விறுவிறுப்படையும் 'ஐபிஎல் மினி ஏலம் 2027': 66 இடங்களுக்கு 1,220 வீரர்கள் பதிவு
இந்த மினி ஏலத்தில் வெளிநாட்டு வீரர்களை பொறுத்தவரை, ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்து அதிகபட்சமாக 53 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : November 25, 2026 at 3:53 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பங்கேற்க பென் ஸ்டோக்ஸ் உள்ளிட்ட 1,220 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஐபிஎல் 2027 ஆம் ஆண்டு போட்டிகளுக்கான மினி ஏலம், வரும் டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி கோவா மாநிலத்தில் நடைபெறுகிறது. அதில் பங்கேற்க 939 இந்திய வீரர்கள், மற்றும் 281 வெளிநாட்டு வீரர்கள் என மொத்தம் 1220 வீரர்கள் தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.
மேலும் இந்த பட்டியலில் 184 கேப்பட் வீரர்கள் (Capped players), 994 அன்கேப்பிட் வீரர்கள் (Uncapped players) (சர்வதேச போட்டிகளில் கடைசி 5 ஆண்டுகள் விளையாடாத வீரர்கள் அல்லது பிசிசிஐ ஒப்பந்த பட்டியலில் இல்லாதவர்கள்), மற்றும் 42 இணை நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் அடங்குவர்.
இந்த மினி ஏலத்தில் வெளிநாட்டு வீரர்களை பொறுத்தவரை, ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்து அதிகபட்சமாக 53 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
அதே போல் தென் ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் இருந்து 40 வீரர்களும், மேற்கிந்திய தீவுகளில் இருந்து 36 வீரர்களும், நியூசிலாந்து நாட்டில் இருந்து 25 வீரர்களும், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில் இருந்து 23 வீரர்களும் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனிடையே மினி ஏலத்தில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கான இறுதிப் பட்டியல் வரும் 4ஆம் தேதி வெளியிடப்படுகிறது.
பிடிஐ செய்தி முகமை வெளியிட்டுள்ள தகவலின் படி, இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் ஆல் ரவுண்டர் பென் ஸ்டோக்ஸ், ஏலத்திற்கு பெயர் வழங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 35 வயதான பென் ஸ்டோக்ஸ், இந்த வருடம் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். இவர் முன்னதாக ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், மற்றும் ரைசிங் புனே சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார்.
மினி ஏலத்திற்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ள வீரர்கள் பட்டியல்
கேப்பிடு இந்திய வீரர்கள் - 14
கேப்பிடு சர்வதேச வீரர்கள் - 170
இணை நாடுகளில் இருந்து ஏலத்தில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் - 42
கடந்த ஐபிஎல் சீசன்களில் பங்கேற்ற அன்கேப்பிடு இந்தய வீரர்கள் - 127
அன்கேப்பிடு இந்திய வீரர்கள் - 798
அன்கேப்பிடு சர்வதேச வீரர்கள் - 69
நாடுவாரியாக ஏலத்திற்கு பதிவு செய்துள்ள வீரர்கள் எண்ணிக்கை
|No.
|நாடுகள்
|வீரர்கள்
|1
|இந்தியா
|939
|2
|ஆஸ்திரேலியா
|53
|3
|தென் ஆப்பிரிக்கா
|40
|4
|மேற்கிந்திய தீவுகள்
|36
|5
|நியூஸிலாந்து
|25
|6
|ஆப்கானிஸ்தான்
|23
|7
|இலங்கை
|21
|8
|இங்கிலாந்து
|16
|9
|வங்கதேசம்
|12
|10
|அயர்லாந்து
|7
|11
|ஜிம்பாப்வே
|6
|12
|அமெரிக்கா
|13
|13
|ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
|10
|14
|நேபாளம்
|10
|15
|நெதர்லாந்து
|3
|16
|கனடா
|2
|17
|ஜப்பான்
|2
|18
|ஸ்காட்லாந்து
|2
|TOTAL
|1220
ஐபிஎல் அணிகள்: அணிகளுக்கு மீதமுள்ள தொகை
|அணி
|வீரர்கள் எண்ணிக்கை
|வெளிநாடு வீரர்கள் எண்ணிக்கை
|செலவிடப்பட்ட தொகை (ரூபாய் கோடியில்)
|மீதமுள்ள தொகை (ரூபாய் கோடியில்)
|அணியில் உள்ள இடம்
|வெளிநாடு வீரர்களுக்கான இடம்
|CSK
|19
|6
|101.95
|28.05
|6
|2
|DC
|16
|4
|90.50
|39.50
|9
|4
|GT
|22
|6
|121.25
|8.75
|3
|2
|KKR
|17
|5
|88.35
|41.65
|8
|3
|LSG
|18
|5
|82.55
|47.45
|7
|3
|MI
|16
|6
|99.75
|30.25
|9
|2
|PBKS
|19
|6
|111.40
|18.60
|6
|2
|RCB
|20
|7
|115.85
|14.15
|5
|1
|RR
|19
|5
|102.95
|27.05
|6
|3
|SRH
|18
|5
|89.85
|40.15
|7
|3
|Total
|184
|55
|1004.40
|295.60
|66
|25