென்ற அபிநயா ராஜராஜன் பெருமிதம்

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 4×100 கலப்பு தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தென்காசி மாவட்டத்தை சேர்ந்த அபிநயா ராஜராஜன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.

அபிநயா ராஜராஜன்
அபிநயா ராஜராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 7:59 PM IST

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சென்னை: நான்கு ஆண்டுகள் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்தபோது, எனது தந்தை அதனை பொருட்படுத்தாமல் நம்பிக்கையுடன் முழு ஆதரவு அளித்தார் என அபிநயா ராஜராஜன் கூறியுள்ளார்.

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 4×100 கலப்பு தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய அணி வெண்கலம் வென்றது. அந்த அணியில் தென்காசி மாவட்டம், கல்லூத்து கிராமத்தைச் சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை அபிநயா ராஜராஜன் இடம்பெற்றுள்ளார்.

இதனையடுத்து அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அவருக்கு 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில் அபிநயா ராஜராஜன் தனது வெற்றி குறித்து ஈடிவி பாரத் இணையதளத்திற்கு பிரத்தியேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.

அப்போது பேசுகையில், “தொடக்கத்தில் நான்கு ஆண்டுகள் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்த போது, பெண் பிள்ளையை விளையாட்டுக்கு அனுப்பி, பணத்தை வீணாக்க வேண்டாம் எனச் சுற்றி இருந்தவர்கள் கூறினார்கள்.

இருந்த போதிலும், எனது தந்தை அதனை பொருட்படுத்தாமல் நம்பிக்கையுடன் முழு ஆதரவு அளித்தார். எனது தந்தை கிராமத்தில் இருந்து 35 கி.மீ தொலைவில் உள்ள செயற்கை ஓடுதளத்திற்கு தினமும் அதிகாலையிலேயே அழைத்துச் சென்று எனக்கு பயிற்சி கொடுத்துள்ளார். பின்னர் பயண நேரத்தைக் குறைக்க, என் பெற்றோர் வாடகை வீட்டிற்கு மாறி, எனது பயிற்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்தனர்.

அபிநயா ராஜராஜன் பிரத்யேக பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாடு அரசின் எலைட் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான உதவித் திட்டம், விளையாட்டு உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கும், வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மேற்கொள்ளவும் பெரிதும் உதவியது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள பலருக்கு அரசின் விளையாட்டுத் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லை. பெற்றோர்கள் பெண் பிள்ளைகளை விளையாட்டில் ஈடுபட ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். விளையாட்டு தன்னம்பிக்கையையும், தைரியத்தையும் தரும்” என்றும் கூறினார்.

அபிநயாவுக்கு சிறுவயது முதல் ஓட்டப் பந்தயத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வந்தார். அதன் காரணமாக முதலாவதாக வட்டார அளவில் நடைபெற்ற 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றி பெற்ற அவருக்கு பெருமளவு ஊக்கம் அளித்தது.

தொடர்ந்து மாநில அளவில் விளையாடுவதற்கு தரமான பயிற்சி தேவைப்பட்டதால் மகளுக்காக ராஜராஜன் குடும்பத்தோடு திருநெல்வேலி மாநகரில் குடிபெயர்ந்தார். அங்கு கிடைத்த பயிற்சியின் பயனாக, 9-ம் வகுப்பில் இருந்து மாநில அளவிலும், தேசிய அளவில் தொடர்ந்து சர்வதேச அளவிலும் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் பதக்கங்களை வாங்கி குவித்தார்.

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அபிநயா, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் 13 நாடுகளுக்கு சென்று சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்று, 10-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச பதக்கங்களையும், 30-க்கும் மேற்பட்ட தேசிய பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளார்.

TAGGED:

ABINAYA RAJARAJAN
அபிநயா ராஜராஜன்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி
தடகள வீராங்கனை அபிநயா ராஜராஜன்
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