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வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி இந்திய கிரிக்கெட் அணி அசத்தல்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அணியின் வெற்றி வித்திட்டார்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் விராட் கோலி சதம்
இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் விராட் கோலி சதம் (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 10:53 PM IST

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திருவனந்தபுரம்: முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று (செப்.27) திருவனந்தபுரத்திலுள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

டாஸ் வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். இதையடுத்து, பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 295 ரன்களைக் குவித்தது. இந்திய கிரிக்கெட் அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதேபோல், பிரஷித் கிருஷ்ணா 2 விக்கெட்டுகளையும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஒரு விக்கெட்டையும் எடுத்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, 296 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய கிரிக்கெட் அணி 41.4 ஓவர்களிலேயே 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 300 ரன்களை எடுத்து அசத்தியது. இதன்மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணியை 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீழ்த்தியுள்ளது.

இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 110 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். விராட் கோலி 139 ரன்களையும், ரோஹித் சர்மா 32 ரன்களையும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 13 ரன்களையும் எடுத்தனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 101 ரன்களையும், ஜான் சாம்பெல் 62 ரன்களையும், அமீர் ஜாங்கூ 58 ரன்களையும், ரோஸ்டன் சேஸ் 24 ரன்களையும் எடுத்தனர்.

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TAGGED:

இந்திய கிரிக்கெட் அணி அசத்தல்
GREENFIELD INTERNATIONAL STADIUM
INDIA WON BY 8 WKTS
SHUBMAN GILL
INDIA VS WEST INDIES

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