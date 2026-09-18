அபிஷேக் சர்மா - சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி பேட்டிங்; ஆப்கானிஸ்தானை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்தது இந்தியா!
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 30 பந்துகளில் சதம் விளாசி சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : September 18, 2026 at 9:24 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 127 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் முழுமையாக கைப்பற்றியது
இந்தியா-ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து, பேட்டிங் செய்ய களம் புகுந்த இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தது.
இதில் சிக்ஸர் மழை பொழிந்த அபிஷேக் சர்மா, 16 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார். தொடர்ந்து மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், 30 பந்துகளில் தனது சதத்தை விளாசினார். அதிரடி ஆட்டத்தின் உச்சமாக, 34 பந்துகளில் 9 பவுண்டரிகள் மற்றும் 11 சிக்ஸர்களுடன் 108 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். மறுபக்கம் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த சஞ்சு சாம்சனும் 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 50 ரன்கள் எடுத்து தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
A MAGNIFICENT MILESTONE! 💯— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Relive the moment Abhishek Sharma brought up a record-breaking hundred 🎥👏#TeamIndia | #AFGvINDpic.twitter.com/SMbmXrtziL
தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 29 ரன்களைச் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 221 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 2 விக்கெட்டுகளையும், ரஷித் கான் மற்றும் அப்துல்லா அஹ்மத்சி தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
அதன்பின், இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி, தொடக்கம் முதலே இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தது. இதில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 15 ரன்களையும், கேப்டன் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் 25 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 17 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆#TeamIndia celebrate an emphatic series victory in the Friendship Cup 🥳#AFGvIND pic.twitter.com/GSPVCRvrdP— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
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மற்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அந்த அணி 14.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 94 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் ரவி பிஷ்னோய் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 127 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், டி20 தொடரையும் 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றியது.