நாட்டிங்ஹாம் டெஸ்ட்: 354 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டான இங்கிலாந்து; முன்னிலையில் நியூசிலாந்து
இப்போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட், சதம் விளாசி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தார்.
Published : June 27, 2026 at 8:05 PM IST
ஹைதராபாத்: நாட்டிங்ஹாமில் நடைபெற்று வரும் இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 3ஆவது டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 354 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி, நாட்டிங்ஹாமில் உள்ள டிரெண்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி, முதலில் களம் இறங்கிய நியூசிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 438 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக டாம் லேதம் 151 ரன்களையும், டெவான் கான்வே 157 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் சிறப்பாக பந்துவீசிய கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்குத் தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், தொடக்க வீரர் எமிலியோ கே ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார்.
The moment Ben Duckett went to his 88-ball century on his home ground ❤️ pic.twitter.com/cdBH0g4jqe— England Cricket (@englandcricket) June 26, 2026
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த பென் டக்கெட் மற்றும் ஜேக்கப் பெத்தெல் இணை, பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரைச் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது. தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பென் டக்கெட் சதம் விளாச, மறுமுனையில் ஜேக்கப் பெத்தெலும் தனது பங்கிற்கு அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். அதன்பின், 113 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் பென் டக்கெட் தனது விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
பென் டக்கெட் அவுட்டான பிறகு களம் புகுந்த ஜோ ரூட் 21 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜேக்கப் பெத்தெலும் 74 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன் பின்னர் இணைந்த ஹாரி புரூக் பொறுப்புடன் விளையாடி அரைசதம் கடந்து 58 ரன்களைச் சேர்த்தார். இருப்பினும், மற்ற இங்கிலாந்து அணி பேட்டர்கள் நியூசிலாந்தின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்ததால் இங்கிலாந்து அணி 354 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
An 18th Test 50 for Harry Brook 🙌 pic.twitter.com/iUYfyt7Tqo— England Cricket (@englandcricket) June 27, 2026
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இதன் காரணமாக, இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 354 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நாதன் ஸ்மித் 4 விக்கெட்டுகளையும், வில்லியம் ஓ ரூர்க் மற்றும் ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதையடுத்து, 84 ரன்கள் முன்னிலையுடன் நியூசிலாந்து அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கவுள்ளது.