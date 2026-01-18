ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வியாபாரத்தில் யோகம் அடிக்கப்போகுது: உங்களுக்கு இந்த வாரம் எப்படி?

ஜனவரி 18ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ஜனவரி 24ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் எப்போதும் போல் சாதாரணமாகவே இருக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழில் ரீதியாக, நீங்கள் விரும்பிய முடிவுகளை எட்டலாம். மேலும் உங்கள் நிறுவனமோ அல்லது வியாபாரமோ செழித்து வளர வாய்ப்புள்ளது. நண்பர்களுடன் பணத்தை கையாளும்போது தவறான புரிதல்களை தவிர்க்க கவனமாக இருங்கள். காதல் உறவுகள் நேர்மறையாக இருக்கும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் படிக்க வேண்டும், ஏனெனில் கல்வியில் வெற்றி பெறவும், எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல வேலையை பெறவும் படிப்பில் தொடர்ச்சியான முயற்சி அவசியம்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு வரவிருக்கும் வாரம் நன்மை பயக்கும் வாரமாக அமையும். பொதுவாக ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் தொழில் அல்லது வேலையை நிர்வகிப்பதில் உங்கள் சிறந்த அணுகுமுறையும் நடத்தையும் நிதி ஆதாயங்களை கொண்டு வரும். பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பல வெகுமதிகளும் அங்கீகாரமும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடனான உறவுகள் வலுவாகவும் இணக்கமாகவும் தொடர்ந்து நீடித்து, ஒரு ஆதரவான சூழலை உருவாக்கும். காதலில், உங்கள் துணையை மகிழ்ச்சியடைய செய்ய முயற்சி செய்வீர்கள். மாணவர்கள் தனக்குள் கல்வியில் வெற்றியை அடைய கூடுதல் வழிகாட்டுதல் அல்லது பயிற்சி தேவைப்படலாம், எனவே கவனமும் முயற்சியும் அத்தியாவசியமானவை.

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் சில சவால்களை கொண்டு வரக்கூடும். உங்கள் உடல்நலம் சற்று பலவீனமடையக்கூடும். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் சிறப்பாக இருக்கும். காதல் விஷயங்களில், உறவுகள் செழித்து வளரும், மேலும் உங்கள் துணையிடம் நீங்கள் அன்பாகவும் அக்கறையுடனும் நடந்துகொள்வீர்கள். மேலும் உங்கள் திருமண வாழ்வில் பாசிட்டிவ்வானமுன்னேற்றங்களை காணலாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறல்களையும், தேவையற்ற கவலைகளையும் சந்திக்க நேரிடும். இது அவர்களின் கல்வித்திறனை பாதிக்கக்கூடும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த வாரம் நிதி நிலைத்தன்மை, உறவு வளர்ச்சி மற்றும் உடல்நலம், தொழில் மற்றும் படிப்புகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை கொண்டு வருகிறது.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் உங்களின் உடல்நிலையானது சற்று பலவீனமாக இருப்பதாக உணரப்படலாம். மேலும் உங்கள் உடல்நிலையில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும். நிதி ரீதியாக, உங்கள் நிலையை மேம்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. காதலில் இருப்பவர்கள் தங்கள் துணையின் குடும்பத்தினரின் ஒப்புதலை பெறுவதன் மூலம், தங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்த முயற்சிப்பார்கள். தொழில்முனைவோர் மற்றும் வணிகர்கள் தங்கள் முயற்சிகளை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவார்கள். உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் தங்கள் கல்வி இலக்குகளை மேம்படுத்த வெளிநாட்டில் படிப்பது அல்லது வெளிநாட்டு வாய்ப்புகளை ஆராய்வது பற்றி பரிசீலிக்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த வாரம் உடல்நல விழிப்புணர்வு, நிதி சாத்தியக்கூறுகள், உறவு முயற்சிகள், வணிக மேம்பாடுகள் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான கல்வித்திட்டமிடல் ஆகியவற்றின் கலவையாக அமையும்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் எச்சரிக்கை தேவை. சட்ட விஷயங்களில் நீங்கள் பணம் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கலாம். ஊழியர்கள் சக ஊழியர்களுடன் மோதல்கள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகளை தவிர்க்க வேண்டும். இந்த காலகட்டத்தில் செயல்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலமும், கவனமாக முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலமும் வணிக உரிமையாளர்கள் பயனடைவார்கள். காதல் உறவில், நீங்கள் கொஞ்சம் பிடிவாதமாக அல்லது ஈஎதாவ்து ஒன்றை கேட்கிறவராக இருப்பதால், உங்கள் துணையால் சங்கடப்பட நேரிடலாம். அதனால், நீங்கள் பொறுமையாகவும் புரிதலுடனும் இருப்பது அவசியம். மாணவர்கள் கவனம் மற்றும் முயற்சியுடன் தங்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். திருமணமானவர்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் திருப்தி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை அனுபவிப்பார்கள், ஒட்டுமொத்த நிலைத்தன்மை மற்றும் மகிழ்ச்சிக்கு பங்களிப்பார்கள்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் எப்போதும் போல் சாதாரணமாகவே இருக்கும். உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியாளர்கள் தங்களின் முடிக்கப்படாத பணிகளை முடிப்பதிலும், வேலையில் திறமையாக இருப்பதிலும் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் தங்கள் நிதிநிலையை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். காதல் உறவுகள் சாதகமாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக, நீங்கள் தேவையற்ற அபாயங்களைத் தவிர்த்து, உங்கள் திறமைகளுக்கு ஏற்ப வளங்களை நிர்வகிப்பீர்கள். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் படிக்க வேண்டும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வரவிருக்கும் வாரம் நன்மை பயக்கும் வாரமாக அமையும். ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் யோகமானதாக இருக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் மோதல்கள் அல்லது சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, ஊழியர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். காதல் உறவுகளில், உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். திருமணமானவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை பொறுமையுடன் கையாள்வது நல்லிணக்கத்தைப் பேண உதவும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதால் பயனடைவார்கள், இது கல்வி முன்னேற்றம் மற்றும் பல துறைகளில் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு இந்த வாரத்தை பயனுள்ளதாக மாற்றும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வரவிருக்கும் வாரம் நன்மை பயக்கும் வாரமாக அமையும். நல்ல ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவது, தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுப்பழக்கத்தை பின்பற்றுவது மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும். ஊழியர்கள் அல்லது தொழில் வல்லுநர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் உற்பத்தித்திறனுக்காக அங்கீகாரம் பெறக்கூடும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் சிதறுவதாக உணரலாம். ஆனால் காலப்போக்கில், அவர்கள் மீண்டும் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி தேர்வுகளில் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவார்கள். குடும்ப உறவுகள் நேர்மறையாகவும் இணக்கமாகவும் இருக்கும், இது ஒரு ஆதரவான மற்றும் மகிழ்ச்சியான சூழலை உருவாக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த வாரம் ஆரோக்கியம், நிதி விழிப்புணர்வு, கல்வி மீதான கவனம் மற்றும் வலுவான தனிப்பட்ட உறவுகளைக் கொண்டு வருகிறது.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வரவிருக்கும் வாரம் பொதுவாக நன்மை பயக்கும் வாரமாக அமையும். உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்படும். இதனால் நீங்கள் அதிக ஆற்றலுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் உணர்வீர்கள். வாரத்தின் தொடக்கத்தில், நிதி விஷயங்களில் கவனம் தேவைப்படலாம். மேலும், வணிகர்கள் பல ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திக்க நேரிடும். தொழில் அல்லது வணிக விஷயங்களில் சவால்கள் ஏற்படலாம். பணியிட விவாதங்களில் ஊழியர்களின் பதவி உயர்வுகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெறலாம். மாணவர்களுக்கு, கல்வி மீது கவனம் செலுத்துவது அவசியமாக இருக்கும். மேலும் உங்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் உறுதிசெய்ய, படிப்புக்காக ஒரு பிரத்யேக ஓய்வு எடுப்பது அல்லது கூடுதல் முயற்சி செய்வது போன்ற சில கூடுதல் நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம்.

மகரம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சில ஏற்ற இறக்கங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும், ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக, உங்கள் ஆரோக்கியம் திருப்திகரமாக இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் மனதைத் தூண்டும் செயல்களில் ஈடுபடுவது வீட்டில் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தி, உறவுகளை வலுப்படுத்தும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலகட்டத்தில் கடன் வாங்குவதை ஒத்திவைப்பதும், உங்கள் வணிக முன்னேற்றத்தை பாதிக்கக்கூடிய சட்ட சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதும் நல்லது. ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த வாரம் பொறுமையுடனும் கவனத்துடனும் ஆரோக்கியம், உறவுகள், நிதி மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றை கவனமாக நிர்வகிக்க வேண்டியது அவசியம்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் எப்போதும் போல் சாதாரணமாகவே இருக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க லாபங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை. ஆனால் அன்றாட செலவுகள் சமாளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில், உங்கள் திறமைகளையும் ஆற்றல்களையும் வெளிப்படுத்த நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்கள். இது உங்கள் தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் முன்னேற உதவும். திருமண உறவுகளில், யோசனைகளையும், திட்டங்களையும் உங்கள் துணையுடன் வெளிப்படையாக பேசுவது உறவுகளை வலுப்படுத்தவும், புரிதலை மேம்படுத்தவும் உதவும். உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் படிப்பதற்கோ அல்லது சிறப்புத் திட்டங்கள் மூலம் தங்கள் அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்ளவோ ​​வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வாரம் ஆற்றல், தொழில்முறை முயற்சி, நிதி சமநிலை மற்றும் உறவுகளிலும் கல்வியிலும் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் பல வழிகளில் நன்மை பெறுவார்கள். உங்கள் ஆரோக்கியம் பொதுவாக நன்றாக இருக்கும். தொழில் செய்பவர்கள், நிலைமை கணிசமாக மேம்படுவதற்கு முன்பு, தங்கள் பணிகள் சீராக நடைபெறுவதை உறுதிசெய்ய கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். காதல் உறவுகளில் நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்துவது உங்கள் குடும்பத்தினரின் மனதை சற்று வருத்தப்பட வைக்கலாம். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவதில் மகிழ்ச்சியையும் திருப்தியையும் உணர்வார்கள். மாணவர்கள் தங்கள் கல்விசார் பலவீனங்களை களைந்து, படிப்பில் சீரான முன்னேற்றம் காண கூடுதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த வாரம் ஆரோக்கியம், நிதி, உறவுகள் மற்றும் கல்வி மீதான கவனத்தை வலியுறுத்துகிறது.

TAMIL RASIPALAN
வார ராசிபலன்
WEEKLY RASI PALAN
18 JAN WEEKLY HOROSCOPE

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

