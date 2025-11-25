ETV Bharat / sports

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெற வாய்ப்பில்லை - விளக்கும் ஆகாஷ் சோப்ரா!

இந்திய அணிக்காக 2022ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இதுவரை 6 போட்டிகளில் ஒரு அரைசதம் உள்பட 115 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ருதுராஜ் கெய்க்வார்ட் இந்திய ஒருநாள் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்காது என்று இந்திய முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதல் டெஸ்டில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது போட்டி கௌகாத்தியில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ள நிலையில், அணியின் புதிய கேப்டனாக கே.எல்.ராகுல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் இந்த அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோரும் இடம் பிடித்துள்ளார். இதுதவிர காயம் காரணமாக விலகி இருக்கும் ஷுப்மன் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதிலாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் அறிமுக வீரர் துருவ் ஜூரெல் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோரும் ஒருநாள் அணிக்கு திரும்பியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், ஷுப்மன் கில் இல்லாத நிலையில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்களாக யார் களமிறங்குவார் என்ற கேள்வி எழத்தொடங்கியுள்ளது. ஏனெனில் இந்த ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் ருதுராஜ் கெய்வாட் மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இதில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இதுநாள் வரையிலும் 6 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளிலும், அதேசமயம் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளார்.

இதனால் இருவரில் யார் ரோஹித்துடன் களமிறங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன. இதுகுறித்து பேசிய இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரும், பிரபல கிரிக்கெட் வர்ணனையாளருமான ஆகாஷ் சோப்ரா, "ருதுராஜ் கெய்க்வாட் உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், அதிக ரன்கள் எடுத்ததால் அவருக்கு இந்திய ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. ஏனெனில் முன்னதாக அபிஷேக் சர்மா அணியில் இடம் பிடிப்பார் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் ருதுராஜுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

இருப்பினும் ருதுராஜ் கெய்க்வார்ட் இந்திய ஒருநாள் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்காது என்று நினைக்கிறேன். ஏனெனில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் முதலில் தனது வாய்ப்பை பெறுவது அவசியமாகும். அவர் கடந்தாண்டு முதலே ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கிறார். அதனால் ரோஹித்துடன் ஜெய்ஸ்வால் தான் தொடக்க வீரராக விளையாடுவார் என நினைக்கிறேன்"என்று கூறியுள்ளார்.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இந்திய அணிக்காக 2022ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகி 6 போட்டிகளில் ஒரு அரைசதம் உள்பட 115 ரன்களை எடுத்துள்ளார். யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 2025ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் அணியில் அறிமுகமான நிலையில் அதில் 15 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இதனால் தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடரில் யார் தொடக்க வீரர் இடத்தை பிடிப்பார் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க:

  1. கபடி உலகக் கோப்பையை வென்ற சாதனை மங்கைகளுக்கு குவியும் வாழ்த்து மழை!
  2. உலகக்கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி: மதுரை வந்த வெளிநாட்டு அணி வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு!

இந்திய ஒருநாள் அணி: ரோஹித் ஷர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜூரல்.

TAGGED:

AAKASH CHOPRA RUTURAJ GAIKWAD
CHOPRA QUESTIONS GAIKWAD SELECTION
RUTURAJ GAIKAWAD ODI SELECTION
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
INDIA VS SOUTH AFRICA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.