கோவாவை தொடர்ந்து சென்னையில் நடைபெறும் ’அயர்ன்மேன்’ போட்டி நாளை தொடக்கம்
இந்த ’5150 அயர்ன்மேன்’ ட்ரையத்லான் போட்டியில் 1.5 கி.மீ கடலில் நீச்சல் போட்டி, சைக்கிளிங் மற்றும் ஓட்டப்பந்தயம் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : January 9, 2026 at 4:46 PM IST
சென்னை: சர்வதேச '5150 அயர்ன்மேன்' ட்ரையத்லான் போட்டிக்கான பதக்கங்கள் மற்றும் சீருடைகள் அறிமுக விழா கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் இன்று நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) சார்பில், சர்வதேச தரம் வாய்ந்த '5150 அயர்ன்மேன்’ ட்ரையத்லான் போட்டி சென்னையில் முதன்முறையாக நடைபெற உள்ளது. இதற்கான பதக்கங்கள் மற்றும் வீரர்களுக்கான சீருடைகளை அறிமுகப்படுத்தும் விழா சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது.
இந்த சீருடை அறிமுக விழாவில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத் ரெட்டி கலந்துகொண்டு, போட்டிப் பதக்கங்கள் மற்றும் சீருடைகளை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்நிகழ்விற்கு நிகழ்ச்சியாளர் ஆர்த்தி சுவாமிநாதன் தலைமை தாங்கினார்.
கோவாவில் மட்டுமே இதுவரை நடைபெற்றுவந்த இந்த சர்வதேச அயர்ன்மேன் போட்டி, தற்போது தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் சென்னையில் பிரமாண்டமாக நடைபெறுகிறது. ஒலிம்பிக் தரவரிசை அடிப்படையில் 'ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்' முறையில் இந்தப் போட்டி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடர் மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெறவுள்ள நிலையில், 6 முதல் 16 வயது வரையிலான சிறுவர்களுக்கான ஓட்டப்பந்தயம் சனிக்கிழமை காலை தனியார் ரிசார்ட்டில் தொடங்குகிறது.
நீச்சல் பயிற்சி இல்லாதவர்களுக்காக சனிக்கிழமை இந்தப் ஓட்டப்பந்தய போட்டி நடைபெறுகிறது. இதில் முதலில் ஓட்டம், அதனைத் தொடர்ந்து சைக்கிளிங், மீண்டும் ஓட்டம் என்ற முறையில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஞாயிறன்று காலை கோவளம் ப்ளூ ஃபிளாக் கடற்கரையில் தொடங்கும் 5150 'அயர்ன்மேன்' ஓட்டப் பந்தய போட்டியில் வீரர்கள் மூன்று நிலைகளைக் கடக்க வேண்டும். 1.5 கி.மீ கடலில் நீந்தி கரைக்கு வந்த பின்னர், 40 கி.மீ சைக்கிளிங் செய்ய வேண்டும். அதன் பின்னர் 10 கி.மீ கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக ஓடி எம்.ஜி.எம் ரிசார்ட் பகுதியில் போட்டிக்கான தூரம் நிறைவடைகிறது.
7 வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த 17 சர்வதேச வீரர்கள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்கின்றனர். மேலும் தேசிய ட்ரையத்லான் கூட்டமைப்பு வீரர்களும் இதில் களம் காண்கின்றனர். மொத்தம் 500க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்கும் நிலையில், இதில் 40 சதவீதத்தினர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்குச் சிறப்புக் கோப்பைகளும், பதக்கங்களும் வழங்கப்பட உள்ளன. சர்வதேச அளவில் விளையாட்டுத் தலைநகராகச் சென்னையை உயர்த்தும் நோக்கில் இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த நவம்பர் மாதம் கோவாவில் நடைபெற்ற அயர்ன்மேன் போட்டியில் முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
போக்குவரத்து மாற்றம்
இதனிடையே, சர்வதேச '5150 அயர்ன்மேன்' ட்ரையத்லான் போட்டியை முன்னிட்டு 10.01.2026 அன்று இரவு 11.00 மணி முதல 11.01.2026 அன்று பிற்பகல் 2.00 மணி வரை, பாண்டிச்சேரியிலிருந்து சென்னை நோக்கி வரும் அனைத்து கனரக வாகனங்களும், பூஞ்சேரி - ஆலத்தூர் பைபாஸ் (OMR) - கேளம்பாக்கம் - சென்னை வழியில் செல்லும் படி காவல் துறை அறிவித்துள்ளது. ஆலத்தூர் பைபாஸ் – பேரூர் சந்திப்பு வழியாக கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையை அணுகும் இணைப்பு சாலை முழுவதுமாக மூடப்படும் என்றும் பாண்டிச்சேரி - சென்னை மார்க்கமாக உள்ள கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இலகுரக வாகனங்கள் இரு வழி தடங்களாக குறிப்பிட்ட நேரம் வரை பூஞ்சேரி கோவளம் வழியாக மாமல்லபுரம் வரை அனுமதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.