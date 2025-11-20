சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்த உதவ வேண்டும்! ஒலிம்பிக் சங்க தலைவரிடம் ஆதவ் அர்ஜுனா கோரிக்கை!
அமெரிக்காவில் விளையாட்டிற்காக உள்ள கட்டமைப்புகள் இந்தியாவில் இல்லை என்று தேசிய கூடைப்பந்து கூட்டமைப்பு தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 20, 2025 at 6:20 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்த உதவ வேண்டும் என இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத் தலைவரும், முன்னாள் தடகள வீராங்கனையுமான பி.டி. உஷாவிடம், தேசிய கூடைப்பந்து கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சென்னை தாழம்பூரில் உள்ள தனியார் கல்வி நிறுவனம் சார்பில் ரூ.25 கோடி முதலீட்டில் உருவாக்கியுள்ள கால்பந்து குடியிருப்பு அகாடமி மற்றும் நீச்சல் பயிற்சி பள்ளி ஆகியவற்றை இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான பி.டி. உஷா இன்று திறந்து வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியிக்கு பின்னர் அவர், தமிழக ஒலிம்பிக் சங்க நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடினார்
மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது தனியார் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தரும், தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கத் தலைவருமான ஐசரி கே. கணேஷ், இளையோர் ஆசிய கபடி போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற கார்த்திகா மற்றும் அபிநாஷ் ஆகியோருக்கு தலா ரூ.1 லட்சமும், கேரம் விளையாட்டில் உலக அரங்கில் சாதித்த கசிமா என்ற மாணவிக்கு ரூ.10 லட்சமும் ஊக்கதொகையாக வழங்கி கவுரவித்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஐசரி கே. கணேஷ், "இந்த அகாடமி உலகத் தரத்திலான சிறந்த கால்பந்து பயிற்சி மையமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் மாணவர்கள் தங்கி பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வகையில் குடியிருப்பு வளாகமும் அமைந்துள்ளது. விளையாட்டில் திறமை பெற்ற இளம் தலைமுறைக்கு கல்வி, பயிற்சி, ஊக்கம் ஆகிய அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில் புதிய சூழலை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம்" என்றார்.
பின்னர் பேசிய தேசிய கூடைபந்து சங்க தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "தமிழ்நாட்டில் இதுவரை சர்வதேச அளவில் விளையாட்டுப் போட்டிகள் எதுவும் நடந்ததில்லை. இனி வரும் காலங்களில் சர்வதேச அளவில் நடத்தப்படும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும்" என ஒலிம்பிக் சங்கத் தலைவர் பி.டி. உஷாவிடம் கோரிக்கை வைத்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் விளையாட்டு போட்டிகள் தமிழ்நாட்டில் நடந்தால் அரசுக்கும் பெருமை. தமிழ்நாட்டு வீரர்களுக்கும் விளையாட்டில் ஊக்கம் கிடைக்கும். ஒலிம்பிக்கில் அதிக அளவில் அமெரிக்கா தான் பதக்கம் வெல்கிறது. அதற்கு காரணம் அங்கு விளையாட்டுக்கு அதிக அளவில் கட்டமைப்புகள் உள்ளது. ஆனால் அவ்வாறான கட்டமைப்புகள் இந்தியாவில் இல்லை" என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.