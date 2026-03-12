ETV Bharat / sports

தேசிய கொடியை அவமதித்ததாக ஹர்திக் பாண்டியா மீது புகார்

வாஜித் கானின் புகாரை புனே காவல் துறையினர் ஏற்றுக் கொண்டாலும், முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

தேசிய கொடியை அணிந்த படி ஹர்திக் பாண்டியா
தேசிய கொடியை அணிந்த படி ஹர்திக் பாண்டியா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புனே: டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்குப் பிறகு தேசிய கொடியை அவமதித்ததாக, இந்திய அணி வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா மீது சிவாஜி நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் 2026 இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் மார்ச் 8 ஆம் தேதி கோலாகமாக நிறைவு பெற்றது. இதில் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் அன்று நடைபெற்ற இறுதி போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.

அந்த சமயத்தில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மைதானத்தில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அதன் ஒரு பகுதியாக இந்திய அணி ஆல் ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவுன் தேசிய கொடியை அணிந்த படியே தனது காதலி மஹிகாவுடன் நடனமாடி கவனத்தை ஈர்த்தார். மேலும் அவரது காணொலி சமூக வலைதளங்களிலும் வைரலாகியது.

இந்நிலையில், புனேவைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் வாஜித் கான் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ஹர்திக் பாண்டியா, தேசியக் கொடியின் கண்ணியத்தை அவமதித்ததாகக் கூறி புனேவில் உள்ள சிவாஜி நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதனையடுத்து வாஜித் கானின் புகாரை புனே காவல் துறையினர் ஏற்றுக் கொண்டனர். இருப்பினும் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து புகார்தாரரும் வழக்கறிஞருமான வாஜித் கான் கூறுகையில், "டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற பிறகு, ஹர்திக் பாண்டியா தனது காதலியுடன் வெற்றியைக் கொண்டாட நடனமாடி கொண்டிருந்தார். அப்போது, ​​அவர் தேசியக் கொடியை முதுகில் கட்டியிருந்தார். ஆனால் ஹர்திக் பாண்டியா வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் மூழ்கி, தேசியக் கொடியை ஏந்தியபடி தனது காதலியுடன் மேடையில் தூங்கினார். இது தேசியக் கொடியை அவமதிப்பதாக நான் நம்புகிறேன். இது தொடர்பாக சிவாஜி நகர் காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்துள்ளேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "1971 ஆம் ஆண்டு தேசியக் கொடிச் சட்டத்தின் பிரிவு 2 இன் படி, தேசியக் கொடியை மதிக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு இந்தியரின் கடமையாகும். ஆனால் ஹர்திக் பாண்டியாவின் இந்த செயல் தேசியக் கொடியை அவமதிப்பதாகும். மேலும் காவல் துறையினரும் என்னுடைய புகாரை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். அதனால் இந்த வழக்கு வரும் நாள்களில் என்ன திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க

நடைபெற்று முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஹர்திக் பாண்டியா தனது பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். அதில் அவர் பேட்டிங்கில் 169.74 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 217 ரன்களையும், பவுலிங்கில் 9 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக 23 பந்துகளில் அவர் அரை சதம் கடந்தும் அசத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

HARDIK PANDYA CASE
T20 WORLD CUP 2026
DISRESPECTING NATIONAL FLAG
ஹர்திக் பாண்டியா
HARDIK PANDYA CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.