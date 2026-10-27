விராட் கோலி சாதனையை முறியடித்த அபிஷேக் சர்மா; உலக சாதனைகளுடன் தொடரை வென்றது இந்தியா!
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, 3-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரைக் கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 5:20 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா சதம் அடித்து அசத்தியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் பல உலக சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள முதல் 3 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருப்பதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இன்று நடைபெற்ற மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றதன் மூலம் இந்த சாதனையைப் படைத்தது.
அதன்படி, இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 199 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை இந்தியாவுக்கு நிர்ணயித்தது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி, அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடியான சதத்தின் மூலம், வெறும் 13.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி, 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது. இப்போட்டியில் பல்வேறு உலக சாதனைகள் தகர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இங்கு காண்போம்.
A breathtaking knock of the highest order 👌👌 Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅 Scorecard ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/1vtGoDsnWD— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
அதிவேக 50 ரன்கள்
போட்டி தொடங்கிய முதலே அதிரடி காட்டிய இந்திய அணி, வெறும் 14 பந்துகளில் (2.2 ஓவர்கள்) 50 ரன்களைக் கடந்து சாதனை படைத்தது. இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் மிக வேகமாக 50 ரன்களை எட்டிய ஐசிசி முழு உறுப்பு நாடு என்ற சாதனையை இந்தியா படைத்துள்ளது. இதற்கு முன் பப்புவா நியூ கினியா (2019) மற்றும் ருமேனியா (2021) ஆகிய அணிகள் 2.2 ஓவர்களில் 50 ரன்கள் எடுத்ததே சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
From New Delhi to Wellington ⏩ Abhishek Sharma never forgets to be in his element 🧘♂️ #TeamIndia | #NZvIND | @OfficialAbhi04 https://t.co/tmyvJ1VzI9— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
அதிகபட்ச பவர்பிளே ஸ்கோர்
இப்போட்டியின் பவர்பிளே என்றழைக்கப்படும் முதல் 6 ஓவர்களில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை, நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்து, விக்கெட் இழப்பின்றி 118 ரன்கள் குவித்தது. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே பவர்பிளேயில் ஒரு அணி எடுத்த அதிகபட்ச ஸ்கோராக இது மாறியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 2021ஆம் ஆண்டு செர்பியாவுக்கு எதிராக ருமேனியா அணி 116 ரன்கள் எடுத்திருந்ததே முந்தைய சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிவேக அணி 100 ரன்கள்
இந்திய அணியின் அதிரடி ரன் குவிப்பால், வெறும் 5 ஓவர்களிலேயே (30 பந்துகள்) அணி 100 ரன்களைக் கடந்து புதிய உலக சாதனை படைத்தது. ஓவருக்கு சராசரியாக 20 ரன்கள் என்ற கணக்கில் இந்திய அணி விளையாடியது. இதற்கு முன்பு ருமேனியா அணி 5.2 ஓவர்களில் 100 ரன்களை எட்டியதே ஒரு அணியின் அதிவேக 100 ரன்கள் சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
All they knew tonight was hitting in Shift + S mode 😉 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UVXIHfBm9j— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
விராட் கோலி சாதனையை முறியடித்த அபிஷேக் சர்மா
இப்போட்டியில் அபாரமாக விளையாடிய அபிஷேக் சர்மா, வெறும் 35 பந்துகளில் சதம் விளாசினார். அவரது இந்த அதிரடி இன்னிங்ஸில் 8 பவுண்டரிகளும், 10 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். சர்வதேச டி20 அரங்கில் இது அவரது 4-ஆவது சதமாகும். ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அபிஷேக் சர்மா அடிக்கும் 11-ஆவது சதம் இதுவாகும்.
இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள் அடித்த இந்திய வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை அபிஷேக் சர்மா முறியடித்துள்ளார். இதற்கு முன்பு விராட் கோலி ஒட்டுமொத்தமாக டி20 கிரிக்கெட்டில் 10 சதங்களை விளாசியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் அபிஷேக் சர்மா 11 சதங்களை விளாசி அந்த சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
ABHISHEK SHARMA, YOU ABSOLUTE MENACE! 🤯 A 35-ball hundred. Let that sink in! 💯 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/OvOMf1rIsy— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 27, 2026
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டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள்
- அபிஷேக் சர்மா - 11
- விராட் கோலி - 10
- ரோஹித் சர்மா - 8
- சஞ்சு சாம்சன் - 8
- கே.எல். ராகுல் - 8