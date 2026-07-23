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டி20: இந்தியாவிடம் ஜிம்பாபவே படுதோல்வி

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக, சிவம் துபே 32 ரன்களையும், ரவி பிஸ்னோய் 24 ரன்களையும், அசோக் சர்மா 29 ரன்களையும் எடுத்தனர்.

வைபவ் சூர்ய வம்சி -கோப்பு படம்
வைபவ் சூர்ய வம்சி -கோப்பு படம் (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 11:10 PM IST

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ஹராரே: ஜிம்பாபே அணிக்கு எதிரான முதலாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஜிம்பாபே நாட்டிற்கு இந்திய கிரிக்கெட் அணி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இன்று (ஜூலை 23) நடைபெற்ற முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வுச் செய்து விளையாடிய ஜிம்பாபே கிரிக்கெட் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 125 ரன்களை எடுத்தது.

இதையடுத்து, 126 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய கிரிக்கெட் அணி 13.2 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 126 ரன்களை எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக, சிவம் துபே 32 ரன்களையும், ரவி பிஸ்னோய் 24 ரன்களையும், அசோக் சர்மா 29 ரன்களையும் எடுத்தனர்.

TAGGED:

INDIA CRICKET TEAM
இந்திய கிரிக்கெட் அணி
ZIMBABWE TEAM
ஜிம்பாபே அணி
INDIA CRICKET TEAM WON

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