இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? உங்க ராசிக்கான பலன்கள் இதோ...

ஜனவரி 11 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ஜனவரி 17 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 11, 2026 at 12:01 PM IST

4 Min Read
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எப்போதும் போல சாதாரணமாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் சற்று பலவீனமாக இருக்கும். உடல்நலத்தின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். மேலும் புதிய வழிகளில் பணம் கிடைக்கக்கூடும். காதல் உறவுகளில் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். மேலும் உங்கள் துணையுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தொழில் செய்பவர்கள் வெற்றி பெற தங்கள் கூட்டாளிகளுடன் நெருக்கமாக இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொதுவாக நல்ல வாரமாக இருக்கும். உங்களுக்குச் சிறிய உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். நிதி ரீதியாக மிகவும் சாதகமாகத் தெரிகிறது. புதிய வருமானத்திற்கான வழிகளும் உங்களுக்குக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. காதல் உணர்வுகளை உங்கள் துணையிடம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் சில பதட்டங்கள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் இருந்து தங்கள் கவனம் சிதறுவதைக் காணலாம், எனவே கவனத்துடன் இருக்க கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படும்.

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்குச் சற்று பலவீனமாக உணரப்படலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குச் சாதகமான காலம் அமையும். இது அவர்களின் தொழில் முன்னேற்றத்தை அதிகரிக்கும். காதல் உறவுகளில் சில சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். சில விஷயங்களில் உங்கள் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. திருமண வாழ்க்கை நேர்மறையாக இருக்கும். உங்கள் நிதி நிலையை மேம்படுத்த, நீங்கள் ஒரு புதிய முதலீடு செய்வதைப் பற்றி பரிசீலிக்கலாம். மாணவர்களின் மனம் படிப்பிலிருந்து எளிதில் திசை திரும்புவதால், அவர்களால் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவது கடினமாக இருக்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த வாரம் ஆரோக்கியம், உறவுகள் மற்றும் கல்வியில் கவனம் செலுத்துவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான அனுபவங்களைத் தரும். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடலாம், மேலும் உங்கள் பெற்றோரின் நலனில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் சாதகமாகத் தெரிகிறது. மேலும் வணிகர்கள் கணிசமான லாபம் ஈட்டக்கூடும். காதல் உறவுகள் சுமாராகவே இருக்கும். திருமண வாழ்வில் சில பதட்டங்கள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் செலுத்திய முயற்சி மற்றும் அர்ப்பணிப்பிற்கு நேர்மறையான பலன்களைக் காண்பார்கள்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சிறப்பாக அமையும். உடல் ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் வேலையில் முன்னேற்றம் கண்டு, லாபம் ஈட்டுவார்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு கிடைத்து. நிதிநிலைமையில், பண வரவு சீராக இருக்கும். காதலர்கள் தங்கள் காதல் துணையிடம் ஆழ்ந்த பாசத்தையும், காதலையும் வெளிப்படுத்தி வலுப்படுத்துவார்கள். மேலும் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவைப்படலாம். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று சவாலானதாக இருக்கலாம்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரையில் சற்று பலவீனமாக உணரப்படலாம். நீங்கள் தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்வேண்டும். வர்த்தகர்களுக்கும் தொழில் முனைவோருக்கும் இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இல்வாழ்க்கை மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரும். நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் ஏற்ற இறக்கங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். உங்கள் வருமானம் தொடர்ந்தாலும். திருமண வாழ்க்கை சாதகமாக இருக்கும். மாணவர்கள் கவனக்குறைவால் கல்வியில் சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, ஆரோக்கியம், நிதி, படிப்பு மற்றும் குடும்பம் ஆகியவற்றில் கவனமாக இருப்பது இந்த வாரத்தை நீங்கள் சீராகக் கடந்து செல்ல உதவும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுமாராக இருக்கும். உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால், உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில், சில விஷயங்களுக்காக நீங்கள் அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் சிறப்பாக இருக்கும். காதல் உறவுகளில் நல்லிணக்கத்தைப் பேண, தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். திருமண வாழ்வில் சில மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு, வீட்டில் பதற்றத்தை உருவாக்கலாம். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்த சிரமப்படலாம்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கும். பருவகால நோய்கள் உங்களைப் பாதிக்கக்கூடும். ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்பத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். தொழில் செய்பவர்களின் திட்டங்கள் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வேலையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். காதல் உறவுகள் வலுப்பெறும். மேலும் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் திருப்திகரமான தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் மட்டுமல்லாமல், மற்ற செயல்பாடுகளிலும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று சவாலானதாக அமையக்கூடும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். மேலும் சில தடைகளுக்கு பிறகு பண வரவு கிடைக்கக்கூடும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் பல ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டு வரும். தனிப்பட்ட உறவுகளில், உங்கள் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். மேலும் குடும்பத்திலும் சில பதட்டங்கள் ஏற்படக்கூடும். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் கடினமாக இருக்கும். உடன்பிறப்புகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகளும் ஏற்படலாம்.

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சுவாரஸ்யமான கலவையான அனுபவங்களை தரும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழில் செய்பவர்கள் லாபம் ஈட்டக்கூடும், ஆனால் வேலையில் இருப்பவர்கள் மன அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடும். நிதி நிலைமை குறித்து நீங்கள் சற்று கவலைப்பட நேரிடும், ஏனெனில் உடன்பிறப்புகள் உட்பட குடும்ப உறுப்பினர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக கணிசமான அளவு பணம் செலவழிக்க நேரிடலாம். காதலில் இருப்பவர்களுக்கு தங்கள் துணையுடன் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் பேசுவது உணர்ச்சிப்பூர்வமான ஆறுதலைத் தரும். உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்தும் நீங்கள் வழிகாட்டுதலைப் பெறலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் அடையலாம்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த வாரம் சாதகமான ஒன்றாக இருக்கும். சமீபகாலமாக உங்கள் உடல்நலம் உங்களுக்குத் தொந்தரவு கொடுத்து வந்திருந்தால், இப்போது நீங்கள் அதிலிருந்து நிவாரணம் பெறலாம். மேலும், உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் உடல்நலம் குறித்தும் நீங்கள் நிம்மதி அடைவீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்குத் தங்கள் வேலையில் புதிதாக ஒன்றை முயற்சி செய்ய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். சில சிறிய செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். சில பிரச்சனைகளால் குடும்பத்திலும் பதற்றம் ஏற்படலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் வீட்டில் சில கருத்து வேறுபாடுகளோ அல்லது வாக்குவாதங்களோ ஏற்படலாம்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும், இது நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் ஒருவித சமநிலையையும் கொண்டு வரும். தொழில் செய்பவர்கள் ஒரு சாதகமான காலத்தை எதிர்பார்க்கலாம். பணிபுரியும் நபர்களுக்குப் பணியிடத்தில் மன அழுத்தம் குறையும், இதனால் வேலைகளைக் கையாள்வது எளிதாக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள் ஒரு சுற்றுலா செல்லத் திட்டமிடலாம். திருமண வாழ்க்கை நல்லிணக்கத்துடன் இருக்கும். மேலும் உங்கள் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தைக் கண்டு நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்கள்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

