தொடர்ந்து அதிரடியில் மிரட்டும் அபிஷேக் சர்மா: உலக சாதனை படைத்து அசத்தல்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 25 பந்துகள் அல்லது அதற்கும் குறைவான பந்துகளில் அதிக அரை சதங்கள் அடித்தவர் என்ற உலக சாதனையையும் அபிஷேக் சர்மா படைத்துள்ளார்.
Published : January 22, 2026 at 1:17 PM IST
நாக்பூர்: டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 5 ஆயிரம் ரன்களைக் குவித்த வீரர் என்ற வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஆண்ட்ரே ரஸல் சாதனையை முறியடித்து அபிஷேக் சர்மா புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நேற்று நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 238 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக அபிஷேக் சர்மா 84 ரன்களையும், ரிங்கு சிங் 44 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
அதன் பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியில் கிளென் பிலீப்ஸ் 78 ரன்களையும், மார்க் சாப்மேன் 39 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 190 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் ஷிவம் தூபே மற்றும் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
🔥 ABHISHEK SHARMA IN T20Is — ABSOLUTE BEAST MODE! 🔥— Akaran.A (@Akaran_1) January 22, 2026
Innings: 33
Runs: 1,199
Average: 37.46
Strike Rate: 190.92
Centuries: 2
Fifties: 7
Fours: 112
Sixes: 81
INSANE STATS! 😵💫🏏#AbhishekSharma #T20I #TeamIndia #CricketStats #BeastMode pic.twitter.com/HqPZqAwGiV
இதன் மூலம் இந்திய அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது. மேலும் இந்த போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த அபிஷேக் சர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் அரை சதம் கடந்து அசத்திய அபிஷேக் சர்மா, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.
அதன்படி, இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய அபிஷேக் சர்மா 22 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்திருந்தார். இதன் மூலம் அவர் டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 5000 ரன்களையும் பூர்த்தி செய்திருந்தார். மேலும் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 5ஆயிரம் ரன்களைக் குவித்த வீரர் என்ற வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஆண்ட்ரே ரஸல் சாதனையை முறியடித்து அபிஷேக் சர்மா புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன் ஆண்ட்ரே ரஸல் 2,942 பந்துகளில் 5ஆயிரம் ரன்களை கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது அபிஷேக் சர்மா 2,898 பந்துகளில் 5ஆயிரம் ரன்களை பூர்த்தி செய்து அசத்தியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியாவின் டிம் டேவிட் மூன்றாம் இடத்தையும், இங்கிலாந்தின் வில் ஜேக்ஸ் நான்காம் இடத்தையும், ஆஸ்திரேலியாவின் கிளென் மேக்ஸ்வெல் 5ஆம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.
Most 50+ Scores for India in T20I with 200+ SR— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) January 21, 2026
10 times - Suryakumar Yadav
6 times - 𝗔𝗯𝗵𝗶𝘀𝗵𝗲𝗸 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮*
5 times - Yuvraj Singh
4 times - Rohit Sharma
4 times - KL Rahul
3 times - Hardik Pandya
3 times - Yashasvi Jaiswal#INDvsNZ
டி20 கிரிக்கெட்டில் வேகமாக 5000 ரன்களை கடந்த வீரர்கள்
- 2898 பந்துகள் - அபிஷேக் சர்மா (இந்தியா)
- 2942 பந்துகள் - ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 3127 பந்துகள் - டிம் டேவிட் (ஆஸ்திரேலியா)
- 3196 பந்துகள் - வில் ஜாக்ஸ் (இங்கிலாந்து)
- 3239 பந்துகள் - கிளென் மேக்ஸ்வெல் (ஆஸ்திரேலியா)
இது தவிர சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 25 பந்துகள் அல்லது அதற்கும் குறைவான பந்துகளில் அதிக அரை சதங்கள் அடித்தவர் என்ற உலக சாதனையையும் அபிஷேக் சர்மா படைத்துள்ளார். அவர் இதுவரை 8 முறை 25-க்கும் குறைவான பந்துகளில் அரை சதம் கடந்து அசத்தியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் சூர்யகுமார் யாதவ், பில் சால்ட் மற்றும் எவின் லூயிஸ் ஆகியோர் தலா 7 முறை 25க்கும் குறைவான பந்துகளில் அரை சதம் கடந்து இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளனர்.
மேற்கொண்டு இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் 8 சிக்ஸர்களை அடித்ததன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இது தவிர, 200+ ஸ்டிரைக் ரெட்டில் அதிக அரைசதம் அடித்த வீரர் என்ற யுவராஜ் சிங்கின் சாதனையையும் அபிஷேக் சர்மா முறியடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க
இந்திய அணிக்காக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான அபிஷேக் சர்மா, இதுவரை 34 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 2 சதங்கள் மற்றும் 7 அரைசதங்களுடன் 1199 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதில் அவரது சராசரி 37.47ஆகவும், ஸ்டிரைக் ரேட் 190.93ஆகவும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.