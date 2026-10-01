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ஃபைனலில் விளையாட முடியாமல் போனதை எண்ணி வருந்தினார் அபிநயா - தந்தை பேட்டி

2028 ஒலிம்பிக் போட்டியில், அபிநயா நிச்சயம் தங்கப்பதக்கம் வெல்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்று மாணவியின் தந்தை ராஜராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓட்ட பந்தய வீராங்கனை அபிநயா ராஜராஜன்
ஓட்ட பந்தய வீராங்கனை அபிநயா ராஜராஜன் (@CMOTamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 9:04 AM IST

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-By இரா. மணிகண்டன்

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இறுதிப் போட்டியில் விளையாடாமல் போனதை நினைத்து மிகவும் வருத்தம் அடைந்தார், தென்காசியை சேர்ந்த தடகள ஓட்ட பந்தய வீராங்கனை அபிநயா ராஜராஜன்.

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து பதக்கங்கள் குவித்து சாதனை படைத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வித்யா ராம்ராஜ் தடை தாண்டுதல் போட்டியில் வெண்கல பதக்கம் வென்றதோடு பி.டி.உஷாவின் சாதனையையும் முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.

காலில் கட்டுடன் களத்தில் ஓடும் அபிநயா
காலில் கட்டுடன் களத்தில் ஓடும் அபிநயா (@CMOTamilnadu)

மேலும் மகளிருக்கான 4×400 தொடர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் இந்திய அணி தங்கப் பதக்கம் பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்தார் வித்யா ராம்ராஜ். இந்த சாதனை மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு மிகவும் பெருமை கிடைத்துள்ளது.

அதேபோல் 4×100 கலப்பு தொடர் ஒட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய அணி வெண்கலப்பதக்கம் வென்றது. அந்த அணியில் தமிழ்நாட்டின் தென்காசியை சேர்ந்த இளம் வீராங்கனை அபிநயா ராஜராஜன் இடம்பெற்றது சிறப்பு சேர்த்தது. இறுதிப் போட்டியில் அவர் விளையாடவில்லை என்றாலும், அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை அறிவித்து முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். தமிழ்நாட்டின் குக்கிராமத்தில் இருந்து சென்ற அபிநயாவை பலரும் பாராட்டி வரும் நிலையில், அவருடைய சாதனைகளை பார்ப்போம்.

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகே உள்ள கல்லூத்து கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜராஜன்(50). இவரது மனைவி சங்கரி(42). இவர்களுக்கு அபிநயா(19), சுமிதா(15) ஆகிய இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர்.

அபிநயாவின் முதல் வெற்றி

அபிநயாவுக்கு சிறுவயதிலேயே ஓட்டப்பந்தயத்தில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது. முதன் முதலில் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும்போது அபிநயா வட்டார அளவில் நடைபெற்ற 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றார். அதுவே அவரது எதிர்காலத்திற்கு ஊக்கமாக அமைந்தது.

தொடர்ந்து மாநில அளவில் விளையாடுவதற்கு தரமான பயிற்சி தேவைப்பட்டதால் மகளுக்காக ராஜராஜன் குடும்பத்தோடு திருநெல்வேலி மாநகரில் குடியேறினார். அங்கு புகழ்பெற்ற பயிற்சியாளர்களிடம் அபிநயா பயிற்சி பெற்றார். அதன் பயனாக, ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருந்து மாநில அளவிலும், தேசிய அளவில் தொடர்ந்து சர்வதேச அளவிலும் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் பதக்கங்களை வாங்கி குவித்தார்.

40 பதக்கங்களை வென்ற மாணவி

தற்போது அபிநயாவுக்கு 19 வயதாகிறது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் 13 நாடுகளுக்கு சென்று சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். இதுவரை 10-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச பதக்கங்களையும், 30-க்கும் மேற்பட்ட தேசிய பதக்கங்களையும் வாங்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அபிநயாவின் தந்தை ராஜராஜனிடம் பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "எனது மகள் 2016-17-ஆம் ஆண்டு ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போது முதன் முதலில் விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டினார். தொடர்ந்து வட்டார அளவில், மாவட்ட அளவில் பரிசுகளை வென்று அவருக்கு கூடுதலாக பயிற்சி கொடுப்பதற்காக, கிராமத்தில் இருந்து திருநெல்வேலி நகருக்கு குடிபெயர்ந்தோம்.

பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே தேசிய அளவில் அசாம் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்றார். பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் நடைபெற்ற 18 வயதிற்கு கீழ் உள்ள இளைஞர்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு தங்கப்பதக்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கம் வாங்கினார். இதுதான் சர்வதேச அளவில் அவள் பெற்ற முதல் பதக்கம்.

ராஜராஜன், அபிநயாவின் தந்தை
ராஜராஜன், அபிநயாவின் தந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் 13 நாடுகளில் நடைபெற்ற சர்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். ஆசிய போட்டிகளில் பதக்கம் வாங்குவது அவளது லட்சியமாக இருந்தது. ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு சீனாவில் நடைபெற்ற உள் விளையாட்டரங்க ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்றபோது காலில் அடிபட்டது. அப்போது பெரிதும் சிரமப்பட்டார்.

இப்போது நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தனிநபர் பிரிவில் பங்கேற்க தகுதி சுற்று நடைபெற்றது. சீனாவில் ஏற்பட்ட காயத்தால் குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்திற்குள் அவளால் போட்டியில் வெற்றி பெற முடியவில்லை. அதனால் தற்போது நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தனி நபர் பிரிவில் அவரால் பங்கேற்க முடியவில்லை.

அதேசமயம் தொடர் ஓட்டத்தில் பங்கு பெற்று சிறப்பான பங்களிப்பை கொடுத்தார். ஆனாலும் 0.5 மைக்ரோ செகண்டு வித்தியாசத்தில் நான்காவது இடத்தை பிடித்தார். சீனாவில் ஏற்பட்ட காயம் தற்போது வரை பாதிப்பை கொடுத்து வருகிறது. எனவே தான் காலில் பேண்டேஜ் ஒட்டியபடி ஓடினார்.

தொடர்ந்து 4×100 கலப்பு பிரிவு பைனலில் விளையாட அபிநயாவின் உடல் ஒத்துழைக்கவில்லை. தசைகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு காரணமாக விளையாடக் கூடாது என மருத்துவர்கள் கண்டிப்பாக கூறிவிட்டனர். அதனால் விளையாடவில்லை.

இருப்பினும் பைனலில் இந்திய அணி வெண்கல பதக்கம் வென்றது. இந்த அணியில் இடம் பெற்றிருப்பதால் அபிநயாவுக்கு தமிழக அரசு 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளது.

தமிழக அரசு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இதுபோன்று ஊக்கத்தொகை வழங்குவது பிற இளம் வீரர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும். எனவே அரசுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பைனலில் விளையாடாமல் முடியாமல் போனது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது. ஒருவேளை விளையாடி இருந்தால் இந்தியாவிற்கு நிச்சயம் தங்கப்பதக்கமோ அல்லது வெள்ளி பதக்கமோ வாங்கி கொடுத்திருப்பாள்.

என் பெற்றோருக்கும் ஆர்வம் வந்துவிட்டது

விளையாட்டில் அபிநயா கடந்து வந்த பாதை மிகவும் சிரமமானது. பெண் பிள்ளையை விளையாட்டுக்கு அனுப்பாதே என்று என் அப்பா, அம்மா கூறினார்கள். ஆனால், அவள் வெற்றி பெற்ற பிறகு, என் பெற்றோருக்கும் ஆர்வம் வந்து விட்டது.

என் மகள் சாட்ஸ் அணிந்து கொண்டு விளையாடுவதை கிராமத்தில் உள்ள எனது உறவினர்கள் கூட ஒரு மாதிரியாக பார்த்தனர். விளையாட்டு குறித்து கிராமத்தில் இருக்கும் மக்ககளுக்கு இன்னும் அதிக விழிப்புணர்வு வரவேண்டும். இந்த அபிநயா மாதிரி பல அபிநயாக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் ஊக்கம் கொடுத்து அவர்களின் திறமையை வெளிக் கொண்டு வர வேண்டும்.

பைனலில் விளையாட முடியாததை நினைத்து அபிநயா மிகவும் வருத்தப்பட்டார். என்னிடம் கவலையாக பேசினார். விளையாட்டில் இது சகஜம்தான். அடுத்த முறை சிறப்பான பங்களிப்பை கொடுக்கலாம் என்று ஆறுதல் கூறினேன்.

தொடர்ந்து 2028-ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டியில், தனி நபர் பிரிவில் அபிநயா நிச்சயம் பதக்கம் வெல்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது" என்று கூறி முடித்தார்.

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ABHINAYA RAJARAJAN
2026 ASIAN GAMES
அபிநயா ராஜராஜன்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள்
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