ETV Bharat / sports

மாநில அளவிலான வில்வித்தை போட்டி: தங்கம் வென்ற சிறுவன்

சிறுவனின் கடும் பயிற்சியும், பெற்றோரின் ஊக்கமுமே வெற்றிக்கு காரணம் எனப் பயிற்சியாளர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

வில்வித்தை வீரர் லக்ஷித் மாயோன்
வில்வித்தை வீரர் லக்ஷித் மாயோன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 5:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காஞ்சிபுரம்: மதுரையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான வில்வித்தை போட்டியில் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த 4 வயது சிறுவது என்.பி.லக்ஷித் மாயோன் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

மதுரையில் கடந்த மார்ச் 16ஆம் தேதி தமிழ்நாடு மாநில அளவிலான வில்வித்தை போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றிருந்தனர். மேலும் இந்த போட்டியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிறுவன் லக்ஷித் மாயோன் 4 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான பிரிவில் பங்கேற்றார்.

இதில் தொடக்கம் முதலே மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், தனது துல்லியமான இலக்குகளால் நடுவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். மேற்கொண்டு தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்ற லக்ஷித், அப்பிரிவில் முதலிடம் பிடித்ததுடன் தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

யார் இந்த லக்ஷித்?

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ராஜாஜி மார்க்கெட்டில் காய்கறி வியாபாரம் செய்து வரும் நரேஷ் – பிரியதர்ஷினி தம்பதியரின் மகனான இவர், தற்போது தனியார் பள்ளியில் எல்.கே.ஜி படித்து வருகிறார். சிறு வயதிலேயே வில்வித்தையின் மீது ஆர்வம் கொண்டதால், சென்சாய் ஏ. நூர் முகமதிடம் முறையாக வில்வித்தை பயிற்சி பெற்று வருகிறார்.

மிகச் சிறிய வயதிலேயே வில்வித்தையில் ஆர்வம் காட்டி, மாநில அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள லக்ஷித் மாயோனுக்குப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுகள் குவிகின்றன. இந்த வெற்றிக்குச் சிறுவனின் கடும் பயிற்சியும், பெற்றோரின் ஊக்கமுமே காரணம் எனப் பயிற்சியாளர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

பெற்றோர் பெருமிதம்

தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த காஞ்சிபுரம் சிறுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் சிறுவனின் வெற்றி குறித்து பேசிய அவரின் தாய் பிரியதர்ஷினி, "லக்ஷித் தனது சிறுவயது முதலே வில்வித்தை மீது அதிக ஆர்வம் கொண்டுள்ளார். அதிலும் ஒருநாளில் குறைந்தது 200 வில்களையாவது அவர் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன் மூலம் தற்சமயம் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் அவர் தங்கம் வென்றுள்ளார்.

மேலும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் தங்கம் வெல்வதே லக்ஷித்தின் கனவாகும். லக்ஷித்தின் இந்த வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்த சென்சாய் நூர் முகமதிற்கும், தமிழ்நாடு வில் வித்தை சங்கத்திற்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்"என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

KANCHIPURAM CHILD ARCHERY
TAMIL NADU ARCHERY ASSOCIATION
ARCHER LAKSHIT MAYON
வில்வித்தை போட்டி
KANCHIPURAM CHILD ARCHERY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.