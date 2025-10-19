பண வரவில் உச்சம் காணும் ராசிக்காரர்கள்: உங்க ராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி?
அக்டோபர் 19ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.
Published : October 19, 2025 at 8:16 AM IST
மேஷம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சற்று சராசரியாக இருக்கும். காதலில் சிறிய தவறான புரிதல்கள் ஏற்படும். இது வாக்கு வாதங்களுக்கும், சண்டைகளுக்கும் வழிவகுக்கும். திருமணமான தம்பதிகள் பரஸ்பர புரிதல் இல்லாததால் மோதல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். நிதி ரீதியாக பெரிய கவலை எதுவும் இல்லை. கடன் வாங்க திட்டமிட்டால் அது சிரமமின்றி கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும். திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். ஆனால் உங்கள் துணையுடன் பழைய தகராறுகளை பற்றி பேசுவது மோதல்களுக்கு வழிவகுக்கும். நிதி ரீதியாக, வருமானத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம். வியாபாரத்தில் புதிய மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகள் மகிழ்ச்சியை தரும்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் சமநிலையாக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். வணிகத்தில் புதிய தொடர்புகள் நன்மைகளை தரலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உடல் ஆரோக்கியத்தை கண்காணிக்க வேண்டும்.
கடகம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் கூட்டாளிகள் ஒன்றாக நேரத்தை செலவிடுவார்கள். குடும்பத்தில் ஆதரவு பலமாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் பழைய பிரச்சனைகள் மீண்டும் தோன்றலாம். செலவுகள் அதிகரித்து மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். ஆசிரியர்களுடன் கலந்தாலோசிப்பது கல்வி பிரச்சனைகளுக்கு உதவும்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சற்று சாதாரணமாகத்தான் இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் மனைவியும் அன்பான மற்றும் தரமான நேரத்தை ஒன்றாக செலவிடுவீர்கள். காதலிப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். நிதி ரீதியாக, முன்பை விட உங்கள் நிலைமை மேம்படும். வணிகர்கள் முன்னேற்றத்தை காணலாம். மாணவர்கள் நேரத்தை வீணடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
கன்னி: இந்த வாரம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் உறவு வலுவாக வளரும். திருமணமான தம்பதிகளுக்கு இடையே சிறிய வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். செலவுகள் அதிகரிப்பு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். வேலையில் சிறிய பிரச்சினைகள் அல்லது தவறுகள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி கவனச்சிதறல்களைத் தவிர்த்தல் வேண்டும்.
துலாம்: இந்த வாரம் கவனமாக இருக்கவும். காதல் வாழ்க்கையில் தேவையற்ற கவலைகள் அல்லது நம்பிக்கையின்மை ஏற்படும். குடும்ப வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகள் தோன்றலாம். ஆடம்பர பொருட்கள் அல்லது வாகனங்கள் வாங்குவதை ஒத்திவைக்கவும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். ஆசிரியர்கள் உங்கள் கற்றலுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். காதலில், உங்கள் உறவு நன்றாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் சிறிய முரண்பாடுகள் தோன்றலாம். ஆனால், அவற்றை அமைதியாக கலந்தாலோசிப்பது நல்லது. சில தவிர்க்க முடியாத செலவுகள் வரக்கூடும். எனவே, பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிக்கவும். பணியிடத்தில் அமைதியாகவும், கவனமாகவும் இருப்பது நல்லது.
தனுசு: இந்த வாரம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். பழைய பங்குதாரர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மீண்டும் வரலாம். திருமணமான தம்பதிகள் ஒன்றாக நேரத்தை செலவிடுவார்கள். அமைதியான கலந்துரையாடல் மூலம் குடும்ப பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும். நிதி ரீதியாக உங்கள் நிலைமை முன்பை விட மேம்படும். செலவுகளுடன், சேமிப்பிலும் கவனம் செலுத்துங்கள். வேலையில் பிரச்சனைகள் எழலாம்.
மகரம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். நிதி ரீதியாக நிலைமைகள் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். எனவே, விரைவான முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். வணிகத்தில் சிறிய இழப்புகள் சாத்தியம். எனவே கவனமாக செயல்படுங்கள். அலுவலக அரசியல் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் பணியிடத்தில் விழிப்புடன் இருங்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் வெற்றி பெறுவார்கள்.
கும்பம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும். உங்கள் உறவில் சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடிய செயல்களைத் தவிர்க்கவும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். ஆனால் பொறுமையும், புரிதலும் முக்கியம். நிதிகளை கவனமாக நிர்வகிக்கவும். வேலை பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படலாம். புதிய வாய்ப்புகள் தோன்றலாம். மாணவர்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் வெற்றி பெறுவார்கள்.
மீனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கை புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும். பணம் நிலையானதாக இருக்கும். எனவே, நீங்கள் பெரிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள மாட்டீர்கள். நீங்கள் சில முதலீடுகளைத் திட்டமிடலாம். உங்கள் பணத்தை கவனமாக நிர்வகிக்கவும். வியாபாரத்தில் சிறிய பிரச்சனைகள் தோன்றலாம். உங்கள் பணிகளை எளிதாக முடிக்க வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.