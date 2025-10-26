ETV Bharat / spiritual

இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? உங்க ராசிக்கான பலன்களை தெரிஞ்சிக்கோங்க!

அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 10:01 AM IST

மேஷம்: திருமணமான நபர்கள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிறிய பிரச்சினைகளை சந்திக்கலாம். எனவே, வாக்குவாதங்கள் அல்லது சண்டைகளை தவிர்க்கவும். நிதி ரீதியாக உங்கள் நிலைமை மேம்படும். நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் எந்தவொரு சிக்கலும் எளிதில் தீர்க்கப்படும். சொத்தில் முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும். வணிகர்கள் நல்ல முடிவுகளை அடைய கடினமாக உழைக்க வேண்டும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வேலையில் முன்னேற்றம் அடையலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

ரிஷபம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கும். தம்பதிகள் சிறிய வாக்குவாதங்களை எதிர்கொள்ளலாம். திருமண வாழ்க்கையில் சில பதற்றங்கள் இருக்கலாம். நிதி ரீதியாக கவனமாக இருங்கள். அதிக செலவுகள், விலையுயர்ந்த அல்லது தேவையற்ற பொருட்கள் பிரச்சினைகளை உருவாக்கக்கூடும். வணிகர்கள் புதிய திட்ட சலுகைகளைப் பெறலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி கடினமாக உழைத்தால் வெற்றி நிச்சயம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுங்கள். அன்றாட வழக்கத்தில் யோகா அல்லது பிராணாயாமத்தை சேர்க்கவும்.

மிதுனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கலவையாக இருக்கும். கருத்து வேறுபாடுகள் மோதல்களுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை நேர்மறையாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். புதிய திட்டங்களுக்கு திட்டமிடலாம். மாணவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளை நம்ப வேண்டும். ஆரோக்கிய ரீதியாக உங்கள் வலிமை நன்றாக உள்ளத. ஆனால், சிறிய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் எழக்கூடும். எனவே, பருவகால நோய்களைத் தடுக்கவும், ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை பராமரிக்கவும் கவனமாக இருங்கள்.

கடகம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும். திருமண வாழ்க்கையில் சில சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே கருத்து வேறுபாடுகளும், வாக்குவாதங்களும் ஏற்படும். எனவே, உறவுகளில் நல்லிணக்கத்தை பராமரிக்க முயற்சி செய்யுங்கள். தம்பதிகள் தங்கள் வேலையில் பரஸ்பர ஆதரவை உணருவார்கள். நிதி ரீதியாக, அதிகம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. முக்கியமான தகவல்களைப் பகிர்வது அல்லது நிதி வாக்குறுதிகளை வழங்குவதை தவிர்க்கவும். வணிகர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். அவசரமான பணிகளைத் தவிர்க்கவும். ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை தவிர்ப்பது நன்மை பயக்கும்.

சிம்மம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சில சவால்களை இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் சிறிய தவறான புரிதல்கள் வாதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். திருமணமான தம்பதிகள் சிறிய நம்பிக்கை பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளலாம். வேலையில் அலட்சியம் காரணமாக மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். உங்கள் முதலீடுகளை கவனமாக திட்டமிட இது நல்ல வாய்ப்பு. வணிகர்கள் ஒரு பெரிய திட்டத்தைப் பெறலாம். மாணவர்கள் சமூக நடவடிக்கைகளால் திசைதிருப்பப்படலாம். எனவே, படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கிய ரீதியாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். உடல்நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

கன்னி: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சற்று குழப்பமாக இருக்கலாம். காதல் வாழ்க்கையில் சிறிய தவறான புரிதல்கள் கூட்டாளர்களிடையே பதற்றத்தை உருவாக்கக்கூடும். திருமணமான தம்பதிகள் கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது தேவையற்ற மன அழுத்தம் காரணமாக பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளலாம். கவனக்குறைவு பிரச்சினைகளை உருவாக்கக்கூடும். மாணவர்கள் படிப்புக்கு முன்னுரிமை அளித்து கடினமாக உழைக்க வேண்டும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். படிப்பு, வேலை மற்றும் பொறுப்புகளில் கவனம் செலுத்துவது தேவையற்ற சிரமங்களைத் தடுக்க உதவும்.

துலாம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் சாதாரணமாக இருக்கும். காதலில் உள்ள தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள தரமான நேரத்தை ஒன்றாக செலவிடுவார்கள். திருமணமான கூட்டாளிகள் ஒருவருக்கொருவர் உணர்வுகளில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிதி ரீதியாக செலவுகள் மற்றும் சேமிப்புகளை கவனமாக திட்டமிடுங்கள். வணிகர்கள் அதீத நம்பிக்கையை தவிர்க்க வேண்டும். சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்கு பொறுப்புகளை சரியான நேரத்தில் முடிக்க வேண்டும். உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலுவாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுங்கள். இந்த வாரம் நன்றாக இருக்க ஆரோக்கியத்தை கவனமாக கண்காணிக்கவும்.

விருச்சிகம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் உங்கள் கூட்டாளரின் உணர்வுகளை மதிக்கவும். காதல் வாழ்க்கையில் சிறிய வாக்குவாதங்ள் ஏற்படக்கூடும். நிதி ரீதியாக உங்கள் நிலைமை மேம்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் குழப்பத்தை உணரலாம். உடல் பிரச்சினைகளை புறக்கணிக்காமல் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளவும். சொத்துக்களில் முதலீடுகளைத் திட்டமிடலாம். வடிவமைப்பு தொடர்பான வேலைகளில் உள்ளவர்கள் நல்ல லாபம் ஈட்டலாம்.

தனுசு: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சற்று சவாலாக இருக்கும். தம்பதிகள் தங்கள் உறவில் சில பலவீனங்களை கவனிக்கலாம். திருமண வாழ்க்கை ஒட்டுமொத்தமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் செலவுகளை உன்னிப்பாக கவனித்து, சந்தை போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். முதலீடுகளை கவனமாக திட்டமிடுவது நன்மை பயக்கும். வேலை உரிமையாளர்கள் கடின உழைப்பால் தங்கள் முதலாளியை ஈர்க்கவும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளலாம். நல்ல ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்யவும்.

மகரம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். காதலில் உள்ள தம்பதிகள் தங்கள் உறவை வலுப்படுத்தவும், காதல் தருணங்களை அனுபவிக்கவும் ஒன்றாக வேலை செய்ய வேண்டும். திருமண வாழ்க்கையில் சிறிய பிரச்சினைகள் வாக்குவாதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். எனவே, சூழ்நிலைகளை பொறுமையுடன் கையாள வேண்டும். நிதி ரீதியாக, உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். வணிகர்கள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட வேண்டும். ஆரோக்கிய ரீதியாக பல்வேறு உடல் நல பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இந்த வாரம், அனுபவம் வாய்ந்த நபரிடமிருந்து மதிப்புமிக்க ஆலோசனை அல்லது வழிகாட்டுதல்களை பெற நேரிடும்.

கும்பம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். திருமணமான தம்பதிகள் சிறிய பதற்றத்தை எதிர்கொள்ளலாம். நிதி ரீதியாக தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்க அல்லது முக்கியமான கடமைகளை செய்ய நீங்கள் உத்வேகம் பெறலாம். மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு தயாரிப்புகளில் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். அறிவை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கிய வாரியாக நரம்பு தொடர்பான பிரச்சினைகள் உங்களை பாதிக்கலாம. எனவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தவும், ஆரோக்கியமாக இருக்கவும் சரியான உணவு மற்றும் சுய பாதுகாப்பு வழக்கத்தை பராமரிக்கவும்.

மீனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். காதலில் உள்ள தம்பதிகள் சிறிய சவால்களை சந்திக்கலாம். வணிகத்தில் கூட்டாளிகள் அல்லது கூட்டாளர்களிடமிருந்து வலுவான ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். நிதி ரீதியாக சிறிய பிரச்சினைகள் அல்லது தேவையற்ற செலவுகள் ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வி சிரமங்களை எதிர்கொள்ளலாம். ஆனால் தொடர்ச்சியான முயற்சி வெற்றியைக் கொடுக்கும். ஆரோக்கிய ரீதியாக செரிமான பிரச்சினைகளை கவனிக்கவும். மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க அன்புக்குரியவர்கள் மீது கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்ப பொறுப்புகளை கவனமாக நிர்வகிக்கவும்.

