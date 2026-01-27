பளு தூக்குதல் வீரர்களுக்கு அஞ்சல் துறையில் பணி வழங்க வேண்டும் - ஒலிம்பிக் சாம்பியன் சிவராஜ் கோரிக்கை
சென்னையில் உள்ள நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில், அகில இந்திய அஞ்சல் துறை பளு தூக்குதல், வலு தூக்குதல் மற்றும் ஆணழகன் போட்டிகள் இன்று தொடங்கின.
Published : January 27, 2026 at 4:30 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த திறமையான பளு தூக்கும் வீரர்களுக்கு அஞ்சல் துறையில் மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று ஒலிம்பிக் பளு தூக்குதல் சாம்பியன் சிவராஜ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்
இந்திய அஞ்சல் துறையின் தமிழ்நாடு வட்டத்தின் சார்பில் 38-வது அகில இந்திய பளு தூக்குதல், வலு தூக்குதல் மற்றும் ஆணழகன் போட்டிகள் சென்னையில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் இன்று (ஜனவரி 27) தொடங்கி, ஜனவரி 30 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன.
இந்த போட்டிக்கான தொடக்க விழா நிகழ்வில் ஒலிம்பிக் பளு தூக்குதல் சாம்பியன் என்.சிவராஜ் மற்றும் தமிழ்நாடு அஞ்சல் தலைமை அதிகாரி மரியம்மா தாமஸ் கலந்து கொண்டு போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தனர். அதனை தொடர்ந்து வந்தே மாதரம் பாடலின் 150 ஆண்டுகள் கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு வந்தே மாதரம் சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய மண்டல அஞ்சல் துறைத் தலைவர் டி. நிர்மலா தேவி, மேற்கு மண்டல அஞ்சல் துறைத் தலைவர் ஏ சரவணன், மேற்கு மண்டல அஞ்சல் துறை இயக்குநர் அகில் நாயர், தலைமையக அஞ்சல்துறை இயக்குநர் மேஜர் மனோஜ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இதில் பேசிய ஒலிம்பிக் பளு தூக்குதல் சாம்பியன் என்.சிவராஜ், "ஒவ்வொரு முறையும் ஒலிம்பிக் மற்றும் தெற்கு ஆசிய போட்டிகளில் பளு தூக்குதல் வீரர்களே அதிக பதக்கங்களை வெல்கின்றனர். அதிலும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பளு தூக்குதல் வீரர்கள் பலர் அர்ஜுனா விருது பெற்றுள்ளனர்.
அப்படி இருந்தும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பளு தூக்குதல் மற்றும் வலு தூக்குதல் வீரர்கள் வேலைவாய்ப்பின்றி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அஞ்சல் துறையில் மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகள் அளிக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கோரிக்கையாகும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறும் இந்த போட்டிகளில் பல்வேறு மண்டலங்களைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பளுதூக்குதல் மற்றும் வலு தூக்குதல் வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். இதிதவிர நாடு முழுவதிலும் இருந்து 16 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 166 வீரரர்களும் இந்த போட்டி தொடரில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்கள் மத்திய அரசின் துறைகளுக்கிடையேயான போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெறுவார்கள். அதே சமயம் இதில் ஆணழகனாக வெற்றி பெறுபவருக்கு பரிசுடன், 'தாக் ஸ்ரீ' பட்டமும் வழங்கி கவுரவிக்கப்படுவார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.