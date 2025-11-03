1973 முதல் 2025 வரை மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்!
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது 13 பதிப்புகளை கடந்துள்ள நிலையில், அதில் ஆஸ்திரேலிய அணி அதிக முறை உலகக் கோப்பையை வென்று உலக சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 3, 2025 at 10:58 AM IST
மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா அணி புதிய சாம்பியன்களாக உருவெடுத்துள்ளது. முன்னதாக, 2005 மற்றும் 2017 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறிய இந்திய அணி, அதில் தோல்வியைத் தழுவி கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது.
இந்நிலையில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி தங்களுடைய முதல் உலகக் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்துள்ளது. இந்த நிலையில், ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 🇮🇳🏆— ICC (@ICC) November 2, 2025
India clinch their maiden Women’s @cricketworldcup title at #CWC25 🤩 pic.twitter.com/S19w75A4Ch
ஆஸ்திரேலியா ஆதிக்கம்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது 13 பதிப்புகளை கடந்துள்ள நிலையில், அதில் ஆஸ்திரேலிய அணி அதிக முறை உலகக் கோப்பையை வென்று உலக சாதனை படைத்துள்ளது. அந்த அணி 7 முறை உலகக் கோப்பையை வென்று தொடமுடியாத உச்சத்தில் உள்ளது. அதேசமயம் நான்கு முறை கோப்பையை வென்றிருக்கும் இங்கிலாந்து அணி பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
இதுதவிர, நியூசிலாந்து மகளிர் அணி கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தது. இருப்பினும் அதன்பின் அந்த அணியால் மேற்கொண்டு இரண்டாவது கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை. இந்நிலையில் தற்சமயம் இந்த பட்டியலில் இந்திய அணியும் தங்களின் முத்திரையைப் பதித்துள்ளது.
The moment all of India has been waiting for as ICC Chairman @JayShah hands India captain Harmanpreet Kaur the trophy 🏆#CWC25 pic.twitter.com/Y4V1Ub2Ofu— ICC (@ICC) November 2, 2025
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்
- 1973: இங்கிலாந்து அணி ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி முதல் மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்றது.
- 1978: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி முதல் பட்டத்தை வென்றது ஆஸ்திரேலியா.
- 1982: இங்கிலாந்தை 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இரண்டாவது பட்டத்தை வென்றது ஆஸ்திரேலியா.
- 1988: இங்கிலாந்தை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் பட்டத்தை வென்றது ஆஸ்திரேலியா.
- 1993: நியூசிலாந்தை 67 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாக கோப்பையை வென்றது இங்கிலாந்து.
- 1997: நியூசிலாந்தை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி நான்காவது கோப்பையை கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலியா.
- 2000: ஆஸ்திரேலியாவை 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி நியூசிலாந்து முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
- 2005: இந்தியாவை 98 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
- 2009: நியூசிலாந்தை 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
- 2013: வெஸ்ட் இண்டீஸை 114 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஆஸ்திரேலியா.
- 2017: இந்தியாவை 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து கோப்பையை வென்றது.
- 2022: இங்கிலாந்தை 71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஆஸ்திரேலியா.
- 2025: தென்னாப்பிரிக்காவை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி முதல் உலகக் கோப்பையை வென்றது இந்திய அணி.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா
இறுதிப் போட்டியின் சிறப்பம்சங்கள்: நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் மைதானத்தில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 298 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஷஃபாலி வர்மா 87 ரன்களையும், தீப்தி சர்மா 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர். தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் அயபோங்கா காக்கா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
A moment for the history books. 💙#MithaliRaj celebrates with the World Champions Team India! 🏆 pic.twitter.com/Ljn1sjYfWW— Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025
இதையும் படிங்க:
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் 101 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீராங்கானைகள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 45.3 ஓவர்களில் 246 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளது.