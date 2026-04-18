'கனவாக தொடங்கிய காவியம்' ஐபிஎல் கிரிக்கெட் சாம்ராஜ்யத்தின் வெற்றிப் பயணம்!
அன்று ஒரு கனவாகத் தொடங்கப்பட்ட 'இந்தியன் பிரீமியர் லீக்' இன்று 18 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததுடன் உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே மிகவும் மதிப்புமிக்க தொடராக உருவெடுத்துள்ளது.
Published : April 18, 2026 at 3:04 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட்டின் பல தசாப்த கால வரலாற்றில் ஏப்ரல் 18-க்கு ஒரு தனி சிறப்பு உள்ளது. ஏனெனில், கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு இதே நாளில், உலகின் மிகப்பெரிய ஃபிரான்சைஸ் டி20 லீக்கான இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) தொடங்கப்பட்டது. குறிப்பாக இந்த தொடரின் முதல் போட்டியே ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும், இப்படியும் கிரிக்கெட்டை விளையாட முடியமா? என்ற ஆச்சரியத்தில் திகைக்க வைத்தது.
ஏனேனில் அப்படி ஒரு அதிரடியான ஆட்டத்தை அதுவரை இந்த உலகம் கண்டிருக்கவில்லை. முதல் சீசனின் தொடக்க ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின. பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டி, ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட்டை வேறொரு பரிணாமத்திற்கு அழைத்துச் சென்றிருந்தது.
அந்த போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் பிராண்டன் மெக்கல்லம், அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். குறிப்பாக அவர் சதம் விளாசி மிரட்டியதுடன், வெறும் 73 பந்துகளில் 158 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் 10 பவுண்டரிகள், 13 சிக்ஸர்களையும் விளாசி, ரசிகர்களுக்கு மறக்கமுடியா ஒரு விருந்தையும் கொடுத்திருந்தார்.
#OnThisDay in 2008, a chapter began that has now turned into one of the world's biggest sporting tournaments! 🙌
அவருடைய அந்த அதிரடியின் காரணமக கேகேஆர் அணி 20 ஓவர்களில் மூன்று விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 222 ரன்களை குவித்தது. அதுவரையிலும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் கூட 200 ரன்கள் எடுக்க பல அணிகள் கஷ்டப்ட்டு கொண்டிருந்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடரின் அறிமுக ஆட்டமே 200 ரன்களுக்கு மேல் குவிக்கப்பட்டிருந்தது ரசிகர்களுக்கு இந்த தொடரின் மீதான கூடுதல் ஆர்வத்தை தூண்ட காரணமாக அமைந்திருந்தது.
பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, 15.1 ஓவர்களில் வெறும் 82 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் கேகேஆர் அணி 140 ரன்கள் வித்தியாசத்தின் ஐபிஎல் தொடரின் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தி இருந்தது. அந்த போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிராண்டன் மெக்கல்லம், முதல் ஐபிஎல் ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றிருந்தார்.
இருப்பினும் ஐபிஎல் தொடரின் முதல் சீசனில், யாரும் எதிர்பாரா வகையில் மறைந்த ஆஸ்திரேலிய ஜாம்பவான் ஷேன் வார்னே தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியானது சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியது. மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டியதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தங்களுடைய முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதித்தது.
இதன் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரின் முதல் சீசன் மிகவும் வெற்றிகரமாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் அமைந்தது. இதற்குப் பிறகு, டி20 கிரிக்கெட்டின் மீது ரசிகர்களின் ஆர்வம் மிகவும் அதிகரித்ததால், இந்த லீக் புகழின் உச்சத்தையும் எட்டியது. அதுவரை வெறும் விளையாட்டாக மட்டுமே இருந்த கிரிக்கெட், அன்று முதல் பொழுதுபோக்கு மற்றும் வர்த்தகம் கலந்த ஒரு மாபெரும் திருவிழாவாக மாறியது.
பிசிசிஐ-யின் அப்போதைய துணைத் தலைவர் லலித் மோடியின் கனவுத் திட்டமான இது, இன்று சுமார் 18.5 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள ஒரு உலகளாவிய விளையாட்டுத் திருவிழாவாக உருவெடுத்துள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) வருமானமும் பல மடங்கு அதிகரித்ததுடன், விராட் கோலி, அஸ்வின் தொடங்கி தற்போதைய இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் வரையிலும் பல நட்சத்திர வீரர்களையும் உருவாக்கியுள்ளது.
ஐபிஎல்-இன் 19வது சீசன் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது, இதில் 10 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. 2008-ஆம் ஆண்டு முதல் சீசனிலிருந்து, தற்போது வரை எம்.எஸ்.தோனி, விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா மற்றும் மனிஷ் பாண்டே உள்ளிட்டோர் மட்டுமே அனைத்து சீசன்களிலும் விளையாடியுள்ளனர். அதேசமயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் தலா 5 முறை கோப்பையை வென்று, மிகவும் வெற்றிகரமான அணிகளாகத் திகழ்கின்றன. மேற்கொண்டு கேகேஆர் அணி 3 முறையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெக்கான் சார்ஜர்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் தலா ஒரு முறை கோப்பையை வென்றுன.
ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை..,
- மொத்த போட்டிகள் - 1195
- மொத்த வீரர்கள் - 793
- மொத்த ரன்கள் -3,82,779
- மொத்த சதங்கள் - 112
- மொத்த அரைசதங்கள் - 1888
- டக் அவுட்-கள் - 1,434
- பவுண்டரிகள் - 32837
- சிக்ஸர்கள் - 14,762
- ஓவர்கள் - 45,529
- சூப்பர் ஓவர்கள் - 15
- ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகள்- 23
- கேட்ச்சுகள் -9,085
ஐபிஎல் தொடரின் சில முக்கிய சாதனைகள்
- அதிக ரன்கள்: விராட் கோலி - 272 போட்டிகளில் 8889* ரன்கள்
- அதிக விக்கெட்டுகள்: யுஸ்வேந்திர சாஹல் - 179 போட்டிகள் 224* விக்கெட்டுகள்
- அதிக சிக்ஸர்கள்: கிறிஸ் கெய்ல் - 357 சிக்ஸர்கள்
- அதிவேக சதம்: கிறிஸ் கெய்ல், 30 பந்துகள்
- அதிவேக அரைசதம்: அபிஷேக் ஷர்மா, 13 பந்துகள்
- ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக விக்கெட்டுகள்: அல்சாரி ஜோசப், 3.4 ஓவர்களில் 12 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகள்.
- அணியின் அதிகபட்ச ஸ்கோர்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (vs ஆர்சிபி) 287/3
- அதிகபட்ச ரன்களை செஸ் செய்த அணி: பஞ்சாப் கிங்ஸ் (262 ரன்கள்)
இவ்வாறு பல சிறப்பம்சங்களை உள்ளடக்கிய ஐபிஎல் தொடரானது, வெற்றிகரமாக 18 சீசன்களை கடந்து, 19ஆவது சீசனையும் வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்த ஆண்டு வரலாற்றில் முதல் முறையாக 10 ஐபிஎல் அணிகளுக்கும் இந்திய கேப்டன்கள் தலைமையில் களம் இறங்கியுள்ளது. ஐபிஎல் தொடரின் பிறந்தநாளான இன்று (ஏப்ரல் 18) பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதவுள்ளன. ஐபிஎல் பிறந்த அதே மண்ணில், அதே நாளில், அதே உற்சாகத்துடன் போட்டியை காண ரசிகர்கள் அவாலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.