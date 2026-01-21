ETV Bharat / sports

முதல் டி20: சதத்தை தவறவிட்ட அபிஷேக் சர்மா; இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய வீரர் அபிஷேக் சர்மா 5 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்களுடன் 84 ரன்களை சேர்த்தார்.

January 21, 2026

நாக்பூர்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 239 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டி20 போட்டி நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் இன்றைய போட்டிக்கான நியூசிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனில் அறிமுக வேகப்பந்து வீச்சாளர் கிறிஸ்டியன் கிளார்க் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார்.

இதனையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளை விளாசிய சஞ்சு சாம்சன் 10 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷனும் 8 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் அபிஷேக் சர்மாவுடன் இணைந்த கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த அபிஷேக் சர்மா 22 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் இருவரது பார்ட்னர்ஷிப்பும் 99 ரன்களை எட்டியிருந்த நிலையில், சூர்யகுமார் யாதவ் 32 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் அதிரடியாக விளையாடி வந்த அபிஷேக் சர்மாவும் 5 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய அணியின் ஆல் ரவுண்டர்கள் ஷிவம் தூபே 9 ரன்களிலும், அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஹர்திக் பாண்டியா 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 32 ரன்களிலும் , அக்ஸர் படேல் 5 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரிங்கு சிங் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 238 ரன்களைக் குவித்துள்ளது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி மற்றும் கைல் ஜேமிசன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து 239 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி நியூசிலாந்து அணி விளையாடவுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ்(கேப்டன்), ரின்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா

நியூசிலாந்து: டிம் ராபின்சன், டெவன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திர, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சாண்ட்னர்(கேப்டன்), கிறிஸ்டியன் கிளார்க், கைல் ஜேமிசன், இஷ் சோதி, ஜேக்கப் டஃபி

