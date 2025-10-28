ETV Bharat / sports

விராட் கோலியால் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகள் கிரிக்கெட் விளையாட முடியும் - டி வில்லியர்ஸ் நம்பிக்கை!

தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஏபி டிவில்லியர்ஸ், இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலியின் எதிர்காலம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஏபி டிவில்லியர்ஸ் மற்றும் விராட் கோலி
ஏபி டிவில்லியர்ஸ் மற்றும் விராட் கோலி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: விராட் கோலியால் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் கிரிக்கெட் விளையாட முடியும் என்றும், 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து விடைபெறுவார் என்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வீரர் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் முடிவை நெருங்கிவிட்டார் என்ற செய்திகள் கடந்த சில நாள்களாகவே சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது. அவர் ஏற்கனவே டி20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள நிலையில், தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். இருப்பினும், ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில், முதல் இரண்டு போட்டிகளில் அவர் டக்-அவுட்டாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருந்தார்.

இதனால் விராட் கோலியின் ஒருநாள் எதிர்காலமும் கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது என்ற பேச்சுகளும், விமர்சனங்களும் எழுந்தன. ஆனால் தன் மீது எழுந்த விமர்சனங்களுக்கும், மூன்றாவது போட்டியில் அவர் அரைசதம் கடந்ததுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 74 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்து பதிலடியைக் கொடுத்திருந்தார். இந்த நிலையில், விராட் கோலியின் கிரிக்கெட் எதிர்காலம் குறித்து தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஏபி டிவில்லியர்ஸ் சில சுவாரஸ்யமான கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

விராட் கோலி
விராட் கோலி (IANS)

ஏபி டி வில்லியர்ஸ் கருத்து

விராட் கோலி குறித்து பேசிய டி வில்லியர்ஸ், "அவரால் (விராட் கோலி) இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் கிரிக்கெட் விளையாட முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன். என் கருத்துப்படி, 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு, விராட் கோலி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து விடைபெறுவார் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் அவர் ஐபிஎல் தொடரில் இன்னும் மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகள் விளையாடுவார் என நம்புகிறேன். இருப்பினும், ஐபிஎல்லை விட உலகக் கோப்பைக்குத் தயாராக அவர் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டியிருக்கும்" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து விராட் கோலியின் பங்கு அணிக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது குறித்து பேசிய டி வில்லியர்ஸ், "அணியில் கோலி இருப்பதால், மற்ற இளம் வீரர்கள் மனரீதியாக வலிமையடைகிறார்கள். விராட் மற்றும் ரோஹித் சர்மா மற்ற வீரர்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், அவர்கள் சில நேரங்களில் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்படாவிட்டாலும், பீல்டிங் மூலம் அணியில் தங்களுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்” என்று கூறியுள்ளார்.

தொடர்ந்து விராட் கோலி- ரோஹித் சர்மா மீது எழும் விமர்சனங்கள் குறித்து பேசிய அவர், “நாட்டிற்காகவும், கிரிக்கெட்டிற்காகவும் தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த வீரர்களை சிலர் ஏன் விமர்சிக்க விரும்புகிறார்கள் என்பது எனக்குப் புரியவில்லை. அப்படி விமர்சிப்பவர்களை மனிதர்கள் என்று நான் அழைக்க வேண்டுமா? என்ற கேள்வியும் உள்ளது. ஒவ்வொரு முறையும் வீரர்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் முடிவை எதிர்நோக்கும் சமயங்களில், இதுபோன்ற சிலர் கரப்பான் பூச்சிகளைப் போல வெளியே வரத் தொடங்குகிறார்கள். எந்த வீரருக்கும் எதிராக இதுபோன்ற விமர்சனங்களைச் செய்வது சரியல்ல” என்று கூறியுள்ளார்.

ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி
ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி (IANS)

ரோஹித் சர்மா-விராட் கோலி கம்பேக்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் மூலம் கம்பேக் கொடுத்துள்ள ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி இருவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த தொடரில் விளையாடிய மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில், ரோஹித் சர்மா இரண்டில் அற்புதமாக விளையாடினார். அடிலெய்டில் நடந்த இரண்டாவது போட்டியில் அவர் 73 ரன்களை எடுத்த நிலையில், சிட்னியில் நடந்த மூன்றாவது போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 121 ரன்களைச் சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கும் அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய தபாங் டெல்லி; பெங்களூரு புல்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி!
  2. பாவெல், ஹோப் அசத்தல் ஆட்டம்; வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் த்ரில் வெற்றி!

மறுபுறம், முதல் இரண்டு போட்டிகளில் டக் அவுட் ஆனதன் காரணமாக கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்ட விராட் கோலி, மூன்றாவது போட்டியில் அற்புதமான கம்பேக்கை கொடுத்தார். இதில் அவர் அரைசதம் கடந்துடன், ரோஹித் சர்மாவுடன் இணைந்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து இருவரும், அடுத்த மாதம் நடைபெறும் தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடரில் தான் விளையாடுவார்கள் என்பதால், அதில் இவர்களில் செயல்பாடு எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இப்போதிலிருந்தே அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

TAGGED:

VIRAT CAN PLAY UNTIL 2027 WORLD CUP
DE VILLIERS SLAMS KOHLI CRITICS
ROHIT SHARMA VIRAT KOHLI
ஏபி டி வில்லியர்ஸ்
AB DE VILLIERS VIRAT KOHLI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.