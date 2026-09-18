30 பந்துகளில் சாதனை சதம், பவர்பிளேயில் 100 ரன்கள்: சாதனைகளை குவித்த அபிஷேக் சர்மா, இந்திய அணி!
அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஜோடி முதல் 6 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 100 ரன்கள் குவித்து, இந்திய டி20 வரலாற்றில் பவர்பிளேயில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் என்ற புதிய சாதனையைப் படைத்தது.
Published : September 18, 2026 at 10:41 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான 3-வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா வெறும் 30 பந்துகளில் சதம் விளாசி, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அதிவேக சதம் அடித்த வீரர் என்ற ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
டெல்லி அருண் ஜேட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 127 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றி, ஆப்கானிஸ்தான் அணியை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்ததுடன், சில சாதனைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன.
அபிஷேக் சர்மாவின் மின்னல் வேக சதம்
இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெறும் 30 பந்துகளில் சதம் விளாசினார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அதிவேக சதம் அடித்த வீரர் என்ற புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். முன்னதாக, 2017-இல் இலங்கை அணிக்கு எதிராக ரோஹித் சர்மா 35 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது அபிஷேக் சர்மா அந்த சாதனையை முறியடித்துப் புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.
A MAGNIFICENT MILESTONE! 💯— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Relive the moment Abhishek Sharma brought up a record-breaking hundred 🎥👏#TeamIndia | #AFGvINDpic.twitter.com/SMbmXrtziL
இந்திய அணிக்காக அதிவேக சதங்கள்
- அபிஷேக் சர்மா - 30 பந்துகள்
- ரோஹித் சர்மா - 35 பந்துகள்
- அபிஷேக் சர்மா - 37 பந்துகள்
- சஞ்சு சாம்சன் - 40 பந்துகள்
பவர்பிளேயில் புதிய சாதனை
இப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஜோடியின் அதிரடி ஆட்டத்தால், இந்திய அணி முதல் 6 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 100 ரன்களைக் குவித்தது. இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில், பவர்பிளேயில் இந்தியாவின் அதிகபட்ச ஸ்கோராக இது மாறியுள்ளது. முன்னதாக 2025-இல் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இந்திய அணி 95 ரன்கள் எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது தனது சொந்த சாதனையை முறியடித்துப் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
𝗙𝗮𝘀𝘁. 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿. 𝗔𝗯𝗵𝗶𝘀𝗵𝗲𝗸 🇮🇳— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
One word for that record knock 👇
Updates ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/VcO7UHQ9KR
சஞ்சு சாம்சன் இமாலய மைல்கல்
இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன், ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட்டில் 9,000 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லைக் கடந்தார். இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 9000+ ரன்களைக் கடந்த 5ஆவது இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை சஞ்சு சாம்சன் படைத்துள்ளார். இவருக்கு முன்பாக விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, ஷிகர் தவன் மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகிய 4 இந்திய வீரர்கள் மட்டுமே இந்த சாதனையை எட்டியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிக டி20 ரன்கள்
- விராட் கோலி – 14,218 ரன்கள்
- ரோஹித் சர்மா – 12,531 ரன்கள்
- ஷிகர் தவன் – 9,797 ரன்கள்
- சூர்யகுமார் யாதவ் – 9,729 ரன்கள்
- சஞ்சு சாம்சன் – 9,027 ரன்கள்
9K runs magic in the air! ✨#WhistlePodu #AFGvIND pic.twitter.com/4tymdzdW0L— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 17, 2026
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அதிக முறை 200+ ரன்கள்
இப்போட்டியில் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 221 ரன்கள் குவித்தது. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்திய அணி 200-க்கும் அதிகமான ரன்களைக் கடப்பது இது 53-ஆவது முறையாகும். இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 200 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரன்களைக் குவித்த அணிகளின் பட்டியலில் இந்திய அணி உலக அளவில் தனது முதலிடத்தைத் அசைக்க முடியாமல் தக்கவைத்துள்ளது. இப்பட்டியலில் 31 முறை 200+ ரன்களைக் குவித்து தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.