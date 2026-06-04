ஃபிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் 4 இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் - யார் தெரியுமா?
நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கத்தார், காங்கோ ஆகிய அணிகளில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்
Published : June 4, 2026 at 10:39 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கால்பந்து அணி ஃபிபா உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெறாத நிலையில், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த 4 வீரர்கள் உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கின்றனர்.
உலக கால்பந்து ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் ஃபிபா கால்பந்து திருவிழா வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி, ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் பிரமாண்டமாக நடைபெறுகிறது. கடந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் 32 அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்ற நிலையில் இம்முறை 48 அணிகள் பங்கேற்கிறது. இந்த அணிகள் 12 பிரிவுகளாக போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள உள்ளன. இந்திய கால்பந்து அணி ஃபிபா உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறாத நிலையில், இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு தற்போது ஒரு மகிச்சிகரமான செய்தி கிடைத்துள்ளது. அதாவது இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த 4 வீரர்கள் வெவ்வேறு அணிகளுக்காக இந்த உலகக் கோப்பையில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு கடந்த 1950-ஆம் ஆண்டு இந்திய அணி தகுதி பெற்றது. ஆனால் சில காரணங்களால் தொடர் துவங்குவதற்கு முன்பாகவே விலகியது. இதனிடையே தற்போது நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கத்தார், காங்கோ ஆகிய அணிகளில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
சர்ப்ரீத் சிங் (நியூசிலாந்து)
நியூசிலாந்து தேசிய கால்பந்து அணி இந்த உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கிறது. இந்த அணியில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த சர்ப்ரீத் சிங் இடம்பெற்றுள்ளார். 27 வயதான இவர் நியூசிலாந்து நாட்டில் ஆக்லாந்து மாகாணத்தில் பிறந்து வளர்ந்துள்ளார். ஆனால் இவரது பெற்றோர் இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். நியூசிலாந்து அணிக்காக மிட் ஃபீல்டு தாக்குதல் வீரராக களமிறங்கும் இவர், இதுவரை 3 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.
தாஹ்சின் முகமது ஜம்ஷித் (கத்தார்)
19 வயதான தாஹ்சின் முகமது ஜம்ஷித் கத்தார் நாட்டின் தோஹா பகுதியில் பிறந்து வளர்ந்துள்ளார். தனியார் அகாடமி மூலம் கால்பந்து பயிற்சி பெற்ற தாஹ்சின், கத்தார் லீக் தொடரில் அல் துஹாலி அணிக்காக களமிறங்கியுள்ளார். இவரது பெற்றோர் கேரள மாநிலம் கண்ணூர் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்.
நிஷான் வேலுப்பிள்ளை (ஆஸ்திரேலியா)
ஆஸ்திரேலியா நாட்டின் மெல்போர்ன் நகரில் பிறந்தவர் நிஷான் வேலுப்பிள்ளை. இவரது தந்தையான சசினத் வேலுப்பிள்ளை, மலேசியா பின்னணியை கொண்ட இலங்கை தமிழர். அவரது தாயார் கில்லியன் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஆவார். மெல்போர்னில் வளர்ந்த நிஷான், முல்கிராவ் பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படித்தார். தொடர்ந்து கிளன் எய்ரா எஃப்சி என்ற கிளப் அணிக்காக களமிறங்கிய நிஷான், பின்னர் சீனியர் அணிக்காக களமிறங்கினார். பின்னர் ஆஸ்திரேலியா தேசிய அணிக்காக களமிறங்கி, 3 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.
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சாமுவேல் மௌதோவ்ஸ்சாமி (காங்கோ)
29 வயதான சாமுவேல் மௌதோவ்ஸ்சாமி பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகர் பாரிஸில் பிறந்துள்ளார். இவரது தாயார் காங்கோ நாட்டை சேர்ந்தவராக உள்ள நிலையில், தந்தை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். சாமுவேல் இந்த ஃபிபா உலகக் கோப்பை அணியில் பங்கேற்கும் 4வது இந்திய வம்சாவளி வீரர் ஆவார். காங்கோ தேசிய கால்பந்து அணிக்காக மிட் ஃபில்டராக களமிறங்குகிறார்.