வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் சாதனை சதம் வீண்; மஹாராஷ்டிரா த்ரில் வெற்றி!
பீகார் அணிக்கு எதிரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் மஹாராஷ்டிரா அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Published : December 2, 2025 at 5:03 PM IST
ஹைதராபாத்: சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் மிக இளம் வயதில் சதமடித்த வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.
சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதுடன், பல்வேறு சாதனைகளும் முறியடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இன்றைய தினமும் வரலாற்று சாதனை ஒன்று நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. உள்ளுர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து சரவெடியாய் வெடித்து சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாட காத்திருக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி தான் தற்சமயம் மற்றும் ஒரு வரலாற்று சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
அதன்படி இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டி ஒன்றி பீகார் மற்றும் மஹாராஷ்டிரா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பீகார் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஒரு பக்கம் சோபிக்க தவறி வந்த நிலையில், மறுபக்கம் அந்த அணியின் துணை கேப்டன் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வழக்கம் போல் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பந்துவீச்சாளர்களை அச்சுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் தன்னுடைய முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய சூர்யவன்ஷி, இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 61 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 108 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கையும் கொடுத்ததுடன், புதிய வரலாறையும் படைத்தார்.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 2, 2025
Another feather in the cap for Vaibhav Sooryavanshi who becomes the youngest batter to score a century in #SMAT at the age of 14 years and 250 days 🫡
He achieved the feat with a scintillating 1⃣0⃣8⃣*(61) for Bihar against Maharashtra in Kolkata👏
Scorecard… pic.twitter.com/UFGqPg1vmm
அதன்படி, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் மிக இளம் வயதில் சதமடித்த வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு மஹாராஷ்டிரா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பையைச் சேர்ந்த விஜய் ஸோல்(18 வயது, 118 நாள்கள்) இந்த சாதனையைப் படைத்திருந்த நிலையில், தற்சமயம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 14 வயது, 250 நாள்களில் சதம் விளாசி புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் சதமடித்து மிக இளம் வீரர்கள்
- வைபவ் சூர்யவன்ஷி - 14 வயது, 250 நாள்கள் (2025)
- விஜய் ஸோல் - 18 வயது 118 நாள்கள் (2013)
- ஆயுஷ் மாத்ரே - 18 வயது 135 நாள்கள் (2025)
- ஷேக் ரஷீத் - 19 வயது 25 நாள்கள் (2023)
- அக்ஷாத் ரெட்டி - 19 வயது 30 நாள்கள் (2010)
இதுதவிர்த்து, அண்டர்18 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மூன்று டி20 சதங்களை அடித்த உலகின் முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் பிரான்சின் குஸ்டோவ் மேசியன், ஆயூஷ் மாத்ரே ஆகியோர் தலா 2 சதங்களை விளாசி முதலிடத்தில் இருந்த நிலையில், தற்சமயம் சூர்யவன்ஷி மூன்று சதங்களை விளாசி புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
Most T20 Hundreds in 2025 by Indians— All Cricket Records (@Cric_records45) December 2, 2025
3* - Vaibhav Suryavanshi (15 Inns)
3 - Abhishek Sharma (34 Inns)
2 - Ayush Mhatre (10 Inns)
2 - Ishan Kishan (16 Inns) pic.twitter.com/izJbAKfWoA
அண்டர்18 டி20 போட்டிகளில் அதிக சதங்களை அடித்த வீரர்கள்
- 3 - வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இந்தியா (17 இன்னிங்ஸ்)
- 2 - குஸ்டாவ் மேசியன், பிரான்ஸ் (11 இன்னிங்ஸ்)
- 2 - ஆயுஷ் மத்ரே, இந்தியா (10 இன்னிங்ஸ்)
வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் டி20 சதங்கள்
- 101 vs குஜராத் டைட்டன்ஸ், ஜெய்ப்பூர் (2025)
- 144 vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம், தோஹா (2025)
- 108* vs மகாராஷ்டிரா, கொல்கத்தா (2025)*
மேலும், நடப்பு ஆண்டில் டி20 கிரிக்கெட்டில் மூன்று சதங்கள் அடித்த வீரர் என்ற அபிஷேக் சர்மாவின் சாதனையையும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சமன் செய்துள்ளார். அதன்படி, ஐபிஎல் தொடர், ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை மற்றும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர்களில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சதமடித்ததன் மூலம் இந்த சாதனையை அவர் சமன் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
2025 ஆம் ஆண்டில் அதிக டி20 சதங்களை அடித்த இந்தியர்கள்
- 3* - வைபவ் சூர்யவன்ஷி (15 இன்னிங்ஸ்)
- 3 - அபிஷேக் சர்மா (34 இன்னிங்ஸ்)
- 2 - ஆயுஷ் மத்ரே (10 இன்னிங்ஸ்)
- 2 - இஷான் கிஷன் (16 இன்னிங்ஸ்)
மஹாராஷ்டிரா த்ரில் வெற்றி
இப்போட்டி குறித்து பேசினால் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பிகார் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 176 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி 108 ரன்களை எடுத்திருந்தார். அவரைத் தவிர்த்து ஆகாஷ் ராஜ் 26 ரன்களையும், ஆயுஷ் 25 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
இதையும் படிங்க:
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மஹாராஷ்டிரா அணியில் பிரித்வி ஷா அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன் 66 ரன்களைச் சேர்த்தார். மற்ற வீரர்கள் சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்தாலும், அந்த அணி 19.1 ஓவரில் இலக்கை எட்டி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.