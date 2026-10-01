2027 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அட்டவணை வெளியீடு - அக்.10 இல் இந்தியா, பாகிஸ்தான் மோதல்
குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் அக்டோபர் 10-ம் தேதி ஜோகனஸ்பர்க்கில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் பலபரீட்சை நடத்த உள்ளன.
Published : October 1, 2026 at 11:09 PM IST
ஹைதராபாத்: 2027 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான முழு அட்டவணையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ( ஐசிசி) இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் அக்டோபர் 10-ம் தேதி, ஜோகனஸ்பர்க் நடைபெறும் குரூப் பிரிவு லீக் போட்டியில் மோதுகின்றன.
ஒருநாள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் உச்சமாக கருதப்படும் ஐசிசி உலகக்கோப்பை தொடர், 2027 அக்டோபர் 2-ம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 21 -ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
𝙈𝘼𝙍𝙆 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙎 🗓️ The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled 🏆 Access the ticket ballot 🎫 https://t.co/MSLEQzcObb https://t.co/dpTE4TEjO7— ICC (@ICC) October 1, 2026
தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாபவே மற்றும் நமிபியாவில் நடைபெறவுள்ள இத்தொடரின் போட்டிகளுக்கான முழு அட்டவணையை ஐசிசியை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி, இத்தொடரில் மொத்தம் 14 அணிகள் இடம்பெறுகின்றன. இவை குரூப் ஏ, குரூப் பி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு களம் காண்கின்றன. இவற்றில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் அக்டோபர் 10-ம் தேதி ஜோகனஸ்பர்க்கில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் பலபரீட்சை நடத்த உள்ளன.
The #CWC27 groups are locked ⚡🔐 A cricketing extravaganza awaits! How to watch the schedule launch ➡️ https://t.co/Eod5GoN7zW https://t.co/oVg7zVHLNF— ICC (@ICC) October 1, 2026
முதல் அரையிறுதி போட்டி நவம்பர் 17 இல் கேப்டவுனிலும், இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி நவம்பர் 18 இல் தஸ்வானேவிலும் நடைபெறுகிறது. இறுதி போட்டி நவம்பர் 21 -ம் தேதி ஜோகனஸ்பர்க்கில் நடைபெறுகிறது.