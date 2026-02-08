ETV Bharat / spiritual

இந்த வாரம் எந்த ராசிக்கு தொழில் ரீதியாக சிறப்பாக இருக்கும்: வார ராசிபலனை பார்க்கலாம் வாங்க...

பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 8, 2026 at 12:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இந்த வாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிக வாய்ப்புகள் வலுவாக உள்ளன. ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும், வணிக உரிமையாளர்களுக்கு கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து லாபமும் கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக நீங்கள் மிகவும் நல்ல நிலையில் இருப்பீர்கள். காதல் வாழ்க்கை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் ஒரு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. மேலும் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.

ரிஷபம்: கலவையான பலன்களையே எதிர்பார்க்க முடியும்; இதில் ஆரோக்கியத்தில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது மிக அவசியமாகும். உங்கள் உடல்நலத்தை புறக்கணிப்பது பெரும் மன உளைச்சலுக்கு வழிவகுப்பதோடு, அதிக மருத்துவ செலவுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். தொழில் ரீதியாக, இந்த வாரம் பல மூலங்களிலிருந்து வருமானம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். இருப்பினும், உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அதிக கடின உழைப்பைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். உங்கள் காதல் துணையுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், உங்கள் காதல் வாழ்க்கையை கவனமாகக் கையாள வேண்டும். நிதி ரீதியாக, உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றாலும், உங்கள் செலவுகள் வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.

மிதுனம்: இந்த வாரம் பொதுவாக நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் சிறப்பாக அமையும். இருப்பினும் வார இறுதியில் வயிற்றுப் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். நிதி ரீதியாக, அதிக செலவுகள் இருந்தபோதிலும் உங்கள் நிலைமை வலுவாக இருக்கும். தொழில்முனைவோர் தங்கள் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த உதவும் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடன் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் பயனடைவார்கள். அதே சமயம் ஊழியர்கள் தங்கள் பணிக்காக குறிப்பிடத்தக்க பாராட்டுகளைப் பெறுவார்கள். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கிறது; நீங்கள் உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். தொழில்முறை தொடர்புகளில் கிடைக்கும் வெற்றி மற்றும் காதல் வாழ்க்கையில் மலரும் மகிழ்ச்சி ஆகியவையே இந்த வாரத்தின் சிறப்பம்சமாகும்.

கடகம்: இந்த வாரம் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமாக, சில சிரமங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். நிதி ரீதியாக, உங்களிடம் போதுமான நிதி இருப்புடன், செலவுகள் கணிசமாகக் குறைந்திருப்பதால் நீங்கள் ஒரு வலுவான நிலையில் இருக்கிறீர்கள். ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையை சுவாரஸ்யமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உணர்வார்கள். இருப்பினும், தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். தனிப்பட்ட உறவுகளில் எச்சரிக்கை தேவை. மாணவர்கள் அதிக கவனத்துடனும் கல்வி வெற்றிக்கான சாத்தியக் கூறுகளுடனும் ஒரு சிறந்த வாரத்தைக் கொண்டிருப்பார்கள். தொழில் மற்றும் கல்வி சாதனைகளை, உறவுப் பதட்டங்களையும் உடல் வலியையும் நிர்வகிக்க வேண்டிய சமநிலைப்படுத்துவது உங்கள் முதன்மைப் பணியாக இருக்கும்.

சிம்மம்: இந்த வாரம் மிதமான வாரமாக இருக்கும். இரத்த அழுத்தம் தொடர்பான உடல்நலப் பிரச்சனைகளை கண்காணிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும். உங்கள் நிதி நிலைமை சற்றே பலவீனமாக இருப்பது போல் உணரலாம், இது சில மன அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும். தொழில் ரீதியாக, வணிக உரிமையாளர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்தும் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவைப் பெறுவார்கள்.காதல் வாழ்க்கை மிகவும் இனிமையாக இருக்கும், இருப்பினும் உங்கள் துணையுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கவனம் சிதறியவர்களாகக் காணப்படலாம், மேலும் பல்வேறு சூழ்நிலைகள் காரணமாக தங்கள் படிப்பிலிருந்து ஒரு இடைவெளி எடுக்கவும் நேரிடலாம். காதல் ரீதியான கருத்து வேறுபாடுகளின் போது அமைதியாக இருப்பதன் மூலமும், உடல்நலக் குறைபாடுகளை ஆரம்பத்திலேயே கவனிப்பதன் மூலமும், நீங்கள் நிலைத்தன்மையைப் பேண முடியும்.

கன்னி: இந்த வாரம் ஒரு நல்ல செய்தியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். நிதி ரீதியாக, நிதிப் பற்றாக்குறை மற்றும் அதிகரித்து வரும் செலவுகள் காரணமாக நிலைமை சற்றே இறுக்கமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், தொழில் சிறப்பாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் வியாபாரத்தில் வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம். சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள் சாத்தியமான வேலையில் ஏற்படும் இடமாற்றத்திற்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில், நீங்கள் நேர்மைக்காக முயற்சி செய்வீர்கள், இருப்பினும் சில மன அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்களுக்கு, இது ஒரு சிறப்பான வாரம், இதில் பல்வேறு துறைகளில் வெற்றியை அடைய முடியும். உங்கள் பட்ஜெட் மற்றும் ஏற்படக்கூடிய வேலை மாற்றங்களை நீங்கள் நிர்வகிக்கும் அதே வேளையில், உங்கள் கல்வி மற்றும் வணிகத்தில் கிடைக்கும் வெற்றி இந்த வாரத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சங்களாக இருக்கும்.

துலாம்: இந்த வாரம் மிதமான வாரமாக இருக்கும். குறிப்பாக உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிதி ரீதியாக, செலவுகள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே கவனமாக நிர்வகிக்க வேண்டியது அவசியம். தொழில்முனைவோர் தங்கள் நிறுவனங்களை வளர்க்க முயற்சிக்கும்போது கூட்டாண்மைகளால் பயனடைவார்கள், மேலும் ஊழியர்கள் ஒரு பயனுள்ள வாரத்தை எதிர்பார்க்கலாம். காதல் வாழ்க்கை நிலையானதாக தொடரும். அதே நேரத்தில் திருமண பந்தங்கள் வலுவாக இருக்கும்.படிப்பில் ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். அதிகரித்து வரும் உங்கள் செலவுகளை தொழில் வளர்ச்சியுடன் சமநிலைப்படுத்துவதுதான் உங்கள் முக்கிய சவாலாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: இந்த வாரம் பொதுவாக சாதகமாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக, நீங்கள் எந்தவொரு பெரிய பணப் பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் ஒரு வலுவான நிலையில் இருக்கிறீர்கள். தொழில் உரிமையாளர்கள் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு அதிகாரம் பெறுவார்கள், மேலும் ஊழியர்கள் முழு அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுவார்கள். காதல் உறவுகளில் சில ஏற்றத்தாழ்வுகளும், சாத்தியமான மனக்கசப்புகளும் ஏற்படக்கூடும். ஆனால், திருமண வாழ்க்கை இனிமையாகவும் பாசம் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும். மாணவர்களுக்கு, உடல்நலப் பிரச்சனைகள் படிப்பில் கவனக்குறைவையும், திசைதிருப்பலையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்.

தனுசு: இந்த வாரம் சிறப்பாக இருக்கும். இருப்பினும், ஆரோக்கியத்தில் சில கவனம் தேவை. நிதி நிலைமை மிகச் சிறப்பாக உள்ளது. நிலையான வருமான வரவு இருப்பதால், நிதிப் பற்றாக்குறையால் எந்த வேலையும் தடைபடாது. தொழில் செய்பவர்களுக்குப் பயனுள்ள புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும், மேலும் ஊழியர்கள் பணியிடத்தில் நிறைய பாராட்டுகளைப் பெறுவார்கள். உங்கள் துணையுடன் அதிக நேரம் செலவிட விரும்புவதால் காதல் வாழ்க்கை சாதகமாக இருக்கும், ஆனால் திருமண வாழ்க்கையில் சில சிறு சச்சரவுகள் ஏற்படக்கூடும். அவற்றைச் சரியான நேரத்தில் கையாள்வது அவசியம். மாணவர்கள் ஆர்வமின்மை மற்றும் கவனச்சிதறல்களால் சிரமப்படக்கூடும்.

மகரம்: இந்த வாரம் ஓரளவிற்கு நன்றாக இருக்கும். நிதி நிலைமை சற்று எறத்தாழ இருக்கும்; வருமானம் வந்தாலும், அதிக செலவுகள் உங்களைச் சற்றே நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கலாம். தொழில் சற்று மந்தமாக இருக்கலாம். மகிழ்ச்சியான விஷயத்தைப் பார்த்தால், உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஒருவேளை ஒன்றாகப் பயணம் செய்வதற்கான திட்டங்களும் இருக்கலாம். மாணவர்கள் ஒரு சிறந்த வாரத்தை எதிர்பார்க்கலாம். நீங்கள் தொழில்முறை சவால்களையும், சற்றே இறுக்கி பிடிக்கும் வரவு செலவுத் திட்டத்தையும் சமாளித்து கடந்து வரும் பொது, ​​உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் உள்ள மகிழ்ச்சியும் கல்வியில் உள்ள முன்னேற்றமும் முக்கிய சிறப்பம்சங்களாக இருக்கும். காதலில் உங்களுக்கு ஏற்படும் திருப்தியும் கல்வியில் அடையும் வெற்றியும் ஒரு நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தை அளிக்கும்.

கும்பம்: இந்த வாரம் சுமாராக இருக்கும், இருப்பினும் தொண்டை அல்லது பல் வலி தொந்தரவுகள் இருக்கலாம். நிதி ரீதியாக சில மன அழுத்தம் இருக்கலாம், ஆனால் கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் லாபம் ஆறுதல் அளிக்கும். தொழில் வழக்கம் போல் சீராக நடக்கும், அதே சமயம் பணியாளர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அங்கீகாரத்துடனும் பாராட்டுகளுடனும் ஒரு அற்புதமான வாரத்தை எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், துணை உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை வலுவாக இருக்கும். கல்வி ரீதியாக, மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் பலவீனமாக இருக்கலாம், ஏனெனில் அவர்களின் கவனம் குறைவாக இருக்கும்.

மீனம்: இந்த வாரம் சிறப்பாக இருக்கும். இருப்பினும் இரத்த அழுத்தப் பிரச்சினைகள் காரணமாக ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. நிதி ரீதியாக, அதிக செலவுகள் காரணமாக நிலைமை பலவீனமாகத் தோன்றலாம். இது சில நிதி நெருக்கடிகளுக்கு வழிவகுக்கும். தொழில் ரீதியாக, வியாபாரம் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் இரண்டும் சிறப்பாக உள்ளன. உங்கள் துணையுடன் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகளால் திருமண வாழ்க்கையில் சில சிரமங்கள் ஏற்படலாம். மாணவர்களுக்கு, கல்வி முன்னேற்றத்திற்கும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கும் இது ஒரு சிறந்த வாரமாகும். இந்த வாரம் நிதி மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் சில அழுத்தங்களையும், அதே சமயம் தொழில் மற்றும் கல்வியில் வெற்றியையும் என ஒரு முரண்பட்ட நிலையைக் கொடுக்கும்.

TAGGED:

WEEKLY HOROSCOPE
வார ராசிபலன்
WEEKLY HOROSCOPE 12 FEB TO 14
வார ராசிபலன் 12 FEB TO 14
WEEKLY HOROSCOPE 12 FEB TO 14

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.