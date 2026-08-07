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25 வயதில் ஓய்வை அறிவித்த இங்கிலாந்து வீரர்: ஜான் டர்னரின் முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

ஹாம்ப்ஷயர் கவுண்டி அணி மற்றும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்துடனான ஒப்பந்தங்கள் மீதமிருக்கும் நிலையிலும், ஜான் டர்னரின் இந்தத் திடீர் ஓய்வு முடிவு கிரிக்கெட் ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஜான் டர்னர்
ஜான் டர்னர் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 2:35 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜான் டர்னர், முதுகுத்தண்டில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாகத் தனது 25 வயதிலேயே தொழில்முறை கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜான் டர்னர். தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜோஹன்னஸ்பர்க் நகரைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர், இங்கிலாந்தில் ஹாம்ப்ஷயர் கவுண்டி அணிக்காக உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் விளையாடி குறுகிய காலத்தில் கவனத்தை ஈர்த்தார். இதன் மூலம் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான தொடரில் இங்கிலாந்து அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பைப் பெற்றார்.

இங்கிலாந்து அணிக்காக இரண்டு ஒருநாள் மற்றும் இரண்டு டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜான் டர்னர், மொத்தமாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதன்பின் கடந்தாண்டு அவருக்கு முதுகுத்தண்டு பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, கடந்த ஓராண்டிற்கும் மேலாக எந்தப் போட்டிகளிலும் பங்கேற்க முடியாத சூழலை எதிர்கொண்டார். இத்தகைய சூழலில் தான், அவர் தனது 25 வயதிலேயே தொழில்முறை கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

ஏனெனில், 30 வயதை எட்டுவதற்கு முன்பே ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரர் ஓய்வு பெறுவது விளையாட்டு உலகில் அரிதான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படும் நிலையில், 25 வயதேயான ஜான் டர்னர் தொழில்முறை கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்திருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, ஹாம்ப்ஷயர் கவுண்டி அணியுடன் அவருக்கு இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம் மீதமுள்ளது.

மேலும், இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் சிறப்பு மேம்பாட்டு ஒப்பந்தத்திலும் அவர் இடம் பிடித்திருந்தார். இத்தகைய சூழலில், தொடர் காயங்கள் காரணமாகவும், தனது எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டும் அவர் இந்தத் திடீர் முடிவை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

தனது ஓய்வு குறித்து ஜான் டர்னர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தொழில்முறை மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் விளையாட வேண்டும் என்பது எனது சிறுவயது கனவு. ஹாம்ப்ஷயர் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்காக விளையாடியதன் மூலம் எனது கனவு நனவாகியுள்ளது. இருப்பினும், கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற நான் முடிவு செய்துள்ளேன். என் வாழ்க்கையில் நான் எடுத்த மிகக் கடினமான முடிவுகளில் இதுவும் ஒன்று.

ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக என்னை முடக்கிய இந்த காயம், கிரிக்கெட்டிற்கு வெளியேயான எனது எதிர்காலத்தைப் பற்றி சிந்திக்க வைத்தது. எனவே, எனது வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்ட சவால்களை நோக்கி பயணிக்க இதுவே சரியான தருணம் என முடிவு செய்துள்ளேன். ஹாம்ப்ஷயர் அணிக்காக நான் விளையாடிய கடந்த 5 ஆண்டுகள், என் வாழ்நாளின் மிகச் சிறந்த நாட்களாகும். பெரும் கனவோடு இந்த கிளப்பில் இணைந்த முதல் நாளிலிருந்தே அனைவரும் காட்டிய அன்பு கடைசிவரை நீடித்தது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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ஜான் டர்னர் தனது குறுகிய கால கிரிக்கெட் பயணத்தில் 10 முதல்தர போட்டிகளில் விளையாடி 25 விக்கெட்டுகளையும், 19 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் விளையாடி 37 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். மேலும், 35 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், தனது சிறப்பான பந்துவீச்சின் மூலம் 48 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

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