ஐபிஎல் 2026: எம்.எல்.ஏக்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய கர்நாடக அரசு - ரசிகர்கள் கடும் விமர்சனம்

எம்.எல்.ஏ மற்றும் எம்.பி.களுக்கு இலவச டிக்கெட் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு ரசிகர்களை எரிசலடைய செய்துள்ளது.

கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார்
கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் (ETV Bharat)
Published : March 30, 2026 at 9:52 PM IST

பெங்களூரு: ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கு 3 டிக்கெட்டுகளும், சர்வதேசப் போட்டிகளுக்கு 2 இலவச டிக்கெட்டுகளும் எம்.எல்.ஏ மற்றும் எம்.பி-களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் என கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் அறிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த நிலையில் இப்போட்டிக்கு முன்னதாக, பெங்களூருவில் நடத்தப்படும் போட்டிகளுக்கு இலவச டிக்கெட்டுகளை வழங்க வேண்டும் என்று கர்நாடகா எம்.எல்.ஏ விஜயானந்த் காஷபனவர் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

அதிலும் குறிப்பாக, தாங்கள் 'விஐபி'-க்கள் என்றும், பொதுமக்களைப் போல வரிசையில் நின்று டிக்கெட் வாங்க முடியாது என்றும் கூறிய அவர், 5 இலவச டிக்கெட்டுகள் மற்றும் தனி இருக்கை வசதியையும் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருந்தார். இந்நிலையில், பெங்களூருவில் நடைபெறும் ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கு தலா 3 இலவச டிக்கெட்டுகளும், சர்வதேசப் போட்டிகளுக்கு தலா 2 இலவச டிக்கெட்டுகளும் எம்.எல்.ஏ மற்றும் எம்.பி-க்களுக்கு வழங்கப்படும் என கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் அறிவித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கம், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு நிர்வாகம் மற்றும் டிஎன்ஏ நிறுவனப் பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனைக்குப் பிறகு அவர் செய்தியாளர்களிடம் இதனைத் தெரிவித்தார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கு எம்.எல்.ஏ மற்றும் எம்.பி-க்களுக்கு 3 இலவச டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும். சர்வதேசப் போட்டிகளைப் பொறுத்தவரை, கர்நாடக கிரிக்கெட் சங்கம் 2 இலவச டிக்கெட்டுகளை வழங்கும்.

ஒருவேளை எம்.எல்.ஏ மற்றும் எம்.பி-களுக்கு கூடுதல் டிக்கெட்டுகள் தேவைப்பட்டால் அவற்றை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும். அதேசமயம் இந்த இலவச டிக்கெட்டுகள் வேண்டாம் என்பவர்கள் அது குறித்து கடிதம் வழங்கலாம். அதேசமயம், எம்.எல்.ஏ-க்களின் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற முடியாது, தற்போது இந்த விவகாரம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது" என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏற்கெனவே நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தின் டிக்கெட் விலை மட்டும் அதிகளவில் இருப்பதாக ரசிகர்கள் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வரும் நிலையில், தற்சமயம் எம்.எல்.ஏ மற்றும் எம்.பி.களுக்கு இலவச டிக்கெட் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு ரசிகர்களை கொந்தளிக்க செய்துள்ளது.

