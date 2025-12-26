பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட்: மெல்போர்னில் விக்கெட் மழை - பேட்டர்கள் தடுமாற்றம்
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மெல்போர்ன் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் டங் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.
Published : December 26, 2025 at 1:50 PM IST
மெல்போர்ன்: பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில ஆஸ்திரேலிய அணி 152 ரன்களில் ஆல் அவுட்டான நிலையில், தொடர்ந்து விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியும் 110 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்து, ஆஸ்திரேலிய அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது. மேலும் இந்த போட்டிக்கான இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவனும் நேற்றைய தினம் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் வெளியிட்டிருந்தன.
WHAT A DELIVERY!— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2025
Steve Smith looks on puzzled after this peach from Josh Tongue.#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/NpkEgGxOQR
இந்நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு டிராவிஸ் ஹெட் - ஜேக் வெதலேட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டிராவிஸ் ஹெட் 12 ரன்களிலும், ஜேக் வெதர்லேட் 10 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய மார்னஸ் லபுஷாக்னே 6 ரன்னிலும், ஸ்டிவ் ஸ்மித் 9 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
அதன் பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் மைக்கேல் நேசர் 35 ரன்களையும், உஸ்மான் கவாஜா 29 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 152 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜோஷ் டங் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
Michael Neser goes bang and dismisses Jacob Bethell! #Ashes pic.twitter.com/tjzttvYhyw— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2025
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணியும் தொடக்கம் முதலே விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பென் டக்கெட் 2 ரன்னிலும், ஜாக் கிரௌலி 5 ரன்னிலும், ஜேக்கப் பெத்தெல் ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோ ரூட், இப்போட்டியில் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார்.
அதன் பின் களமிறங்கிய ஹாரி ப்ரூக் அதிரடியாக விளையாடிய நிலையில், 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 41 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் கஸ் அட்கிசன் 28 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள், வந்த வேகத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.
The loudest cheers of the day came for Scott Boland in this dramatic final over 🔥 #Ashes pic.twitter.com/c77EnW7iGQ— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2025
இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 29.5 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 110 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மைக்கேல் நேசர் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஸ்காட் போலண்ட் 3 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
இதையடுத்து 42 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி, விக்கெட் இழப்பின்றி 4 ரன்களை எடுத்துள்ளது. இதனையடுத்து 46 ரன்கள் முன்னிலையுடன் ஆஸ்திரேலிய அணி நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.
இதையும் படிங்க
பிளேயிங் லெவன்
- ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் லெவன்: டிராவிஸ் ஹெட், ஜேக் வெதர்லெட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), உஸ்மான் கவாஜா, அலெக்ஸ் கேரி, கேமரூன் க்ரீன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட், மைக்கேல் நேசர், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன்.
- இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: ஜாக் கிரௌலி, பென் டக்கெட், ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜேமி ஸ்மித், வில் ஜேக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், ஜோஷ் டங்