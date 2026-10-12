சூர்யகுமார், தோனியின் சாதனைகளை முறியடித்த அபிஷேக் சர்மா - ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்!
டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக முறை 200+ ரன்களைப் பதிவு செய்த கேப்டன்களின் பட்டியலில் முன்னாள் இந்திய கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியை முந்தி ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலிடம் பிடித்து அசாத்தியுள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 3:11 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகமாக 2,000 ரன்களைக் கடந்த உலக சாதனையை இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி நேற்று இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கர் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 223 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக அபிஷேக் சர்மா 69 ரன்களைச் சேர்த்தார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ரோஸ்டன் சேஸ், ஷமார் ஜோசப் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
இந்தியா அபார வெற்றி
அதன்பின் 224 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 43 ரன்களையும், கமில் பூரான் 42 ரன்களையும், ஷமார் ஸ்பிரிங்கர் 35 ரன்களையும், ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் 32 ரன்களையும் சேர்த்தனர்; மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர்.
𝙎𝙪𝙢𝙥𝙩𝙪𝙤𝙪𝙨 𝙎𝙩𝙧𝙤𝙠𝙚𝙨 🔥 Abhishek Sharma looking unstoppable in Indore 🍿 Updates ▶️ https://t.co/0ve4uDWSIn #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @OfficialAbhi04 https://t.co/n93uV3DJcK— BCCI (@BCCI) October 11, 2026
இதனால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 209 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகளையும், நமன் தீர் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
சூர்யகுமாரின் சாதனையை உடைத்த அபிஷேக்
இப்போட்டியின் மூலம் இந்திய அணி வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் சாதனை படைத்துள்ளனர். அந்தவகையில், இப்போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய அபிஷேக் சர்மா, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 2,000 ரன்கள் மைல்கல்லை எட்டியதுடன், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகமாக இரண்டாயிரம் ரன்களைக் கடந்த வீரர் என்ற உலக சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 1,164 பந்துகளில் 2,000 ரன்களைக் கடந்து சாதனை படைத்திருந்தார். இந்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா 1,024 பந்துகளில் இரண்டாயிரம் ரன்களைக் கடந்து சூர்யகுமார் யாதவின் சாதனையை முறியடித்து, புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். இதுதவிர, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் பவர்பிளே ஓவர்களில் அதிக முறை அரைசதம் கடந்த வீரர் என்ற தனது சொந்த சாதனையையும் அவர் நீட்டித்துள்ளார்.
தோனியின் சாதனையை முறியடித்த ஸ்ரேயாஸ்
அதே சமயம், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 223 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மகேந்திர சிங் தோனியின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். அதன்படி, டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 200+ ரன்களைப் பதிவு செய்த கேப்டன்களின் பட்டியலில் முன்னாள் இந்திய கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியை முந்திக் கொண்டு ஐயர் முதலிடம் பிடித்தார்.
🚨SHREYAS IYER SURPASSES MS DHONI🚨 Most 200+ Totals Under A Captain in T20s: 37 - SHREYAS IYER (133 Games) 36 - MS Dhoni (331 Games) 29 - Virat Kohli (193 Games) https://t.co/QFAM6gRoIy— 𝗩𝗞 𝟭𝟴 (@gurlabhsingh610) October 12, 2026
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ஒட்டுமொத்த டி20 போட்டிகளில் தோனியின் தலைமையில் அணிகள் 36 முறை 200+ ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் தலைமையில் தற்போது 37-ஆவது முறையாக இந்த மைல்கல் எட்டப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தோனி 331 போட்டிகளில் படைத்த இந்த சாதனையை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் வெறும் 133 போட்டிகளிலேயே முறியடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.